Oroscopo di oggi 19 gennaio 2023: Toro e Capricorno hanno molto da dire L’oroscopo di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Oggi ho subito una bella notizia: Mercurio torna diretto, quindi la smette di essere retrogrado. Se direte qualcosa di sconveniente dovrete trovarvi un’altra scusa. Attenzione dunque ad aprire bocca, specie per Ariete, Bilancia e Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle oggi.

Mentre il Sole è all'ultimo grado del Capricorno, ma sempre congiunto a Plutone, Mercurio torna a muoversi di moto diretto. Quindi, insomma, le parole escono come una serenata sotto al balcone.

Con la Luna in Sagittario, il segno fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato la Vergine.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei pronto a giurare che il tuo anno più bello di sempre sia stato proprio il 2022, con Giove a favore. Proprio come la splendida JLo, che lo vorrebbe incorniciare e appendere sopra il camino, perché finalmente ha suggellato il suo legame con il suo grande amore Ben Afflec. Probabilmente tu, con Mercurio contro, non ti sei accorto che anche in questo 2023 il pianeta della fortuna, Giove, continua a splendere nel tuo segno, e ti accompagna ancora per molti mesi per continuare a creare momenti davvero mitici e indimenticabili. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: come lieto fine, a ogni giornata tu metti sempre in campo sentimenti e passione, da sgranocchiare come lo spuntino della mezzanotte.

Lavoro: tenere a freno la tua lingua sarà lo sforzo più grande che dovrai fare.

Salute: sei attraente anche a fine giornata, quando avresti proprio bisogno di una doccia.

Il consiglio del giorno: manda pizzini d’amore alla tua dolce metà.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai il piglio deciso e lo stesso sguardo determinato della mamma di Elon Musk: la famosissima signora Maje. Secondo la mamma del milionario, per avere successo nella vita bisogna avere le idee chiare, che di certo non ti mancano, con Mercurio a favore. Vista questa tua struttura già ben indirizzata, ci si aspetta da te davvero grandi cose. Metterti subito sotto a lavorare a testa bassa non è assolutamente un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo ignori nella speranza che prima o poi si aggiusti da solo.

Lavoro: tutto deve svolgersi perfettamente agli orari da te indicati, non si può assolutamente saltare alcun passaggio, come nei problemi di matematica.

Salute: pretendi che tutto sia assolutamente funzionale, perché perdere tempo ti fa davvero spazientire.

Il consiglio del giorno: riguarda tutti i film della mitica Gina Lollobrigida.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Non vi siete mai sentiti liberi di fare e dire quello che volete, come in questo periodo. Marte è sempre pronto ad esaltare il vostro impeto entusiasta, ma Venere fa in modo di smussare e addolcire gli eccessi. Siete prontissimi a leggere, commentare e fare chiacchiere amichevoli sulle ‘pagelle’ delle canzoni di Sanremo, e con la voglia di giocare siete già pronti a scommettere quale sarà la vincitrice del prossimo festival. Potete anche permettervi qualche scommessa sotto banco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: il vostro appetito è insaziabile.

Lavoro: avete la giusta verve per prendere in giro anche il capo.

Salute: avete la capacità di mettere quel pizzico di pepe per ravvivare allegramente l’aperitivo con i colleghi.

Il consiglio del giorno: acquistate la crema anti-aging adatta alla vostra vostra età.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se pensi di essere proprio tu la causa del mandare in tilt tutti i tuoi device tecnologici, a causa di Mercurio contro e pure retrogrado, ti consolo subito dicendoti che non è detto. Infatti, l’ultimo modello di IPhone 14 ha un bug quando lo si accende, e i tecnici stanno mandando un aggiornamento per correggerlo. Mi raccomando, non essere troppo esigente con te stesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: per te un’extra dose di coccole dal partner.

Lavoro: visto che la comunicazione al momento non è delle migliori, puoi sempre impegnarti a fare la famosa nota spese.

Salute: fai esercizi di concertazione con la tecnica Mindfulness.

Il consiglio del giorno: vai in un ufficio di co-working per trovare nuovo entusiasmo lavorativo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Nonostante tu abbia Venere in opposizione, e le questioni amorose ti interessino davvero poco, sono certa che non ti è sfuggita l’intervista a ‘Non è l’arena’ dell’ex marito di Noemi Bocchi, che si è lanciato in dichiarazioni piccate nei confronti della fidanzata di Totti. La tua reazione a chi vuole a tutti i costi stendere i panni in pubblico è un misto di noia e fastidio, perché con Marte che ti esalta l’unica cosa che ti potrebbe interessare è un’intervista solo su di te e sulla tua vita, nient’altro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: avresti bisogno di trovare nuovi e piccanti stimoli per attirare la tua attenzione.

Lavoro: vorresti una corsia di sorpasso per poter parlare unicamente dei tuoi progetti.

Salute: attività fisica all’aria aperta è il modo migliore per innescare una scarica di serotonina, e tu ne hai davvero bisogno.

Il consiglio del giorno: chiedi in prestito alla nonna un bel foulard vintage di seta.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Concordi perfettamente con l’iniziativa del comune di Venezia di corsi di guida per i monopattini. Tu, che sei sempre osteggiata da Marte che riduce le tue capacità fisiche, compreso l’equilibrio, avresti proprio bisogno di fare pratica in un piazzale con i birilli. Per quanto riguarda la teoria, invece, sei pronta anche a correggere l’istruttore quando si parla di incroci e precedenze, perché sei assolutamente ferratissima.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: neppure se incontrassi per caso il tuo grande amore del liceo riuscirebbe a far scattare una lieve fiammella nel tuo cuoricino.

Lavoro: sei sempre pronta a fare correzioni, anche quando non ti sono richieste.

Salute: fingi riunioni misteriose per poterti rilassare cinque minuti sul divano senza doverlo dire a nessuno.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di sandali ai saldi, perché ormai l’estate è dietro l’angolo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

I tuoi interventi alle riunioni e incontri importanti sono esattamente come quelli di Iva Zanicchi, che viene invitata alla TV Nazionale solo per raccontare le tue famosissime barzellette, spesso molto spinte e politically uncorrect. Infatti, con Mercurio ancora contro, non sei di certo la persona giusta per discutere unicamente di massimi sistemi, ma puoi sempre puntare su Marte e Venere a favore, per essere dissacrante e controcorrente senza che nessuno abbia un’alcunché da ridire.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei più dolce e accattivante del miele per le api.

Lavoro ti piace essere sempre al centro dell’attenzione, anche se non sai bene cosa devi dire.

Salute: sei sexy come Jessica Rabbit.

Il consiglio del giorno: acquista ora i biglietti per andare a vedere al cinema il concerti di Billie Eilish all’O2 Arena, che sarà visibile unicamente la notte del 27 Gennaio.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti piace moltissimo l’ultima scoperta del pianeta ‘sosia’ della Terra, che si chiama TOI 700. Con Saturno e Venere contro, tu vorresti provare a trovare fortuna in un altro luogo, e un viaggio dall’altra parte della galassia ti sembra un’ottima soluzione. Purtroppo, al momento non sono previsti viaggi per colonizzare questo nuovo luogo nello spazio.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: ti senti come se seguissi un regime detox.

Lavoro: lima i tuoi angoli più spigolosi, e prova ad ammorbidire la tua lingua un po’ tropo tagliente.

Salute: ti rilassi solo quando scavi nei meandri della tua complicatissima psiche. Conoscere sé stessi è davvero il tuo mantra.

Il consiglio del giorno: copia il look della bambola assassina M3gan per pare sia un super trend.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Discutere o litigare con te è davvero impossibile, perché sei davvero buono e incredibilmente sensibile con Venere a favore, e oggi con la Luna nel tuo segno. Infatti, tu al posto dell’acido botta e risposta tra Piqué e Shakira a suon di canzoni, orologi, auto e streghe sul balcone, preferisci di gran lunga buttare tutto in caciara. Infatti, appena hai sentito la strofa della canzone che parlava di motori, avresti voluto inviare ad entrambe le super star il monologo di Pieraccioni, tornato in super auge in rete, che parla delle comparazioni delle varie auto, tra cui l’immancabile Clio, in toscano stretto. Alla fine tu, con una sonora risata, sei convinto di poter risolvere qualsiasi conflitto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non dici mai di no ogni volta che ti viene richiesto o offerto.

Lavoro: ti piace lavorare in un ambiente rilassato e conviviale.

Salute: sei placidamente felice nel tuo dolce far niente.

Il consiglio del giorno: acquista l’olio al bergamotto da vaporizzare in casa e in ufficio.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Re Giorgio (Armani), dopo la sua ultima sfilata alla Milano Man fashion Week, ha dichiarato che bisogna assolutamente rallentare e allentare il nodo della cravatta. Tu, che hai una volontà granitica e sei composto per metà dal senso del dovere, sono certa che non sei proprio allineato con il pensiero del famosissimo stilista. In fondo però, facendoti aiutare da Mercurio che ti è sempre favorevole, cambiare le tue abitudini così da essere un po’ più contemporaneo, invece dell’incorreggibile ‘boomer’, non è poi così male.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: potresti provare qualche cosa di nuovo, come erodere il controllo.

Lavoro: hai sempre la verità a portata di mano.

Salute: ti piace sentirti sempre impeccabile e ogni volta che esci di casa, sei perfetto come per i grandi appuntamenti.

Il consiglio del giorno: prova la pet terapy per addolcirti un po’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Preferiresti di gran lunga essere lodato per le tue capacità e virtù etiche, ma con Venere e Marte a favore la prima cosa che viene all’occhio non è decisamente la tua corteccia celebrale. Sei bello e aitante, proprio come Pablo Nicolàs Sébastian Todos los Santos Urdangarin y Borbón, ottavo in linea di successione al trono spagnolo, con cui puoi competere per pettorali scolpiti. Invece sul nome altisonante, ahimè, non c’è proprio partita.

Amore: hai ammiratrici e spasimanti dietro ad ogni angolo, dovresti spostarti con la scorta o con la fidanzata sotto braccio.

Lavoro rassegnati che il novanta percento del lavoro lo fa in assoluto la tua bella presenza.

Salute sei un figo pazzesco da copertina dei rotocalchi.

Il consiglio del giorno: acquista una luce ad anello per dirette sui social da vero influencer.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Concordate pienamente con la ricerca che afferma che i social media salvano dalla noia ma uccidono la creatività. Voi, che siete il segno che non ha limiti, soprattutto mentali, volete assolutamente espandere conoscenze e creatività, e ora potete farlo proprio grazie a Mercurio. Per impiegare tempo e combattere i momenti morti, voi avete già un rimedio infallibile e si chiama: power nap.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: optate per le minestre riscaldate, perché è meglio non avventurarsi verso l’ignoto.

Lavoro: non tutti i giorni si può essere brillanti e geniali, è un dato di fatto.

Salute: evitate in qualsiasi modo l’inutile stress.

Il consiglio del giorno: per favorire la digestione, inserite nel vostro menù le erbe crocifere.

Voto 6 –