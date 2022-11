Oroscopo di oggi 18 novembre 2022: Scorpione e Capricorno sono sull’attenti Oroscopo di oggi, venerdì 18 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Mentre il Sole è ben sollecitato da Giove, Nettuno e Plutone, anche Mercurio è entrato in Sagittario, il segno zodiacale dell’ottimismo. Voglio esserlo anche io!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 18 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi sembra proprio ci sia una ventata di ottimismo.

Il Sole è ben "aspettato" (si dice così) con Plutone, Nettuno e anche Giove. Mentre la Luna sta benissimo in Vergine, e Mercurio entra nel giovialissimo Sagittario. Insomma, voglio essere positiva!

Con la Luna che ancora oggi si trova nel segno della Vergine (in trigono ad Urano per di più), il segno fortunato sarà il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Leggi anche Oroscopo di lunedì 14 novembre 2022: Cancro e Scorpione urleranno i loro bisogni

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Con tutti i pianeti veloci che ti appoggiano (Mercurio, Venere e Marte), credi proprio di poterti permettere di tutto. Va bene che sei favorito dagli astri, però evita di metterti in situazioni complesse come ha fatto di recente Elon Musk, che ha licenziato un suo dipendente che lo aveva appena corretto per un commento sbagliato, proprio su Twitter. Poi Musk, preso dal rimorso, ha cancellato il messaggio. Tutta questa carica, entusiasmo ed energia devono essere ben gestiti. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: dedichi alle dolcezze il minimo sindacale per poi metterti subito all’azione.

Lavoro: sei così avanti che ti prepari già alle riunione del 2023. In effetti è proprio dietro l’angolo.

Salute: hai la ferma convinzione che con un solo balzo potresti raggiungere la Luna.

Il consiglio del giorno: partecipa ad una corsa campestre.

Voto 8

Toro

Mi aspetto uno dei tuoi commenti ironici ma molto pratici alla notizia del bacon realizzato con le alghe. Tu, che ora hai ritrovato il senno con Mercurio che non è più in opposizione, su temi a te particolarmente cari, come la cucina, hai regole e gusti ben precisi. Regole che non si scostano nemmeno di un millimetro dal libro di ricette per eccellenza: Il Cucchiaio d’Argento. Un vero must per i fissati del palato super tradizionale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sempre disponibile per rotolarti nei piaceri della carne.

Lavoro: le regole per te sono come seguire pedestremente il gps in una città nuova. Indispensabili per destreggiarti nel business.

Salute: esserti liberato da tutte le paturnie è già un’ottima notizia.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un bel corso da somelier.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

La voglia di collaborare per un obiettivo comune, per voi non è assolutamente contemplato con Venere in opposizione. Litigate e discutete con tutti, come Verstappen e Perez che si accusano a vicenda di non aver dato la scia, o di non aver concesso il sorpasso al compagno di squadra. Ricordatevi che in questo pianeta siamo ormai in tantissimi e bisogna imparare a convivere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per non essere disturbati mettete un cartello con su scritto ‘fuori servizio’.

Lavoro: vorreste addirittura il vostro bagno privato in ufficio per non doverlo condividere con nessuno.

Salute: siete già in moto, anche se il vostro cervello dorme ancora.

Il consiglio del giorno: cambiate tutte le lampadine di casa con quelle LED per risparmiare sui consumi energetici.

Voto 6 –

Cancro

Ti sei parecchio preoccupato riguardo all’affemazione ironica di Emma Marrone sul fatto che pur avendo ormai superato gli otto milioni di abitanti sul pianeta, lei non sia ancora riuscita a trovare il fidanzato. Il fatto è che senza i favori di Mercurio non riesci a cogliere immediatamente le battute di spirito. Inoltre, oggi la Luna ti rende davvero romantico e vorresti il finale da favola per tutte le persone che sono alla ricerca dell’amore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il tuo posto preferito al mondo è tra le braccia del tuo partner.

Lavoro: appena senti il telefono che suona ti sale subito l’ansia, anche se fosse la mamma che ti chiede cosa vuoi mangiare per cena.

Salute: per stare bene devi fare almeno un paio di dichiarazioni d’amore al giorno.

Il consiglio del giorno: organizza una romantica fuga d'amore ma non dimenticare la lingerie sexy.

Voto 6 e mezzo

Leone

L'attesa è stata lunga e difficile, ma alla fine il cielo di questi giorni ti sta premiando. Proprio come Ash, celebre allenatore di Pokèmon e amico di Pikatchu, che dopo ben venticinque anni di avventure e sfide, riesce a diventare Campione del Mondo. Ora che sei appoggiato da Mercurio, Venere e Marte, sei pronto a qualsiasi sfida, tipo affrontare un temutissimo Charizard (un Pokèmon fortissimo).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dopo aver fatto un primo giro di giostra ne fai volentieri un secondo e un terzo.

Lavoro: sei così sicuro di te stesso che sei pronto a fregare la sedia al capo.

Salute: scali le montagne intanto che fai una telefonata di lavoro e chatti con la tua nuova fiamma. Il tutto senza neppure una goccia di sudore.

Il consiglio del giorno: per dare un tocco glamour alla tua chioma fluente, opta per il frame cut, il taglio che ‘incornicia’ il viso.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Hai esattamente lo stesso tempismo dello steward che si intromette durante la romanticissima proposta di matrimonio avvenuta durante una partita di campionato. La proposta era del difensore dello Smarhon, squadra Bielorussa, quando lo steward ha invitato la fidanzata ad uscire dal campo, proprio mentre stava pronunciando il fatidico ‘si!’. Ora che hai Venere e Mercurio contro la tua empatia nel gestire gli imprevisti è ridotta ai minimi termini.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: appena senti un accenno di romanticismo ti viene subito l’orticaria.

Lavoro: tu segui solo le regole e non sei disposta ad uscire dal tracciato.

Salute: scacci tutte le scocciature, come un arbitro con il cartellino rosso.

Il consiglio del giorno: prepara un risotto con la zucca che rallegra gli animi, sia per l’ottimo profumo che per il colore caldo e divertente.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

La tua attitudine all’amore e alla passione è così sviluppata che potresti assolutamente far parte dello staff di insegnanti dell’accademia di Only Fans. Infatti, Venere e Marte ti danno quel giusto mix di dolcezza e sex appeal che servono per attizzare immediatamente il fuoco della passione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ti prepari a scenette alla Dita Von Teese.

Lavoro anticipi ogni situazione, come uno sciatore con le curve dello slalom.

Salute: hai una silhouette davvero perfetta. Fai davvero invidia a tutti.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di danza del ventre.

Voto 8

Scorpione

Segui sempre il tuo sesto senso, che oggi è potenziato da una Luna molto analitica che ti aiuta ad anticipare ed evitare situazioni complicate. Ti vedremo fare delle ‘mosse’ disarmanti, come il brand Balenciaga che, di recente, ha rimosso il suo account Twitter dopo anni di attività sul social, perché non troppo convinto del nuovo management. Ogni tua decisione è come una partita a scacchi, anche se sembra che stai per mangiare un cavallo, tu punti sempre al re e allo scacco matto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti piace il gioco psicologico, ma alla fine ti butti volentieri anche sulle coccole.

Lavoro: sei come Pierino la Peste: una ne pensa, cento ne fa.

Salute: tu i risultati li valuti sul lungo periodo e punti già alla prova costume.

Il consiglio del giorno: abbonati al ‘The Time’ ma solo per mettere in bella vista tutte le copertine.

Voto 7 –

Sagittario

La voglia di viaggiare e di immergerti nelle culture straniere è di nuovo impellente, perché sentendoti troppo compresso da Marte in opposizione tu vuoi solo scappare. Sicuramente dopo aver visto i leader mondiali indossare abiti tipici balìnesi e indonesiani all’ultimo G20, hai subito preso il primo last minute, come ti ha saggiamente consigliato Mercurio, alla volta del Sud Est Asiatico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo porteresti in viaggio con te in capo al mondo.

Lavoro: sei il bagnami delle enciclopedie perché sai di tutto un po’, ma non in modo approfondito.

Salute: il modo per sentirti in forma è in assoluto viaggiare.

Il consiglio del giorno: scegli una serie nuova un po’ soporifera tipo ‘The Crown’, da guardare sul volo oltreoceano per addormentarti dopo cinque minuti.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Vorresti trovare una pratica e veloce soluzione all’assenza delle luminarie in alcuni quartieri centrali di Roma, perché senza luci per te non è assolutamente Natale. Intanto, quello che puoi fare è addobbare a regola d’arte il tuo pianerottolo di casa, e poi sperare che con Giove a favore i tuoi desideri vengano in qualche modo realizzati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: chiedi al partner la lista dei desideri, e non si tratta di quella dei regali di Natale, eh.

Lavoro: punti tutto sul destino e su Giove che dia una bella spintarella.

Salute: alleni i bicipiti per abbracci mozzafiato.

Il consiglio del giorno: acquista tutti i giocattoli di Natale al prossimo Black Friday.

Voto 7 –

Acquario

Sei pronto ad aiutare chiunque sia in difficolta ora che Venere è tornata a regalarti sensibilità ed empatia. La tua prossima missione è sicuramente salvare la casa dell’attore che negli anni ottanta ha impersonato il celebre personaggio ‘Ciribiribì’ Kodak, che sta per essere abbattuta. Grazie a Mercurio, sei in grado di fare un bel tam tam per chiamare sostenitori e appoggiare questa causa. Mettiti subito al lavoro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: come la Carrà fai l’amore da Trieste in giù.

Lavoro: sai leggere addirittura nel pensiero perché hai già tutte le risposte in mano.

Salute: hai sempre tempo per tutti anche per passare dalla nonna per breve salutino.

Il consiglio del giorno: segui profili assurdi come @le_sedute_in_bellavista dove trovi foto di sedie in luoghi assurdi in giro per il mondo.

Voto 8

Pesci

Ora che avete perso un po’ della vostra grande capacità ironica e di logica a causa di Mercurio contro, il modo giusto per comunicare per voi potrebbe essere con i meme. Per farvi una cultura seguite la notte degli Oscar italiani dedicata a questo potentissimo linguaggio. Poi scatenatevi ad inventane di vostri, personalissimi e super fantasiosi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: preferite di gran lunga una bella pennichella.

Lavoro: vi impegnate solo se ben pagati.

Salute: orari e puntualità sono assolutamente molto elastici.

Il consiglio del giorno: il cappotto vestaglia è la perfetta soluzione per stare tutto il giorno in pigiama, ma avere un minimo di decoro quando uscite di casa.

Voto 5