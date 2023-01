Oroscopo di oggi, 16 gennaio 2023: Leone e Toro si sentono soli Oroscopo di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, e previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Con la Luna in Scorpione e il Sole sempre più vicino a Plutone, il desiderio di potere si fa sentire. Soprattutto i segni di terra avranno voglia di far vedere chi sono.

L'oroscopo di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Oggi vediamo il Sole che si avvicina sempre di più a Plutone, amplificando il desiderio di conquista dei segni di terra.

Marte torna in moto diretto, e questo aumenta la consapevolezza delle masse della loro forza e dei loro diritti.

Con la Luna nel segno dello Scorpione, nel pomeriggio di oggi e opposta a Urano, il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua curiosità si ferma a questioni piuttosto basiche, un po’ per Mercurio contro, che ti tiene un po’ a galla e generico, un po’ per Marte che ti fa ridacchiare malizioso a semplici e innocue battute. Non a caso, della ormai famosa biografia del principe Harry ‘Spare’, tu sei interessato all’aneddoto, che ti fa letteralmente "scompisciare", di quando durante un viaggio al Polo Nord, il regale Sussex ha sofferto di "frost penis", ovvero del pene congelato. Questo genere di storielle per te sono irresistibili.

Amore: ci dai dentro anche con le temperature polari.

Lavoro: sei un gaffeur di prima categoria. Meglio tenersi alla lontana da relazioni formali.

Salute: la tua forza ormai è mitica e leggendaria.

Il consiglio del giorno: fai un abbonamento a un giornale o magazine cartaceo. Ne hai assolutamente bisogno.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

La routine ha sempre qualche cosa di davvero speciale, e tu lo sai benissimo, perché tra le bucoliche colline del tuo Mulino Bianco personale, succede sempre qualche cosa di sorprendente. Come lo scandire delle stagioni, che contempli amabilmente anche se hai la Luna storta. A supporto di questa tua filosofia di vita, arriva il profilo Tik Tok di Mou e Lee, che come mestiere si occupano dei quaranta cani di una cittadina dell’Alaska, portandoli in giro con un simpatico pulmino, non tutti insieme ovviamente. E i loro video di come trascorrono allegramente le loro giornate con i loro amici a quattro zampe sono assolutamente un must della rete.

Amore: per orientarti avresti bisogno di un indice da seguire perché hai pura di sbagliare.

Lavoro: sei sempre molto felice quando la tua amata routine non viene assolutamente disturbata.

Salute: fai incastrare nella tua fitta agenda una simpatica lezione di Zumpa, potrebbe essere una buona soluzione per fare un po’ di movimento.

Il consiglio del giorno: informati, per curiosità, su come sia la nuovissima dieta dell’acqua, che pare dia risultati sorprendenti anche se penso non possa soddisfare il tuo palato.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Essere buoni e generosi è ormai diventata una caratteristica imprescindibile, con Venere che vi sprona a dedicare tutte le vostre energie in azioni molto generose. Proprio come Matteo Berettini, che ha deciso di offrire il gelato per tutto un anno al reparto pediatrico dell’ospedale di Rimini. Più dolci di così non si può.

Amore: i vostri baci sono al gusto di panna e fragola.

Lavoro: questo è proprio il momento di mettere lo sprint.

Salute: non esiste neo che possa adombrare minimamente la vostra giornata.

Il consiglio del giorno: puntate sul classico per acquistare i mocassini all’inglese, un pezzo immancabile da tenere nel guardaroba.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La notizia che l’azienda Microsoft abbia deciso di offrire ai suoi dipendenti le ferie illimitate, ma solo per quelli negli Stati Uniti, ti perplime moltissimo. Tu devi sempre fare i conti con Mercurio in opposizione, per cui tu hai bisogno di chiare direttive, perché lasciando tutto vago e al caso, potresti facilmente auto convincerti che un giorno in più di vacanza te lo puoi permettere anche se hai ‘bucato’ le consegne dei tuoi progetti.

Amore: sei in preda a dubbi amletici.

Lavoro: hai bisogno di orari definiti, che vengono scanditi al suono della campanella, come a scuola.

Salute: potresti perdere ore nel decidere se sia meglio la lezioni di spinning o quella di power pilates.

Il consiglio del giorno: vai a fare una lezione di prova da una vocal coach, per scoprire la potenza e la giusta intonazione della tua voce.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il gossip amoroso ti infastidisce, come le zanzare d’inverno. Con Venere in opposizione, tutto ciò che ha a che vedere con la sfera amorosa ti interessa davvero poco, e prediligi sull’argomento una privacy assoluta. Sono certa che sei allineato con la meravigliosa Nina Zilli, che commenta seccata sui social lo spoiler sulla sua gravidanza durante una diretta tra Biggio e Fiorello. Vero?

Amore: ti concedi solo se si tratta di un ‘mordi e fuggi’.

Lavoro: non vedi l’ora che arrivi il momento di archiviare tutte le pratiche, ma ci vuole ancora un po’ di tempo.

Salute: metti il benessere fisico al primo posto.

Il consiglio del giorno: concediti una serata di svago, andando a vedere un concerto Gospel.

Voto 6-

L'oroscopo di oggi per la Vergine

L’idea di inserire sulle bottiglie di vino l’etichetta con le stesse avvertenze per il fumo di sigarette, potrebbe essere proprio frutto del tuo super cervello. È assolutamente giusto preoccuparsi per la salute e la prevenzione, senza però togliere un po’ di spensieratezza a momenti piacevoli e conviviali. Tu vuoi sempre tutto chiaro, preciso e ordinato, proprio perché esaltata da Mercurio. Con la Luna favorevole di oggi, dovresti provare a lasciarti un po’ andare, basta anche solo un semplice aperitivo con gli amici.

Amore: lasciati trascinare dall’impeto della passione, anche se dura solo pochi minuti.

Lavoro: ti prendi cura dell’ufficio come se fosse l’estensione della tua casa.

Salute: gli sforzi fisici non riesci neppure a menzionarli verbalmente.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il ‘Museo delle illusioni’ a Roma, ma non spiegare a tutti i principi scientifici che svelano il trucco in ogni stanza dell’esibizione.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con la Luna particolarmente piccante di oggi, il tuo sex appeal ha una temperatura che supera qualsiasi termometro. Sei più seducente Paul Mescal, scelto da Ridley Scott per interpretare Massimo Decimo Meridio nel sequel del Gladiatore. Facci sognare, mettendo in mostra tutti i tuoi muscoloni scolpiti.

Amore hai sostituito la zip dei pantaloni con il velcro per spogliarti velocemente come i California Dream Man.

Lavoro ora che nessuno sa dirti di no, potresti chiedere l’aumento al capo.

Salute: hai energie illimitate e scintillanti.

Il consiglio del giorno: organizza una serata con gli amici in un club con musica Underground.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sono certa che il profilo instagram @idiarideibambini ha di certo attirato la tua attenzione, perché pieno di dichiarazioni dissacranti e molto sincere dei più piccoli. Il tuo black humor in questo periodo è esaltato, con Mercurio a favore, e oggi ancor di più con la Luna nel tuo segno. Potresti recuperare i tuoi vecchi diari in soffitta per fornire materiale molto interessante per questo profilo.

Amore: vuoi mettere in pratica tutte le tue voglie più sconce.

Lavoro: sei preparatissimo, anche all’eventualità di qualche ‘tiro mancino’.

Salute: le sfide e le fatiche per te sono solo sul piano intellettuale.

Il consiglio del giorno: organizza una visita allo storico sito archeologico di Pompei.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La ricerca della comodità è il tuo pallino, perché con Marte ancora in opposizione che ti risucchia tutte le energie, per te è importantissimo poter ottimizzare al massimo tutti i tuoi sforzi. Pare proprio che l’ultimissimo modello di IPhone farà proprio al caso tuo, perché l’azienda di Cupertino ha deciso di eliminare tutti i tasti, e il device potrà essere utilizzato con delicatissimi e semplicissimi ‘touch’. L’idea di far riposare anche le tue dita ti ha già messo di ottimo umore. Vero?

Amore: hai un sacco di fantasie sconce che ti frullano in testa, ma riesci a metterle in pratica, per il momento.

Lavoro: il tuo desiderio proibito è di poter comandare tutti a bacchetta.

Salute: questa mattina anche lo specchio ti fa i complimenti, anche se sei tutto arruffato e spettinato.

Il consiglio del giorno: scarica l’app ‘Prezzibenzina’ per trovare il distributore più conveniente nel raggio di poche centinaia di metri.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Occhio agli slanci su investimenti e progetti avveniristici, perché anche se hai fatto per ben benino tutti i conti con l’aiuto di un fidato Mercurio, Giove contro potrebbe farti qualche scherzetto. Infatti, potresti superare il tuo tanto osannato Elon Musk nel recente record di perdita di patrimonio, ovviamente lo devi rapportare in proporzione al tuo eh!

Amore: basta stuzzicare la tua fantasia sconcia per farti scatenare.

Lavoro: ricorda che il business potrebbe non andare come hai sapientemente pianificato.

Salute: vuoi regalarti solo trattamenti di lusso, con creme al caviale e diamanti.

Il consiglio del giorno: per abbellire la tua casa, puoi optare per le orchidee bonsai di Lego, per chi non ha il pollice verde.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

L’attenzione verso l’altro, e la tua comunità, è assolutamente enfatizzata da Venere nel tuo segno. Sei attentissimo a questioni importanti, legate all’universo femminile, proprio come Chiara Ferragni. Infatti, la manager digitale ha di recente dichiarato che devolverà tutto il compenso per la partecipazione a Sanremo ad una associazione benevola a favore delle donne. Tu le buone azioni non devi neppure pensarle o studiarle, perché partono proprio dal cuore.

Amore: ti doni completamente senza alcun limite al partner.

Lavoro sei come Re Mida, perché tutto quello che tocchi si trasforma in oro.

Salute dovresti immortalare questo momento in cui sei meraviglioso con foto stile Helmut Newton.

Il consiglio del giorno: scrivi poesie d’amore in rima baciata.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sfruttate la vostra grandissima creatività, con Nettuno nel vostro segno e Mercurio a favore, per mandare frecciatine sagaci e molto chiare a chi vi ha, anche per sbaglio, pestato il mignolino del piede. Proprio come Shakira, che dedica una strofa avvelenata all’ex Piqué, che fa chiarissimo riferimento alla sua nuova fiamma nel suo ultimo disco. Potete togliervi così qualche sassolino dalle scarpe.

Amore: non siete ancora pronti per lanciarvi nel vortice amoroso.

Lavoro: usate tutta la vostra verve e parlantina per arrivare diritti al punto.

Salute: per mettervi in moto ci vuole la manovella, come per le auto di inizio secolo scorso.

Il consiglio del giorno: fate l’abbonamento in piscina, per rilassarvi e fare esercizio nel vostro elemento.

Voto 6 –