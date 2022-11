Oroscopo di oggi 15 novembre 2022: Scorpione e Pesci si godono l’ultimo giorno d’amore Oroscopo di oggi, martedì 15 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre Venere percorre l’ultimo grado del segno dello Scorpione, c’è il Sole perfettamente in trigono a Nettuno. Che gli ideali si facciano avanti, senza alcuna paura di esagerare. La Luna in Leone aiuta gli audaci!

L'oroscopo di oggi, martedì 15 novembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi ci godiamo l'ultimo sprazzo di idealismo tipico dei pianeti emotivi, come Venere, nei segni d'acqua come lo Scorpione. Da domani il pianeta dell'amore entrerà in Sagittario. Oggi anche il Sole trigono a Nettuno vuole risvegliare le nostre emozioni nel profondo.

Con la Luna in Leone per tutto il giorno il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Hai la netta sensazione che tutto sia possibile nel campo dell’amore dove Venere e la Luna ti appoggiano regalandoti il vero magic touch. Hai la stessa verve passionale di Pamela Prati che appena esce dalla casa del Grande Fratello, si lancia tra le braccia di Marco Bellavia per uno spettacolare bacio passionale. Infatti appena attraversi l’uscio di casa del tuo partner tu, oltre a sciarpa e cappotto sfili già pantaloni e mutande per metterti subito all’opera. Chi si ferma o aspetta è perduto.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: baci allegramente chiunque ti capiti a tiro.

Lavoro: ricorda che non tutti la mattina si svegliano come te iper energici. Rispetta i tempi di recupero mattutino.

Salute: fai volentieri favori a chiunque pensi abbia bisogno. Prima ricordati di chiedere se in effetti hanno voglia di essere aiutati.

Il consiglio del giorno: vai sul sito della gazzetta per vedere tutte le novità dell’EICMA se non sei riuscito a partecipare alla fiera. Voto 7

Toro

Visto che le tue sinapsi sono andate allegramente in letargo a causa di Mercurio in opposizione, per idee geniali e fantasiose potresti lasciarti dare qualche suggerimento dall’intelligenza artificiale. Di recente sono stati realizzati proprio da una AI dei videoclip pazzeschi sulle note delle canzoni più famose al mondo che si possono vedere sull’account YouTube ARTificial Video. Vai a darci un’occhiata per poterti fidare dell’ausilio della tecnologia ora che sei particolarmente sfornito di creatività e contenuti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: punta tutto su coccole silenziosissime.

Lavoro: se per caso decidessi di fare una pennichella durante l’orario di lavoro, non è quella che inficia sul tuo basso rendimento.

Salute: quasi quasi hai voglia di rimetterti in moto con un leggerissimo stretching.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare il calendario dell’avvento con tutti i dolcetti e sorpresine che ti piacciono di più nel periodo natalizio.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Pretendete di avere sempre la ragione assoluta perché si tratta di piccole e grandi vittorie che esaltano sempre di più il vostro ego e che soddisfano quel senso di competizione che vi stimola Marte. Infatti vi si vedrà discutere su qualsiasi argomento con parole forbite e gestualità esagerata proprio come Fedez e Rkomi filmati in un fuori onda a X-Factor mentre esprimevano opinioni divergenti. Voi non siete soddisfatti fino a quando nella battaglia navale l’atro giocatore non dichiara ‘colpito e affondato’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: pretendete solo il massimo dal vostro partner perché pensate di meritarvi solo il meglio.

Lavoro: vi piace far vedere a tutti che ne sapete una più del diavolo.

Salute: prontissimi per diventare i nuovi campioni dei test di cultura generale.

Il consiglio del giorno: uscire a cena con gli amici non vi basta. Voi pretendete solo cene stellate da rinomati chef.

Voto 7 +

Cancro

L’amore ancora trionfa su tutto con Venere a favore, ancora per oggi, perché poi da domani ti avviso già che cambia un po’. Goditi questa giornata leggendo tutti i gossip che raccontano di coppie che dopo mesi altalenanti si sono riappacificate come Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Fai incetta di coccole e attenzioni per lasciare quell'indelebile gusto, come il cioccolatino dopo il caffè che accompagna ogni goloso per tutto il pomeriggio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fai ogni cosa a braccetto con il partner, guai a stare distanti più di 30 centimetri.

Lavoro: i tuoi neuroni viaggiano più veloci dei bit del tuo computer.

Salute: oggi mettiti il vestito buono come alla festa del paese e fatti ammirare da tutti.

Il consiglio del giorno: acquista un bell’abito argento in previsione delle feste per avere subito l’outfit giusto e pronto nell’armadio.

Voto 8 –

Leone

Hai tutto il diritto di dire quello che pensi e sopratutto come ti senti apertamente perché spinto dalla Luna nel tuo segno. Per una volta puoi non temere Saturno contro perché ti concederà il ‘diritto di critica’ su tutte le tue lamentele. Se addirittura volessi esagerare e scrivere le tue rimostranze sui social, verranno considerate unicamente delle tue opinioni personali. Non hai nulla da nascondere ma di sicuro puoi sempre lavorare sui tuoi modi che spesso hanno un risultato esplosivo che travolge tutti i tuoi interlocutori come un terremoto. Imparare a contare fino a dieci, potrebbe esserti di grande aiuto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: senti riaccendersi la fiammella dei sentimenti.

Lavoro: sorprendi tutti quando alzi la mano prima di pronunciarti su argomenti che di solito ti fanno esplodere come un petardo.

Salute: pare proprio che le ripetizioni di etichetta e bon ton stiano iniziando a dare dei buoni frutti.

Il consiglio del giorno: per farti perdonare dei tuoi modi un po’ ruspanti, regala una cena a base di tartufo. Ti avviso già che sarà un vero investimento. Voto 6

Vergine

Lo so che l’approssimazione per te è peggio del sale nel caffè. L’imprecisione ti snerva tanto che vorresti scrivere una bella letterina di rimprovero agli sceneggiatori di ‘The Crown’ che pur di romanzare la storia della monarchia britannica, danno credibilità a ogni tipo di gossip apparso nell’ultimo secolo. Mia cara Vergine ogni tanto anche tu dovresti imparare ad alleggerirti e goderti un paio d’ore di relax perché in fondo si tratta solo di fiction.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: le relazioni in generale iniziano a starti un po’ strettine.

Lavoro: pretendi solo fatti monetariamente misurabili.

Salute: hai bisogno di una pausa e ti butti volentieri sul divano con un bel chilo di gelato.

Il consiglio del giorno: l’unica cosa che ti può fare felice è riceverete il bonus bollette. Come darti torto…

Voto 6 e mezzo

Bilancia

La tua voglia di fare è davvero sfrenata per merito di Marte. Sono certa che vorrai assolutamente mantenere il più possibile questo trend di dinamismo che ti permette di fare senza il minimo sforzo tutto quello che ti passa per la testa. Potresti provare mantenendo un regime di vita sano ed equilibrato seguendo ‘le dieci regole della longevità’ redatte da Camillo Ricordi. Si tratta di semplici indicazioni su come perseguire una vita sana, e di cui siamo già tutti a conoscenza. Il segreto è la perseveranza e tu al momento ne sei fornita in dosi esagerate.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ne hai davvero per tutti i gusti.

Lavoro efficenza ai massimi livelli.

Salute: sei iperattiva.

Il consiglio del giorno: più che il car sharing, tu vorresti un servizio di autista che ti faciliti gli spostamenti veloci per tutto il giorno. In fondo sei sempre un po’ principessa dentro.

Voto 7 –

Scorpione

In ogni cosa che fai, tu senti il bisogno di avere uno stuolo di ammiratori che ti danno quello sprint in più per garantire una performance davvero d’eccezione perché oggi con la Luna storta potresti dubitare delle tue capacità. Proprio come il fidanzato di Giorgia, Emanuel Lo, che prima di ogni esibizione della cantante le dà un bacino di incitazione. A certe dolcezze non puoi più rinunciare.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i baci sono come i cioccolatini quando sei a dieta. Li mangi volentieri di nascosto.

Lavoro: metti subito in chiaro che per gli altri è meglio giocare a carte scoperte.

Salute: per la tua autostima fai un selfie con filtro bellezza 10, anche se non ti serve.

Il consiglio del giorno: si può scegliere prima il vino e poi il cibo. Sui piaceri non ci sono regole fisse. Capito?

Voto 8

Sagittario

Sembra proprio che la ruota inizi a girare non solo per la favorevole Luna ma perché hai letto il bando del tuo lavoro dei sogni: viaggiare pagato su un camper per ben tre anni nei quali dovrai fare video e foto delle tue esperienze in giro per il mondo. Dovrai solo ricordarti, ogni tanto, di organizzare delle video call con il tuo datore di lavoro. Mi sembra già un ottimo inizio prima della tua stagione dei compleanni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai l’irrefrenabile voglia di scrivere messaggi d’amore accompagnati da emoticon decisamente ‘hot’.

Lavoro: fai un po’ di stretching alle mani perché ti troverai a scrivere tutte le email che hai accantonato nell’ultimo periodo.

Salute: la mattina ti stupisci a svegliarti bello riposato.

Il consiglio del giorno: scappa verso una meta al caldo per soddisfare la voglia di viaggi e costumi da bagno.

Voto 6

Capricorno

Ti troverai a fare il buon padre di famiglia, non quello che bacchetta e si fa rispettare incutendo timore, bensì quello amorevole che dà ottimi consigli grazie a Venere. Proprio come l’allenatore Spalletti che incontrando dei giovanissimi aspiranti giocatori, decide di ispirarli non solo dal punto di vista sportivo ma di puntare sempre sullo studio, parte fondamentale per avere una carriera di successo. Più buon senso di così non si può.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: pronto ad assecondare tutte le voglie del partner. Non sembra vero.

Lavoro: disponibile a dare una mano a tutti i tuoi colleghi anche se non sono in difficoltà. Così, pro-bono.

Salute: dedicarti agli altri ti da più soddisfazione che pensare solo per te stesso. Evviva la generosità.

Il consiglio del giorno: capire che la vita non è solo lavoro è un ottimo punto di partenza. Continua così!

Voto 7

Acquario

Sei ancora parecchio confuso sempre a causa di Mercurio contro, ma ancora per poco (spoiler). Per cui se dovessi credere che Giuseppe Garibaldi invece di aver riunito l’Italia è un barman di Reggio Calabria è solo perché hai scoperto il profilo Instagram @omonimia_su_linkedin dove qualche burlone si è messo a cercare nomi di personaggi importanti scoprendo omonimi con lavori differenti all’immaginario comune. Puoi trovare anche Alessandro Cattelan che lavora in un’azienda di ascensori e Andrea Bocelli che è un contabile amministrativo. È tutto vero anche se ti confonde parecchio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: con la Luna storta oggi sei incollato con la super Bostik ai blocchi di partenza.

Lavoro: non ci siamo ancora ma è solo questione di un paio di giorni per tornare sul palchetto del comizio con tanto di megafono.

Salute: non farti trascinare in discussioni inutili, mi raccomando.

Il consiglio del giorno: acquista lo stagionale di sci anche se al momento sulle piste non c’è neppure un fiocco di neve. Vedrai che sarà una grande stagione.

Voto 6 –

Pesci

La realtà inizia a starvi nuovamente stretta perché con Marte contro tutto è complicato come la pratica per richiedere il passaporto nuovo quando avete già prenotato un volo oltreoceano. Il vostro unico desiderio è di poter vedere il gigantesco albero di natale di Macy’s a San Francisco che ha già accesso le luci e prepara tutta la città alle feste, invece vi trovate in preda all’ansia e alla burocrazia. Ricordatevi che avete sempre Giove a favore e che non è tutto perduto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: inizia a starvi stretto come le scarpe a punta con il tacco 12.

Lavoro: volete comandare tutti a bacchetta. Non sono certa possiate raggiungere questo obiettivo.

Salute: anche stare comodi sul divano vi inizia ad infastidire.

Il consiglio del giorno: nella lista dei regali di natale segnate una beauty routine nella spa delle star perché è sempre un bel regalo.

Voto 7