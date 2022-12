Oroscopo di oggi 14 dicembre 2022: Pesci e Sagittario perdono la strada Oroscopo di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Si sente la quadratura tra Marte retrogrado e Nettuno che porta confusione e disorientamento, soprattutto ai segni mobili.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna: la quadratura tra Marte e Nettuno è praticamente perfetta.

Come abbiamo già visto, questa quadratura porta a una perdita della concentrazione, del senso del limite, della lucidità e della coerenza. Insomma, si rischia di esagerare, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Pesci, Vergine e Sagittario).

Dalla seconda metà della mattinata la Luna entra nel segno della Vergine, così il segno fortunato di oggi sarà il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Ormai hai capito anche tu che hai Mercurio contro, e che dovresti mettere la parola fine a un capitolo fatto di bagordi e di esagerazioni. Anche se Marte è come un diavoletto sulla spalla che ti spinge sempre all’ultimo bicchiere della staffa quando ormai tutti i bar della zona sono chiusi. Dovresti seguire l’esempio della Boeing, che proprio in questi giorni ha finito di assemblare l’ultimo aeromobile del celebre modello 747. Qui ci vuole un po’ di innovazione o forse un po’ di evoluzione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: rischi di esagerare un po’ troppo con tutto questo sex appeal.

Lavoro: potresti andare fuori controllo come su una curva ghiacciata mentre vai oltre i limiti di velocità.

Salute: pensi sempre che con i tuoi muscoloni si possa risolvere tutto.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Andy Warhol alla ‘Fabbrica del Vapore’ per farti un po’ di cultura.

Voto 6 –

Toro

Ponderi perfettamente i consigli di Venere, che ti vorrebbe sempre dedito alle questioni di cuore, con i progetti che viaggiano a gonfie vele grazie a Mercurio. Sono certa che anche tu avresti gentilmente declinato, come Beatrice Quinta, star di XFactor, l’invito a cena goliardico di Rkomi. Tu, con i sentimenti non vuoi assolutamente scherzare, perché se si tratta di amore tu lo vuoi solito e per sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei adorabile e premuroso, come il butler nelle case dei nobili e reali.

Lavoro: anche il capo senza di te non sa più cosa fare.

Salute: sei perfetto in ogni situazione, come la composizione di scorzette d’arancia e cannella che profuma tutta la stanza.

Il consiglio del giorno: condividi i tuoi consigli e segreti su come variare la colazione. So benissimo che tu oltre a un menù dolce alterni uno salato altrettanto interessante.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

È arrivato il momento di concedervi un premio per poter sfogare tutta l’energia e la determinazione che vi sta regalando Marte. Organizzate una fuga di qualche giorno in una località dove potete unire la voglia di movimento a quella di esplorare nuovi luoghi. Potreste addirittura spingervi in Canada, e sciare a Akshayuk Pass, dove potrete scendere le piste con uno spettacolo di luci verdi nel cielo unico al mondo. Siete già con gli scarponi ai piedi in direzione aeroporto, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: le vostre serate terminano sempre con un round sotto le coperte con due o più giocatori.

Lavoro: siete dei perfetti instancabili player.

Salute: avete il perfetto allenamento per bagordi non stop.

Il consiglio del giorno: spolverate la tombola e il mercante in fiera per irresistibili serate con gli amici.

Voto 7

Cancro

Ti senti proprio in un periodo di ristrettezze, con Venere in opposizione che ti sta togliendo tutta la voglia di baci sotto il vischio in questo periodo pre natalizio. Infatti, la tua voglia di interazione e condivisione soffre dell’inflazione come gli ordini dei Panettoni a Natale, che con un prezzo medio di trentotto euro al chilogrammo, per quelli artigianali, sono da considerarsi quasi dei beni di lusso. Sei più morigerato di Mr Scrooge in ‘Canto di Natale’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: ti trovi come davanti a una scatola di marron glacé ma non hai assolutamente voglia di dolce.

Lavoro: sei infastidito anche dal suono di quando ti arriva una mail sul pc.

Salute: vorresti stare tutto il giorno in pantofole.

Il consiglio del giorno: per te che non hai voglia di uscire di casa neppure per una birretta, dovresti optare per il calendario dell’avvento del Birrandaio, che propone 24 varianti da degustare serenamente sul divano.

Voto 6 –

Leone

Ogni tanto bisogna fare una pausa dal piedistallo, anche se tu non ne hai proprio bisogno con Marte che ti da energie da vendere, e oggi con la Luna dalla tua che ti illumina come un puntale dell’albero di Natale. Approfitta per ritagliarti qualche momento per fare un po’ di studio e ricerca. Potresti prendere qualche spunto glamour dalla nuovissima serie di Netflix sui Sussex intitolata ‘Harry e Megan’. Ti assicuro che puoi addirittura imparare a come far risaltare al meglio il tuo profilo migliore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi sempre sentirti adorato.

Lavoro: fare i conti di fine anno è un compito che prima o poi dovrai fare. Meglio prima che dopo.

Salute: ti piace sentirti gli occhi stampati addosso e farti riempire di complimenti.

Il consiglio del giorno: torna il tuo programma preferito: L’almanacco del giorno dopo di Drusilla Foer. Immancabile appuntamento di ogni serata.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Prima di vedere i risultati dovrai ancora lavorare parecchio sui tuoi progetti, perché se da una parte lo studio è perfetto e completo grazie a Mercurio, Marte ti rallenta tremendamente. Dovrai aspettare il momento più propizio, proprio come lo youtuber Joe Jenkins che ha impiegato ben due anni per realizzare l’avveniristico progetto di suonare la colonna sonora de ‘La Sirenetta’ con un pianoforte in fondo al mare. Per esiti a breve tempo ridimensiona i tuoi piani.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: solo dolcezze molto caste.

Lavoro: approfitta della sintonia con il capo per un tuo personale tornaconto.

Salute: le tue performance sono come quelle delle auto elettriche: ottime ma di brevissima durata.

Il consiglio del giorno: prova lo chignon intrecciato alla Letizia Otiz per un look davvero ricercato.

Voto 7

Bilancia

Ti piacerebbe molto avere la battuta pronta che fa ridere tutti e viene segnata negli annali, ma con Mercurio contro ti assicuro che è davvero poco probabile. In caso ti lasciassi andare a qualche tentativo di fare la simpaticona il risultato sarebbe come la frase goliardica di Cristian De Sica sul vino Abruzzese nel suo ultimo cinepanettone ‘Natale a tutti i costi’. Praticamente fai arrabbiare proprio tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei sempre una vera bomba sexy.

Lavoro riesci a puntualizzare su qualsiasi cosa, ma spesso sei proprio fuori luogo.

Salute: dovresti ricordarti che la perfezione è solo con i filtri di Instagram.

Il consiglio del giorno: impara a fare i pacchetti perfetti con il metodo giapponese che non prevede lo scotch.

Voto 6 –

Scorpione

Ti puoi vantare di essere l’unica persona interessante della stanza, ora che Mercurio ti accompagna in ogni situazione come l’amico fidato con cui fai gioco di botta e risposta su temi sempre molto cool. Sei aggiornato su qualsiasi argomento, anche su quelli che sono ancora considerati top secret, come la formula della Fusione Nucleare che stanno sviluppando un pool di super scienziati negli Stati Uniti. Tu sei sempre un passo davanti a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: limoni duro, ma solo quando sei a casa e nessuno ti vede.

Lavoro: sei iper organizzato.

Salute: hai tutto il kit e il fisic du rôle per essere un figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: fai scorta di bollicine per i brindisi di Natale.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Hai la netta sensazione di aver perso il tuo mai più ‘mojo’, perché ora che Venere ti ha salutato ti senti parecchio bloccato dal rotolarti sotto le coperte, anche a causa di Marte in opposizione. Da un recente studio, pare che moltissimi italiani, come te, abbiano un vero calo del desiderio a causa delle pressioni e del logorio della vita moderna. Tu con i bagordi e gli eccessi dell’ultimo periodo ti puoi serenamente concedere un periodo di pausa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: te ne stai tranquillo sul divano con tisanina e plaid.

Lavoro: sei relegato a noiosissime mansioni di routine, che tu ovviamente non sopporti.

Salute: lamentarti sta diventando la tua attività sportiva preferita. Occhio a non esagerare.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Giotto al Mart di Rovereto per emozionarti un po’.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sei esattamente come re Mida, che qualsiasi cosa tocca si trasforma in oro grazie a Venere e Mercurio che ti appoggiano in ogni tua azione. Appena ti metti in gioco, o meglio su un palco, crei subito un vero delirio. Proprio come Ambra Angiolini che si è esibita sul palco di XFactor mandando in fiamme tutto lo studio. Il risultato è che ‘T’Appartengo’ è dopo trent’anni in cima alle classifiche. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei più amato della tredicesima.

Lavoro: sei a pieno ritmo come la fabbrica dei regali di natale.

Salute: hai una pazienza straordinaria, come le maestre che insegnano a memoria a tutta la classe la poesia di Natale.

Il consiglio del giorno: per le serate eleganti scegli la pelliccia ecologia, oppure chiedi alla nonna di prestarti la sua vintage.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sei dinamico e prodigo di buoni consigli, e soprattuto grazie alla grande flessibilità che ti regala Marte, capisci perfettamente come rivolgerti a qualsiasi tipo di audience. Infatti, quando si parla di sport, pur di convincere il tuo interlocutore a fare un minimo di esercizio fisico, tu sei pronto a tirare fuori le teorie più impensabili, come quella che ne deriva da un recente studio inglese: pare bastino appena due minuti di esercizi per tenersi in forma. Sei così positivo che credi che dopo quei fatidici minuti tu possa aver trovato il tuo nuovo compagno per le ultra maratone.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piace andare in camporella anche se fa freddo.

Lavoro: hai sempre le soluzioni in mano a qualsiasi problema.

Salute: il buon umore non ti abbandona mai.

Il consiglio del giorno: prenota subito i biglietti dei concerti di Sting a luglio. Sulle cose importanti parti sempre con un certo anticipo.

Voto 7 +

Pesci

Siete certamente più sereni ora che vi sentite appoggiati da Venere e Mercurio, ma non sottovalutate i segnali, sopratutto quelli onirici. Pare infatti che ci siano dei sogni più ricorrenti di altri, come serpenti, denti e gravidanza, di cui è importantissimo conoscerne il significato. La prima cosa da fare oggi è acquistare un libro sull’interpretazione e il significato dei sogni. Da tenere sempre a portata di mano.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo guardi da dietro ad un vetro come un pesciolino osserva il mondo dall’acquario.

Lavoro: per mettere basi solide ci vuole tempo, e voi non avete per nulla fretta.

Salute: troppe emozioni tutte insieme potrebbero davvero scombinarvi, peggio dei nodi nei capelli di prima mattina.

Il consiglio del giorno: fatevi prestare il costume da Babbo Natale per fare una super sorpresa ai più piccoli.

Voto 6 e mezzo