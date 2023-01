Oroscopo di oggi 13 gennaio 2023: Vergine e Sagittario tirano un sospiro di sollievo L’oroscopo di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: siamo salvi da Marte retrogrado. Resta Mercurio, ma almeno il pianeta delle energie torna a muoversi in moto diretto. Meno incidenti di percorso e più possibilità di dialogo.

L'oroscopo di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Marte non è più retrogrado, e tutti noi tiriamo un sospirone di sollievo! Diciamo che tutte le volte (una ogni due anni per sei mesi) in cui questo pianeta si muove (apparentemente) all'indietro, la tensione è fortissima.

Questa volta poi si è mosso all'indietro nel segno dei Gemelli: attivi e propensi all'espressione personale. Bene, perché ha amplificato la voce delle ribellioni di ogni genere, ma più difficile nella gestione di un dialogo.

Con la Luna che oggi è nel segno zodiacale della Bilancia, direi che il segno fortunato sia la Bilancia stessa, mentre il segno sfortunato il Cancro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti unisci al folto gruppo di persone che si oppongono alla scelta del limite di circolazione a trenta all’ora in alcune città italiane, e in particolare empatizzi con i milanesi. Tu, che oggi hai la Luna stortissima, trovarti imbottigliato in un traffico lento potrebbe facilmente farti andare su tutte le furie. L’unico modo per calmare i tuoi nervi sarebbe sgasare alla ventiquattr’ore di Leman.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il vocabolario da perfetto romanticone lo hai dimenticato a casa.

Lavoro: avresti bisogno di qualche lezione di diplomazia.

Salute: hai bisogno di emozioni fortissime, con scariche di adrenalina che ti possono garantire solo gli sport estremi.

Il consiglio del giorno: prenota un volo in parapendio con partenza sugli sci.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con te bisogna parlare di concretezza, capacità e rapidità, proprio perché sempre guidato dalla razionalità di Mercurio. Infatti, non credi alla capacità di connessione di app e siti, soprattutto quando si parla di lavoro, e a darti supporto di recente è uscito uno studio che conferma che in Italia, per trovare un impiego, è meglio affidarsi al passaparola. Tu sei sempre un massimo esperto quando si parla di sapersi muovere nei canali tradizionali.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: dopo ogni effusione amorosa aspetti ansiosamente che il partner ti dia un feedback con tanto di valutazione.

Lavoro: la tua filosofia è: il lavoro nobilita l’uomo.

Salute: puoi raggiungere i tuoi obiettivi di bellezza e forma fisica con tanto impegno e sudore. Funziona sempre.

Il consiglio del giorno: informati subito come si chiede il bonus benzina perché è stato appena rinnovato.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi sentite dei fighi pazzeschi e saprete sapientemente mettervi in risalto in qualsiasi situazione. La sensazione che vi pervade, con Venere e Giove dalla vostra, è esattamente la stessa di Steven Spielberg che ha vinto ai Golden Globe con il suo film autobiografico ‘The Fabelmans’. Mi raccomando, preparate un discorso di ringraziamento ad effetto da tenere sempre a portata di mano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: cercate con grande precisione tutti le zone di piacere del partner per farlo felice.

Lavoro: siete estremamente soddisfatti.

Salute: avete una perpetua carica positiva che coinvolge tutti.

Il consiglio del giorno: appuntatevi il taglio ‘rubacuori’ di Brad Pitt ai recenti Golden Globe.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Diffida di app che promettono facili scambi di dati, di cui non conosci bene il nome, perché la rete è piena di malware che si fingono ChatGBT, i nuovi ed efficientissimi supporti per interagire con la tecnologia, dotati di intelligenza artificiale. Lo so che con Mercurio contro anche inviare una semplice mail ti sembra un’attività da scienziato del CERN di Ginevra, con la tecnologia al momento puoi serenamente decidere di fare qualche giorno di pausa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: avresti bisogno di un traduttore automatico, perché al momento non sai coglierne tutte le sfumature.

Lavoro: accontentati della cara e sana routine da ufficio.

Salute: investi tempo e forze sul tuo fisico da scolpire.

Il consiglio del giorno: guarda la nuova serie Pink Ladies ispirata al film Grease.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

La ricerca di una comfort zone è assolutamente in cima alla tua to do list, ora che hai Venere contro. Stai diventando così ingegnoso e attento, che alla notizia che la prima comunità straniera di Londra sia quella italiana, tu hai subito pensato che per un futuro viaggio la capitale Britannica potrebbe fare proprio al caso tuo, soprattutto perché non ci sono problemi per la scelta del cibo vista l’alta probabilità di trovare un connazionale con ristorante. Bravissimo, perché sai girare ogni situazione a tuo favore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ha lo stesso appeal dello studio dell’aramaico antico.

Lavoro: le soddisfazioni te le devi proprio sudare.

Salute: la palestra è una tua abitudine quotidiana. Bravissimo!

Il consiglio del giorno: leggi i libri di George R.R. Marti, che hanno inspitato le serie ‘Trono di Spade’ e ‘House of the Dragon’.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Avresti dovuto correre subito in soccorso dei cugini d’oltreoceano, quando hai letto la notizia che per diverse ore tutti gli aerei degli Stati Uniti sono rimasti a terra a causa di un guasto. Il tuo super cervello, con Mercurio a favore, deve essere sfruttato sia per problematiche decisamente rilevanti e non solo nel cercare di capire il perché la cialda inserita nella macchina del caffè si è incastrata. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: metti in ordine tutti i gadget amorosi nel cassetto del comodino.

Lavoro: sei pronta a qualsiasi intoppo, proprio come una wedding planner.

Salute: il massimo della tua attività giornaliera è scendere le scale per andare al bar per l’aperitivo.

Il consiglio del giorno: per i tuoi prossimi weekendini fuori porta, opta per spostarti in treno. Ti stupirai per quanto sia comodo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Oggi, con la Luna nel tuo segno, ti senti davvero baciata dall’armonia cosmica. Venere ti accompagna come una personal shopper ai saldi, consigliandoti capi che esaltano ancora di più la tua bellezza. Sei così luminosa e impeccabile, che anche Chiara Ferragni potrebbe chiederti una consulenza per i gli outfit, trucco e parrucco che sfoggerà durante il prossimo Sanremo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei tutta un fremito di emozioni.

Lavoro non abusare del tuo super potere di ottenere tutto quello che vuoi schioccando le dita.

Salute: sei meravigliosamente magnetica.

Il consiglio del giorno: leggi i consigli sul sesso di Emily Nagosky, potrebbero darti nuovi spunti interessanti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti piace moltissimo essere quello che si trova fuori dal coro, che ha un punto di vista chiaro e non teme assolutamente nulla nell’esprimerlo apertamente. Con questa voglia di irriverenza esaltata da Mercurio, dovresti unirti al gruppo degli ‘Skiantos’ e improvvisare un’altro concerto/comizio di fronte alla sede della Regione Lombardia, ed occuparti proprio tu dei testi delle canzoni.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: tutte le voglie e le fantasie si sono spente.

Lavoro: sei una fucina di idee geniali.

Salute: sei pronto a maratone di partite a Risiko.

Il consiglio del giorno: impara a fare la cuffia a mano all’uncinetto.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

In teoria, tutti i tuoi muscoli sono scalpitanti e pronti all’azione, ma in pratica quando si parla di performance sportive, sei esattamente come gli sciatori che si trovano nella località montana austriaca Ischgl, immortalati in un video dove cadono rovinosamente sulla pista affollata. Visto che Marte è ancora avverso, ti consiglio di puntare tutto sull’outfit super cool da sfoggiare a piedi allo chalet sulle piste che saprà magistralmente consigliarti Venere a favore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con la scusa di non essere in forma, ti rifugi sotto alle coperte ma solo per dormire.

Lavoro: anche se sei sempre informatissimo ti sfuggono i dettagli.

Salute: il tuo sorriso meraviglioso è il tuo accessorio migliore.

Il consiglio del giorno: vai alle isole Svalbard per partecipare alle manifestazioni contro il surriscaldamento dell’ambiente.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai sempre una certa verve critica quando leggi le notizie sui giornali nazionali ed internazionali, infatti sono certa che hai storto il naso sulla questione dei fornelli a gas che potrebbero essere un problema per la salute di chi cucina. Tu, che sei sempre stimolato da Mercurio prima di prendere qualsiasi decisione o posizione, vuoi sempre analisi e dati certi alla mano perché solo i fatti concreti contano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: per invogliarti bisogna evidenziare tutti i pro che può portare una relazione sentimentale.

Lavoro: ti diverti ad analizzare andamenti e borsa, come i rampanti manager di Wall Street.

Salute: hai bisogno di concederti momenti di relax.

Il consiglio del giorno: regalati una giornata sulle cime delle Dolomiti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Quando si parla di Amore, tu sei il vero secchione dello zodiaco. Con Venere che enfatizza la tua verve romantica, e Marte che incalza con il sex appeal, tu sei pronto a dare il massimo in questo campo. L’unico che potrebbe farti concorrenza e far scappare le tue fan è il bello e irraggiungibile Brad Pitt, che è tornato ad essere protagonista dei rotocalchi, perché pare abbia trovato una nuova fidanzata, Ines de Ramon. Ora dovrai impegnarti parecchio per tornare ad essere l’indiscusso protagonista di amore e passione.

Amore: sei buono e molto generoso, non ti si può assolutamente chiedere di più.

Lavoro hai le capacità e quel tocco di fortuna per raggiungere obiettivi sempre più alti e importanti.

Salute sei meglio di un ‘tonico’ per l’umore e lo spirito per chiunque ti guarda.

Il consiglio del giorno: organizza una degustazione di birre artigianali con i tuoi amici.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Inaugurate questo weekend in recupero, e con l’appoggio di Mercurio, per trovare pratiche soluzioni per far ringalluzzire il vostro umore, e intenerire il vostro cuoricino. Potreste fare un tuffo nei ricordi, proprio come la professoressa Carla Rosati, che ha mostrato con benevola ironia, in un’intervista, i bigliettini che ha requisito in quarant’anni di carriera. In pratica, rispolverate tutti quegli aneddoti che vi fanno sorridere guardando i video salvati sul telefono, meglio se di qualche anno fa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: mandate baci solo a debita distanza.

Lavoro: i vostri consigli sono davvero preziosissimi e puntuali.

Salute: l’ingresso della palestra, per voi, è come quello della ‘Casa degli Orrori’ del Luna Park.

Il consiglio del giorno: acquistate un paio di scarpe super comode ai saldi.

Voto 6 –