Oroscopo di oggi 13 dicembre 2022: Leone e Sagittario dicono la loro L’oroscopo di oggi, martedì 13 dicembre, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi è Santa Lucia, che non è il giorno più corto che ci sia. Oramai si sa. Però potrebbe essere un giorno in cui perdiamo il controllo delle energie.

L'oroscopo di oggi, martedì 13 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna e il Sole sono in due segni di fuoco, Leone e Sagittario.

Per questo l'euforia potrebbe prendere il sopravvento, anche sul rigore di Venere e Mercurio in Capricorno.

Con la Luna di oggi nel segno del Leone, il segno zodiacale fortunato è il Leone stesso, mentre il segno sfortunato di oggi sarà il Toro.

Ariete

Le notizie che ascolti al Tg hanno per te lo stesso appeal della lezione di chimica, quando il professore spiegava la formula del cloruro di sodio al liceo, incredibilmente noiose, ora che hai Mercurio contro. Sono certa, però, che hai ben aguzzato le orecchie quando hai sentito che il governo francese ha deciso di distribuire gratuitamente i preservativi a tutti gli under venticinque. Appena si parla di movimento pelvico, Marte a favore ti fa entrare subito in azione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei un vero maestro quando di parla di pura passione.

Lavoro: lascia perdere la tecnologia e torna ad utilizzare sistemi analogici, tipo una semplice telefonata a voce. Salute: punti tutto su una resistenza fisica da atleta olimpionico.

Il consiglio del giorno: ascolta le ultime canzoni di X Factor per essere sempre informato in campo musicale.

Voto 6 –

Toro

Potresti risentire di qualche piccolo fastidio emotivo a causa della Luna storta. E qualche incomprensione o parola di troppo, che stemperano l’entusiasmo post ponte dell’Immacolata, che ti sei goduto divorando fette di panettone mentre addobbavi l’albero. Questi sono i rischi che puoi correre facilmente ora che Venere è tornata a risplendere, proprio come per la coppia del momento, Totti-Bocchi, che nonostante qualche discussione in pubblico, brinda felicemente nel nuovo attico già arredato e decorato per le imminenti feste.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sfodera tutte le tue arti di vero amatore.

Lavoro: le discussioni sono da evitare, come lo shopping caotico pre natalizio.

Salute: riesci a portare benissimo anche i chiletti di troppo che accumuli in questo periodo.

Il consiglio del giorno: acquista un abito di paillettes con le frange perfetto per il veglione di capodanno.

Voto 7 +

Gemelli

Siete tornati ad essere i simpatici mattacchioni che tutti adoriamo ora che Mercurio e Venere non sono più in opposizione. In particolare, oggi sarete così euforici grazie alla Luna, che vorrete aggiungere un pezzo fondamentale al vostro presepe. Si tratta della statuina catalana del ‘Caganer’, un omino raffigurato in posizione da ‘pensatoio mattutino’ che pare porti fortuna e prosperità. A certe curiosità non sapete proprio resistere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: siete tutto un fuoco di passioni.

Lavoro: avere ragione da più soddisfazione di una vincita alla lotteria.

Salute: prontissimi ad affrontare i primi cenoni pre-natalizi.

Il consiglio del giorno: visto che mancano orami dieci giorni alle feste, prenotate ora estetista e parrucchiere per arrivare perfetti e impomatati.

Voto 7 +

Cancro

Se pensi di essere l’unico a non aver ben compreso perché dal 2023 i coreani saranno più giovani di un anno e dai la colpa all’opposizione di Mercurio, ti assicuro che sei in ottima compagnia. Pare che in questo paese ci siano ben tre modalità per registrare l’età della popolazione, uno dei quali considera già un anno al momento della nascita di un bambino per il tempo trascorso nel grembo della madre. Alcune tematiche ti assicuro che possono disorientare chiunque.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: di abbracci e baci non ne hai mai abbastanza.

Lavoro: fai il conto di quanti giorni mancano all’inizio delle ferie, ti cambierà subito l’umore.

Salute: le lamentele fioccano come la neve di questi tempi.

Il consiglio del giorno: organizza una fuga per fare shopping ai mercatini di Strasburgo così da respirare il vero spirito del Natale.

Voto 6 –

Leone

Ogni tanto bisogna fare una pausa dal piedistallo, anche se tu non ne hai proprio bisogno con Marte che ti dà energie da vendere, e oggi con la Luna dalla tua che ti illumina come un puntale dell’albero di Natale. Approfitta per ritagliarti qualche momento per fare un po’ di studio e ricerca. Potresti prendere qualche spunto glamour dalla nuovissima serie di Netflix sui Sussex, intitolata ‘Harry e Megan’. Ti assicuro che puoi addirittura imparare come far risaltare al meglio il tuo profilo migliore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: rotolarsi tra le coperte per te è come una disciplina sportiva.

Lavoro: hai la capacità di saper rigirare qualsiasi frittata a tuo favore.

Salute: la mattina tu predi sempre un caffè con almeno due cucchiaini di autostima.

Il consiglio del giorno: per Natale scegli ‘astrodoni’ in base ai segni zodiacali dei tuoi cari.

Voto 7 e mezzo

Vergine

La funzionalità per te è tutto con Mercurio che fa viaggiare il tuo super cervello più veloce di un computer di ultima generazione. Infatti, credo che anche tu opterai come molti italiani per fare a Natale regali riciclati. Oltre ad essere un bel risparmio per il portafogli, è un ottimo modo per evitare troppi sprechi. Venere infatti ti suggerisce che questo è un ottimo modo per essere più buoni anche nei confronti del nostro pianeta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: te lo gusti come i torroncini ricoperti di cioccolato.

Lavoro: ordine e precisione sono le due parole che ti sono più mancate nell’ultimo periodo. Vero?

Salute: anche se lavori fino a notte fonda, la mattina sei sempre meravigliosa.

Il consiglio del giorno: impara a fare il nodo al papillon, ti assicuro che non è da tutti.

Voto 7

Bilancia

Lo so che il fatto che Venere non solo ti abbia salutata, ma ti si sia addirittura messa contro, rovinandoti la silhouette invidiabile, ti innervosisce parecchio. Dovresti guardare il corto ‘Reflect’ della Walt Disney, che racconta la storia di Bianca, una ballerina che si allontana completamente dai classici canoni estetici. Invece di restare ferma all’apparenza, lasciati trascinare da Marte e persegui con grande grinta le tue passioni.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore i baci sarebbero appassionati, ma non sei particolarmente generosa.

Lavoro segui la famosa strategia di ascoltare e poi forse parlare.

Salute: lo stile sport chic comodo e ampio è la tua nuova divisa da lavoro.

Il consiglio del giorno: guarda le nuove puntate di Striscia la Notizia con il mitico duo Greggio-Iacchetti per risate assicurate.

Voto 6 –

Scorpione

Oggi con la Luna storta, potresti aver voglia di evitare una buona parte delle interazioni sociali. Infatti, vedi la proposta di Ignazio La Russa di reinserire la micro naja, il servizio militare obbligatorio di soli quaranta giorni, come una buona soluzione per allontanarti. Lo so che in fondo sei un po’ un Grinch, e che il Natale a volte ti sfianca, ma punta tutto sulla bontà di Venere, che riuscirà a coinvolgerti anche in quei infiniti banchetti con tutto il parentame al completo.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: sei in pausa riflessiva.

Lavoro: metti la risposta automatica ‘out of office’ ma solo per evitare scocciature.

Salute: preferisci una lunga gita in montagna con le pelli di foca in solitaria che il bagno di folla in pausa pranzo. Il consiglio del giorno: leggi i fumetti di Diabolik, un vero cult da avere sempre in libreria.

Voto 7

Sagittario

Hai la netta sensazione di aver perso il tuo tocco magico erotico, perché da quando Venere ti ha salutato ti senti parecchio bloccato dal rotolarti sotto le coperte, anche a causa di Marte in opposizione. Da un recente studio, pare che moltissimi italiani, come te, abbiano un vero calo del desiderio a causa delle pressioni e del logorio della vita moderna. Tu con i bagordi e gli eccessi dell’ultimo periodo ti puoi serenamente concedere un po' di pausa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: preferisci di gran lunga fare le parole crociate.

Lavoro: ti sei defilato a ruolo di assistente del professore.

Salute: per essere impeccabile ora devi assolutamente impegnarti.

Il consiglio del giorno: invece di sognare un viaggio in una meta al caldo, mettiti subito alla ricerca di un volo last minutes.

Voto 7 –

Capricorno

Ti senti il grande protagonista di questa stagione pre-natalizia, ora che hai nel tuo segno Venere e pure Mercurio. Infatti, sei prontissimo a seguire l’ultimo trend di moda che sta spopolando tra le influencer, Diletta Leotta in primis. Si tratta dell’abito tromp l’oeil che disegna ed enfatizza tutte le forme femminili. Perfetto per te che non vuoi assolutamente passare inosservato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la sensualità è esplosa.

Lavoro: determinazione da grande condottiero.

Salute: guadagni like e complimenti anche senza postare nulla sui social.

Il consiglio del giorno: prepara una caraffa di caffè lungo americano da condividere in ufficio con i colleghi.

Voto 8 +

Acquario

Puoi sempre contare sulle qualità di determinazione e resistenza che ti garantisce Marte in qualsiasi situazione. Proprio come il bimbo disperso nel parco nazionale del Kenya, Tsavo Est, popolato da leoni e iene, che è sopravvissuto da solo per ben sei giorni. Tu non ti arrendi mai, neanche con la Luna storta, perché hai sempre un coraggio e una forza al di fuori del comune.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la passione è sempre irrefrenabile.

Lavoro: sei sempre pronto a lanciarti in discussioni come se fossero un match di wrestling.

Salute: sei così consapevole del tuo corpo che sei tu a dare le lezioni al Personal trainer.

Il consiglio del giorno: sfrutta i Lazio Cinema Days per andare a vedere le ultime novità in sala a soli tre euro.

Voto 7

Pesci

Vi sentite baciati dalla fortuna ora che Mercurio e Venere sono tornati ad appoggiarvi. Proprio come il ragazzo che ha deciso di scommettere last minute sulla vittoria del Marocco contro il Portogallo, e si è aggiudicato un premio da un milione di euro. Un ottimo modo per prepararsi alle imminenti feste e per fare regali a tutte le persone che conoscete.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: i vostri sogno diventano, finalmente realtà.

Lavoro: osate perché potreste avere davvero fortuna.

Salute: anche in pigiama e pantofole sareste pronti per una serata di Gala.

Il consiglio del giorno: provate a fare il calcolo di quando andrete in pensione, ogni tanto un po’ di concretezza può tornarvi utile.

Voto 6 e mezzo