Oroscopo di oggi 10 gennaio 2023: Acquario e Gemelli si godono l’amore L’oroscopo di oggi, martedì 10 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna è ancora in Leone, ma c’è un bellissimo trigono, cioè una sintonia, tra Venere e Marte. L’aria è l’elemento dei sentimenti per oggi.

L'oroscopo di oggi, martedì 10 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere e Marte sono in trigono perfetto in due segni d'aria.

Gemelli e Acquario parlano di un amore divertente, leggero, coinvolgente e aperto. Insomma, un ottimo modo per contrastare Mercurio in Capricorno, decisamente dalle idee più tradizionali!

Con la Luna in Leone fino a questa sera, il segno fortunato sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Sei sempre resistentissimo, grazie agli ottimi aspetti di Venere e Marte, e in questo periodo hai pure la grande fortuna di Giove, che è come un biglietto vincente della lotteria in tasca. Praticamente sei capace di tutto e di più, proprio come il Rover Perseverance, che sta raccogliendo dati sul pianeta Marte e sa resistere anche ai tornado di sabbia, registrando addirittura il suono di queste tempeste.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: anche se non sembra il tuo cuoricino è dolcissimo.

Lavoro: ti piacerebbe moltissimo avere sempre ragione.

Salute: il tuo outfit preferito è ovviamente in tutina da palestra.

Il consiglio del giorno: riguardati i film Spaghetti Western, perché sono dei capolavori.

Voto 7 +

Toro

Guai a contraddirti o ampliare la tua visione del mondo con idee e notizie che vanno al di fuori dei tuoi sani principi. Infatti, con Mercurio e Urano che ti sollecitano, hai davvero un taglio critico su qualsiasi cosa. Sarà meglio non avvicinarsi al tuo ufficio quando leggerai la notizia della caramella che arriva dal Giappone e ha il gusto di ‘vuoto’. Potremmo udire dalla tua boccuccia improperi coloriti che nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo nascondi nei ripiani in alto della dispensa, come i dolcetti che hai avanzato dalla calza della befana.

Lavoro: per sostenere le tue posizioni hai sempre i dati giusti a portata di mano.

Salute: fai la posizione yoga dell’albero per dare equilibrio e serenità e soprattutto per contenere i tuoi slanci polemici.

Il consiglio del giorno: puoi distrarti e rilassarti un po’ con le notizie sulla ripresa del campionato di calcio.

Voto 6 –

Gemelli

Vi vedremo dediti e concentrati unicamente su questioni che vi stanno a cuore, con Venere che vi spinge ad essere la versione migliore di voi stessi. Ovviamente, sarete più inclini ad esserlo su temi che puntano su sorpresa e curiosità, perché sempre stimolati da Marte nel segno. Ti divertiresti ad esempio con la nuovissima app che permette di cambiare il colore alle auto BMW di recente presentata al Ces 2023. Cercate di unire sempre il dovere alla passione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: la vostra nuova missione è di rendere felice il partner.

Lavoro: siete proiettati a una giornata super proficua.

Salute: basta solo il vostro sorriso per mettere di buon umore tutte le persone che incontrate.

Il consiglio del giorno: tenete sotto controllo gli spostamenti della cometa Neanderthal, per poter ammirare al meglio questo fenomeno celeste.

Voto 8 –

Cancro

Ti senti decisamente più rincuorato ora che Venere non è più in opposizione, ma con Giove ancora contro potresti lasciarti trascinare da impeti di golosità come coda alle feste. Per tenere sotto controllo la situazione e perdere anche i chiletti accumulati sul girovita, informati bene sul digiuno intermittente, perché un recente studio ha dimostrato i benefici di mangiare a determinati orari della giornata che pare siano gli stessi che da sempre consigliano i nonni a partire da una cena leggera in orario merenda.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: allena il tuo cuoricino a lunghe ore di tenerezze.

Lavoro: devi essere molto attento e preciso perché qualche dettaglio potrebbe sfuggirti.

Salute: riprendere la palestra sarà uno dei buoni propositi da perseguire con grandissima costanza.

Il consiglio del giorno: regalati una giornata libera per andare a sciare perché per tutta la settimana sulle Alpe sono previste abbondanti nevicate.

Voto 6 +

Leone

La tua visione sulle relazioni, con Venere opposta, potrebbe non essere delle più rosee. Invece di ripercorrere strategie assodate, potresti intraprenderne di alternative, sfruttando in particolare il grande sex appeal che ti fornisce Marte. Prendi esempio dall’attore Francesco Pannofino, che ha conquistato la moglie con frasi sussurrate con la voce di Antonio Banderas, di cui è doppiatore ufficiale. Se poi aggiungi una mascherina nera da Zorro, il gioco è fatto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti concedi solo ad avventure notturne.

Lavoro: è arrivato il momento di riprendere la routine dell’ufficio.

Salute: purtroppo la classe e il vigore fisico al momento non vanno a braccetto.

Il consiglio del giorno: organizza una serata con gli amici per riguardare il mitico film ‘I Goonies’ che ti sei perso durante le vacanze di Natale.

Voto 6

Vergine

Potresti essere stata proprio tu a mettere lo zampino sul discusso piano ‘Libera Strade’ a Milano, che di primo impatto può sembrare un’ottima iniziativa ma dall’altra sta creando parecchio malcontento tra i cittadini. Con Mercurio e Urano che ti sollecitano, oltre ad essere iper razionale, vuoi che tutto sia fatto all’istante, e non tolleri polemiche sulle tue decisioni. Dovresti optare per la comprensione e lasciare qualche mese affinché tutti inizino ad adattarsi alle nuove abitudini.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non hai intenzione di sacrificare minuti di sonno per attimi fugaci di passione.

Lavoro: sei come i secchioni che finiscono la versione di greco in venti minuti, e il resto del tempo lo impiegano per la messa in bella.

Salute: non essere troppo ipercritica.

Il consiglio del giorno: per cena prepara la polenta nel paiolo di rame, per rivangare le cene con gli amici nello chalet in montagna.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Hai esattamente lo charme e l’energia della pattinatrice di ghiaccio russa che si è di recente esibita nel balletto di Mercoledì Addams, che l’ha direttamente portata sul podio dei campionati nazionali in Russia. Con Venere e Marte dalla tua, con grande impegno, puoi raggiungere grandissimi risultati, sempre che tu non sia attratta dal richiamo della passione, come i marinai con le sirene.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore i sensi da tigre del ribaltabile sono difficili da contenere.

Lavoro sfrutti la seduzione anche in ufficio.

Salute: la tua silhouette fa proprio invidia a tutti.

Il consiglio del giorno: per iniziare l’anno nuovo con un twist fashion, potresti optare per il taglio Pixie, la tendenza hair style del 2023.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Hai la sensazione di essere tornato in trincea con Venere contro, e dovresti riversare tutte le tue energie intellettuali nel lavoro, dove puoi gestire tutto come meglio ti piace. Sei esattamente come Silvester Stallone in ‘Tulsa King’, la storia di un uomo che rinasce dalle sue ceneri in qualsiasi situazione e in qualsiasi luogo. Tu sei esattamente così.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: lo sostituisci ad attività per te molto più interessanti e lucrative.

Lavoro: mostra a tutti che sei sempre un genio del business.

Salute: non ti lasci distrarre dalla vanità.

Il consiglio del giorno: ogni tanto puoi pensare di farti un regalo come una bella borsa nuova ai saldi.

Voto 6

Sagittario

Al di fuori dai sempre l’idea di essere uno facile e sempre contento, proprio per il grande appoggio che ti danno sia Venere che Giove. In realtà, con Marte contro, sei sempre pronto alla discussione o a sottolineare gli errori degli altri. Infatti, quando durante l’intervista su reti mondiali CR7 ha confuso l’Arabia Saudita con il Sud Africa, tu hai subito fatto un post, un tweet e una storia sui social per evidenziare subito l’abbaglio del calciatore. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: al momento ti concentri sulla forma perché ti manca la sostanza.

Lavoro: sei un mestrino un po’ troppo rigido.

Salute: non tolleri stress e pressioni. Ti fanno esplodere.

Il consiglio del giorno: guarda i tutorial per realizzare il tuo costume di Carnevale.

Voto 7 –

Capricorno

Lo so che ti piace sempre dare l’idea del forte e indipendente capitano d’azienda di successo. Ma sotto sotto sei sempre un vero tenerone, pronto a dimostrarcelo quando meno ce lo aspettiamo. Infatti, potresti addirittura svelare qualche tuo segreto personale con Mercurio che ti dà la sicurezza che tu possa lasciarti andare a dichiarazioni al di fuori del tracciato. Proprio come Bradley Cooper, che di recente ha confessato che fino a qualche mese fa viveva ancora con l’adorata mamma. Ti assicuro che non c’è nulla di male.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti piace fare sempre il duro.

Lavoro: per te non è solo un compito, è una vera passione.

Salute: potresti stupire con degli attimi di pura follia molto divertente.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Sex Education’ perché c’è sempre da imparare su questo tema e sui giovani.

Voto 7 +

Acquario

Sono certa che l’iniziativa di aprire un co-working sulle piste di Livigno ti piace moltissimo, e vorrai di certo essere uno dei primi a sperimentare la combo, video call con gli scarponi ai piedi. Marte a favore ti rende un vero avventuriero in qualsiasi occasione, e Venere ti permette di essere sempre cool anche nelle situazioni più impensabili.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: preparati a una notte bollente.

Lavoro hai la costanza di chi non molla mai.

Salute l’attività sportiva è parte fondamentale della tua routine.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un torneo di scacchi, ma prima leggi un paio di manuali per non essere sconfitto in tre mosse.

Voto 7

Pesci

Vi manca la forza per combattere le vostre cause con Marte sempre contro, e lo sarà ancora per un po’. Sono certa che anche voi vorreste commentare il mancato inserimento della super cantante Celine Dion nella lista dei 200 cantanti pop migliori al mondo redatta da Rolling Stones, ma l’idea di impugnare carta e penna o di inviare una mail è come scalare il Monte Rosa in flip flops.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: al primo sguardo voi arrossite subito.

Lavoro: vorreste essere seduti sulla sdraio sulla terrazza dello Chalet vista piste da sci.

Salute: avreste bisogno di una vacanza per il rientro dalle vacanze.

Il consiglio del giorno: la tendenza nelle città è di muoversi a piedi. Inizia ad abituarvi a questa idea.

Voto 7