Oroscopo di oggi 1 dicembre 2022: Pesci e Scorpione hanno pensieri immensi Oroscopo di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Con la Luna potentissima nel segno dei Pesci, che soprattutto nel pomeriggio sarà congiunta a Nettuno prima e a Giove dopo, è inutile cercare di fermare le emozioni.

L'oroscopo di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Quando la Luna si trova così potente nel segno dei Pesci e congiunta a Nettuno, è impossibile zittire le emozioni, i bisogni, i pensieri e gli ideali. Molto meglio ascoltarli e cercare di dare loro il giusto spazio.

Con la Luna ancora nel segno dei Pesci, il segno fortunato di oggi sarà lo Scorpione, mentre il segno sfortunato i Gemelli.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Oltre ad uno sfrenato amore per il rock, tu e Alessandro Michele avete ben altro in comune. Infatti, entrambi vi prodigate a favore della gentilezza e dell’inclusione, lui per indole lasciando questa meravigliosa eredità al marchio Gucci, mentre per te è proprio grazie a i benefici di Mercurio e Venere. Devo farti proprio i complimenti, perché sai sfruttare al meglio i transiti favorevoli che ti trasformano nella tua migliore versione personale di sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: te lo gusti come le caramelle bastoncino bianche e rosse da mettere sull’albero di Natale.

Lavoro: adori fare gioco di squadra, ovviamente quando sei tu a fare il capitano.

Salute: sempre inarrestabile la squadra di slittino svizzera.

Il consiglio del giorno: opta per il look total leather proposto da tutti gli stilisti di grido per questo inverno.

Voto 8 +

Toro

Concordi perfettamente con l’affermazione di Alessandro Borghese, in una sua recente intervista, sull’importanza di educare i propri figli al gusto. Tu, che da sempre credi che il godimento della vita passi dalle tue papille gustative! In più più con la Luna di oggi, che ti spinge a provare abbinamenti audaci che si discostano un po’ dalle classiche ricette della zia, puoi seguire i consigli e la creatività che ti offrono i giovani collaboratori.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: così romantico che sei come Tom Hanks nei film anni ottanta.

Lavoro: sei più zelante del vigile che aspetta che scada il parchimetro per fare subito la multa.

Salute: c’è un po’ da lavorare, ma ora che si inaugura l’Avvento tu al regime puoi tranquillamente pensare dopo la Befana.

Il consiglio del giorno: prepara una buona minestrina calda che piace proprio a tutti.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Avete assolutamente bisogno di una guida, tipo un guru che possa insegnarvi e indicarvi il modo di porvi nei confronti del mondo, perché al momento con Mercurio e Venere in opposizione vi affidate solo agli istinti irruenti, poco diplomatici, spesso fuori luogo ed eccessivi di Marte. Infatti, avete parecchio invidiato il bimbo giapponese che riceve lezioni di slam niente popo' di meno che dal grandissimo Roger Federer. Ecco, voi volete proprio un ‘grillo parlante’ che vi faccia da allenatore e anche da coscienza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: alla fine anche tutto questo sesso irruente inizia a stufarvi.

Lavoro: imparate a fare come quelli bravi, prima di parlare e sbilanciarvi ascoltate bene e provate a centrare l’argomento di discussione. Vi assicuro che è più facile di fare canestro a basket.

Salute: siete i perfetti giocatori di rugby belli spalluti, che hanno i riflessi pronti per fare placcaggi e lanciarsi nella mischia. In pratica dei veri maschioni.

Il consiglio del giorno: vista la vostra attitudine sportiva, andate a pattinare sul ghiaccio la sera con tutte le lucine di Natale.

Voto 5 +

Cancro

Ti piace tantissimo immergerti nella soffitta e aprire i vecchi bauli della nonna per trovare capi e accessori da sfoggiare in tutte le occasioni. La Luna di oggi, infatti, ti consiglia di indossare abiti che hai già usato, anche per eventi importanti, proprio come sono solite fare le signore della famiglia reale inglese. Quel genere di comfort che danno gli oggetti che hanno una loro storia per te aumenta ancora di più il loro valore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: lo prendi come il caffè a tutte le ore.

Lavoro: adori ricreare quel clima familiare e casalingo, mettendo anche il centrino della nonna sulla scrivania.

Salute: ti piace vivere come in una fiaba della Wold Disney.

Il consiglio del giorno: profumate la casa con le bucce d’arancia fatte seccare sul termosifone. Fa subito profumo di Natale.

Voto 6 e mezzo

Leone

Vi piacerebbe moltissimo avere tutti i passaggi dettagliati del trattamento anti-età che sta seguendo Harrison Ford, in preparazione al film: ‘Indiana Jones 5’. Tu, che hai sempre Saturno contro che affatica e ‘invecchia’, vorresti proprio far fruttare questo periodo in cui Venere ti illumina per dare una botta definitiva a quella palpebra che cala. Ecco, appena lo scopri, per cortesia, inviami subito questa formula magica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo sapevi che fare all’amore in modo costante è meglio di qualsiasi trattamento anti-aging? Provare per credere.

Lavoro: ti impegni parecchio, ma solo se sai di poter vincere a mani basse. La competizione ti piace solo quando sai di prevalere.

Salute: smettila di essere ipercritica, e ammetti che sei un vero angioletto da appendere sull’albero di Natale.

Il consiglio del giorno: organizza un mercatino di beneficenza per fare la raccolta fondi per una buona causa.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sarebbe meglio optassi per il silenzio stampa, perché sei fortemente a rischio "buccia di banana", come il cronista rai Alberto Rimedio che fa un commento davvero infelice durante la partita Belgio-Canada. Purtroppo, hai un cielo che ti sta mettendo alla prova, quindi meglio prendersi un momento di pausa, iscriversi a un corso zen e muoversi lentamente come un maestro di Tai-chi. Non disperare perché non dura ancora per molto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: per goderti questo tesoro prima ti devi studiare la mappa per raggiungerlo.

Lavoro: porta pazienza oggi se la tua perfetta organizzazione è totalmente sballata.

Salute: hai sempre quella sensazione di essere un po’ perso. Usa sempre il gps anche per andare dal salotto alla cucina.

Il consiglio del giorno: fai un bel massaggio con le pietre calde per riattivare tutti i Chakra.

Voto 5 +

Bilancia

Per te l’amore e il sesso sono argomenti su cui non si può assolutamente scherzare, perché tu li pratichi e li predichi come una vera religione, proprio grazie a una benefica Venere, e a questa Luna mistica. Infatti, reputi che Teo Mammuccari sia stato fin troppo buono e generoso quando ha commentato ironicamente il tentativo di Belen Rodriguez di emulare un orgasmo. Considera però che un po’ di gioco erotico rende tutto più piccante, tienilo in considerazione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il talamo dell’amore, ovvero il letto, è un luogo per te, quasi, sacro.

Lavoro: meglio evitare di dirti anche una piccolissima bugia, perché hai un vero fiuto per le panzanate e ti fanno davvero arrabbiare.

Salute: sei così luminosa che per strada ti potrebbero scambiare per una luminaria ambulante.

Il consiglio del giorno: guarda lo shopping online di Lelo per trovare i prodotti che ancora non possiedi, ma credo che siano davvero pochissimi.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Alla fine dopo mesi di malelingue i Bennifer tornano a mostrarsi felicioni e innamorati più che mai. Anche tu finalmente ti senti molto alleggerito grazie alla Luna, tanto che riesci anche a scherzare su Saturno contro e gli sconvolgimenti delle eclissi, facendo spallucce da poeta esistenzialista e pensando: c’est la vie.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti solletica l’idea solo se è intellettualmente impegnato.

Lavoro: inizi a sentire i primi cedimenti, perché si sta avvicinando la chiusura dell’anno.

Salute: puoi liberarti di qualche tuo segreto solo per divertirti a scioccare il tuo interlocutore.

Il consiglio del giorno: indossa il completo gessato perché è estremamente chic e da quell’allûre da vero ‘cazzuto’.

Voto 7 +

Sagittario

Il tuo stato d’animo di questo periodo è rappresentato benissimo dalla ribelle Miley Cyrus, un notevole esemplare di selvaggio Sagittario. Se non avessi ancora festeggiato il tuo compleanno potresti farti dare da lei, esperta in organizzazione di party, qualche consiglio per realizzare la più grande e folle festa che sia mai stata realizzata. Con Mercurio che ti stimola e Giove e la Luna che ti fanno partire come su una curva parabolica dei circuiti di Super Mario Kart, tu hai idee stravaganti per eventi che Bollywood praticamente è la festa dei condomini in cortile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo pretendi così mitico che è molto probabile che non esista.

Lavoro: sei sempre esagerato, ma almeno tiri un po’ su tutti i musi lunghi dell’ufficio.

Salute: pesti i piedi se non ricevi subito quello che vuoi, anche se fosse la Luna.

Il consiglio del giorno: le Nike airforce 1 sono il nuovo oggetto del desiderio di milioni di persone, inseriscile subito nella tua lista di Babbo Natale. Magari sarai accontentato.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sotto sotto (ma neanche troppo), sei un po’ geloso che negli UK abbiano appena annunciato l’uscita di un musical sulla vita di Silvio Berlusconi. Con questa Luna che ha messo un focus sulla fantasia ma anche sul tuo ego. Stai tranquillo, che quello sul cavaliere penso proprio sarà uno spettacolo molto ironico e pungente, e non credo che a te farebbe tanto piacere se ne fossi proprio protagonista.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti senti molto possessivo. Guai a chi te lo tocca.

Lavoro: occhio perché con Giove a favore i tuoi desideri e obiettivi potrebbero diventare realtà.

Salute: hai bisogno di essere sempre riempito di complimenti. Chiedili che fai prima.

Il consiglio del giorno: l’orologio Casio ti è utile solo nelle occasioni in cui non vuoi usare quello ‘buono’, vero?

Voto 7 e mezzo

Acquario

Credo proprio che tu sia uno dei pochi frequentatori del’Atm più alto del mondo, a più di quattromila metri su un valico in Pakistan. Grazie a Mercurio e Marte, tu sei una vera bussola ambulante che si sa orientare perfettamente in qualsiasi angolo del mondo, anche in quelli più remoti, e con il tuo infallibile fiuto sai trovare il ristorantino più cool che si trova proprio sul tuo percorso. Dovresti collaborare con la mitica catena di guide Lonely Planet.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei sempre pronto all’azione sotto e sopra le coperte, ma anche un piccolo anfratto ti basta!

Lavoro: tu non ti perdi mai, neppure negli uffici dell’amministrazione della capitale. Proprio come ‘Asterix nelle dodici fatiche’.

Salute: arrivi sempre sul podio senza nemmeno una gocciolina di sudore.

Il consiglio del giorno: guarda i film di Harry Potter che fanno sempre tanto atmosfera natalizia.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Lasciatevi trascinare dall’entusiasmo della Luna nel vostro segno per contrastare Marte e alzarvi finalmente dal divano. Dovreste anche voi partecipare ad un’attività con uno scopo benefico anche se come Elio, che si è prestato Chef per un giorno, sapeste solo cucinare il riso bollito. Per voi è importante vivere la collettività con uno scopo importante, ed è un ottimo viaggio al di fuori della vostra immaginazione, che forse vi ha anche un po’ stancato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: imparate a praticare le vostre fantasie.

Lavoro: mettetevi in gioco, vedrete che potete avere grandi soddisfazioni.

Salute: abituatevi a fare un po’ di movimento tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: invece di sognare di andare a Disneyland Paris, prenotate subito un biglietto.

Voto 5 +