Oroscopo di mercoledì 29 aprile 2026: la Luna in Bilancia provoca l’Ariete

L’oroscopo di domani, mercoledì 29 aprile, La Luna in Ariete di oggi sarà diplomatica come al solito perché si scontra provocatoria con Marte e Mercurio in Ariete. Tensioni forti per Cancro e Capricorno.

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Ariete

Con la Luna in opposizione, senti che il modo migliore per placare la tua ansia sia quello di guardare negli occhi e abbracciare le persone che sono lontane da te per ideologia, per posizione sociale, per età. Insomma, tutti coloro che spesso vedi come avversari. potresti approfittare del tuo Marte, così sicuro di sé, per abbracciarli e riconciliarti. Sei come il Papa Leone XIV che incontra per la prima volta in Vaticano l'arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally.



Toro

Per fortuna, sei davvero bravissimo anche ad accogliere le persone che hai intorno, facendole sentire davvero bene, amate, ascoltate. Chiunque ti sia vicino sente di avere tutta l'attenzione che merita. Questo è il modo migliore per costruirsi dei rapporti.

Ti senti come Melania Trump, che ha organizzato una meravigliosa cerimonia per il tè delle cinque per Carlo e Camilla in visita a Washington.



Gemelli

Con la Luna e Venere a tuo favore, caro Gemelli, sarai felice di sapere che una ricerca dice che le coppie che fanno pace entro 30 minuti dalla litigata hanno l'80% di probabilità in più di restare insieme a lungo.

Tu non hai alcun dubbio che l'amore sia la cosa più bella della tua vita e che tu possa fare davvero di tutto per mantenerti innamorato il più a lungo possibile. Ti senti davvero il fidanzato ideale.



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Cancro

Se cerchi di fare il furbetto, con la Luna storta e Marte e Mercurio che non aiutano, verrai beccato immediatamente. Decisamente meglio dire le cose come stanno che non cercare di raggirarci. Un po' come stanno facendo le compagnie aeree, che per pagare l'aumento della benzina stanno aumentando il prezzo del bagaglio e del posto.



Leone

Se c'è una proposta folle, tu non titubi nemmeno un minuto e, immediatamente, ti ci butti a capofitto, perché per te l'adrenalina vale più di qualsiasi attività per preservare la tua dignità personale. Hai voglia di divertirti e le cose pazze ti divertono a prescindere. Per esempio, ti iscrivi subito al campionato in Belgio di imitazione del verso dei gabbiani e conti persino di posizionarti bene.



Vergine

Ti senti rassicurante con la tua dolce metà, come il grosso squalo avvistato a Gallipoli a nuotare proprio sotto a un motoscafo? Insomma, Vergine, è sempre bene starti alla larga, oppure avvicinarti con cautela, anche se apparentemente hai soltanto voglia di farti i fatti tuoi. Si sa che, quando non sei di ottimo umore, è davvero un attimo che trovi un'occasione per sbranarci.



Bilancia

Con Venere a favore e la Luna nel tuo segno zodiacale, ti torna la voglia di farti bella, cioè di passare tanto tempo a prenderti cura del tuo corpo e della tua immagine. Questo per te è un gesto di grande cura e amore, in un momento in cui le energie sono davvero ai minimi storici.

Ti diverte moltissimo l'idea del campionato mondiale di barbe e baffi, che tu ce l'abbia o meno, la barba. In tutti i casi, adori queste persone che passano molto del loro tempo a prendersi cura del proprio corpo.



Scorpione

Se ci fossi anche tu su Spotify, probabilmente concorreresti con Taylor Swift per essere l'artista più streammato di tutti i tempi sulla piattaforma, ovviamente. Questo perché il tuo charme conquistatore e intelligente, arguto più che mai, si unisce alla delicatezza del pensiero più profondo ed empatico. Insomma, caro Scorpione, per ventiquattro ore sei praticamente perfetto.



Sagittario

Senti davvero di essere incontenibile, carico, determinato, deciso e molto, ma molto preparato. L'ambizione finalmente otterrà i suoi meritatissimi risultati.

Ti senti come Sebastian Sawe, che vince la Maratona di Londra in meno di due ore ed è il primo al mondo a sfondare il muro delle due ore in una gara. Senti davvero che tutti i tuoi sforzi passati possano godere dei risultati.



Capricorno

Con anche la Luna storta, ti senti decisamente messo da parte, accantonato, non compreso, decisamente sottovalutato. Ti senti di fare la fine delle banconote da 500 euro, che sono state definitivamente stoppate dalla Banca Centrale Europea. Tutta colpa di Marte, Mercurio e anche della Luna storta, che abbassano drasticamente il tuo livello di sicurezza in te stesso.



Acquario

Direi che tutta la tua creatività possa essere serenamente messa a disposizione anche di altissime ambizioni. Sappi, per esempio, che Re Carlo cerca un social media manager per la sua tenuta nelle Cotswolds. Direi che tu sei la persona giusta per unire la delicatezza del pensiero alle abilità di comunicazione.



Pesci

Con Venere a sfavore, caro Pesci, potresti proprio fare una figuraccia e potrebbe andarne un po' del tuo rinomato stile. Potresti farti beccare come i giornalisti che, dopo l'attentato di Trump, hanno portato via dalle tavole le bottiglie di vino pregiate non ancora finite.

Cerca il più possibile di stare attento anche al modo in cui appari, che non è ovviamente la cosa più importante, ma ogni tanto ha il suo peso.

