L’oroscopo di martedì 29 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: conquistatore, capace di stendere chiunque con uno sguardo.

Lavoro: infallibile come un missile a ricerca termica.

Fortuna: ti segue come una groupie ai concerti.

Il consiglio del giorno: punta sulle sorprese, ma senza esagerare negli effetti speciali.

Voto: 9, imprevedibile e vincente.

Toro

Amore: tenero fuori, vulcanico dentro.

Lavoro: reattivo, ma a volte troppo.

Fortuna: a singhiozzo come una vecchia Vespa.

Il consiglio del giorno: respira, e rispondi solo se strettamente necessario.

Voto: 6 e mezzo, in fase zen forzata.

Gemelli

Amore: fresco e impulsivo come un gelato alla frutta d'estate.

Lavoro: siete le schegge impazzite che tutti invidiano.

Fortuna: vi bacia, anche senza preavviso.

Il consiglio del giorno: correte, ma controllate ogni tanto se le scarpe sono ancora ai piedi.

Voto: 8 e mezzo, razzo in decollo.

Cancro

Amore: dolce, ma un po’ goffo.

Lavoro: preferisci le strade dritte, senza deviazioni.

Fortuna: cammina, ma su un terreno accidentato.

Il consiglio del giorno: scegli la semplicità, anche nelle piccole cose.

Voto: 6, cauto ma dolce.

Leone

Amore: passionale come una trattativa a notte fonda.

Lavoro: instancabile come un diplomatico in summit.

Fortuna: solida come una stretta di mano ben assestata.

Il consiglio del giorno: continua a contrattare, ma non svendere mai il tuo valore.

Voto: 8 e mezzo, affascinante e convincente.

Vergine

Amore: fragile come una soap bubble al vento.

Lavoro: richiede una ristrutturazione completa.

Fortuna: latitante, ma pronta a tornare.

Il consiglio del giorno: concentrati su un progetto alla volta.

Voto: 5, ma in ripresa se ti dai tregua.

Bilancia

Amore: confuso, ma ancora capace di grandi slanci romantici.

Lavoro: altalenante come la borsa di Wall Street.

Fortuna: nascosta, devi saperla scovare.

Il consiglio del giorno: aggrappati alle certezze come un naufrago al salvagente.

Voto: 6, in cerca di ancore.

Scorpione

Amore: idealizzato come una poesia d’altri tempi.

Lavoro: ti muovi meglio nella teoria che nella pratica.

Fortuna: c’è, ma va coltivata come un bonsai.

Il consiglio del giorno: vivi anche senza spiegare sempre tutto.

Voto: 7, romantico e cerebrale.

Sagittario

Amore: esagerato come un party in maschera senza freni.

Lavoro: creativo, ma poco organizzato.

Fortuna: random come un dado lanciato a caso.

Il consiglio del giorno: divertiti, ma lascia la bussola accesa.

Voto: 5 +, scatenato ma dispersivo.

Capricorno

Amore: magnetico come una calamita superpotente.

Lavoro: stabile e in lenta crescita.

Fortuna: lucida come una pietra preziosa.

Il consiglio del giorno: regalati un trattamento di benessere totale.

Voto: 7+, luminoso e curato.

Acquario

Amore: frizzante come una bibita ghiacciata a mezzogiorno.

Lavoro: innovativo come una startup unicorno.

Fortuna: in crescita, come un grafico in borsa.

Il consiglio del giorno: sii visionario, ma tieni il gruppo compatto.

Voto: 9, geniale e trascinatore.

Pesci

Amore: avvolgente come una coperta morbida.

Lavoro: fluido, senza troppi ostacoli.

Fortuna:non sempre viaggia su una corsia VIP.

Il consiglio del giorno: provate a godervi ogni singolo metro di strada.

Voto: 6, sempre meravigliosamente seducenti.