L’oroscopo di martedì 20 gennaio 2026 per tutti i segni: Acquario e Bilancia innamoratissimi

C’è un vero trionfo di valori acquariani nell’oroscopo di martedì 20 gennaio 2026 grazie a Sole, Luna e Venere in Acquario. È il momento di credere nell’umanità e nei suoi diritti.

Ariete

È ora di rilassarti un po', caro Ariete, grazie a Venere e alla Luna che tornano a tuo favore. Direi che hai ancora qualche nervosismo da scaricare e dell'autostima da recuperare, però oggi è il momento giusto per rilassarti, riposarti e soprattutto coccolarti. Direi che perdere un po' di tempo, lasciando che la mente e il cuore pascolino senza meta, è il modo migliore per ritrovare quella piacevolezza del quotidiano che ultimamente ti era proprio mancata. Ad esempio, apprezzi l'ironia di Giorgia Meloni, che si è fatta un selfie con il presidente giapponese Takaichi in stile anime.

Toro

È l'ultimo giorno di Mercurio a tuo favore e, per colpa di Venere, non hai alcuna intenzione di risultare simpatico. Piuttosto, metti tutte le tue facoltà intellettuali a disposizione di ciò che è giusto e ritieni sia il momento per regolare i conti senza starci a pensare più di tanto. Sei come la Serie A, che invia 2000 lettere a chi ha guardato le partite con lo streaming illegale e richiede 1000 € di risarcimento.

Gemelli

Finalmente tutti i pianeti sono a tuo favore e, soprattutto, finalmente oggi hai la sensazione che il tuo modo di amare, di dichiarare le tue emozioni, i tuoi valori e le tue sensazioni sia davvero compreso dalle persone che ti stanno intorno. E anche tu oggi non le metterai in dubbio per nessun motivo al mondo! Tutto questo ti rende anche particolarmente infuocato nell'esprimere ciò che senti. Seui felice di capire davvero che cosa vogliano le persone intorno a te, proprio come Checco Zalone che, col suo ultimo film, ha attratto il maggior numero di visualizzazioni di sempre in Italia.

Cancro

Venere e la Luna, ma soprattutto Venere, smettono finalmente di essere contrarie a te e il tuo cuoricino si riapre all'amore, alle coccole e alla condivisione di qualsiasi genere. Hai proprio l'impressione, però, che tu debba allenarlo un po', come si fa con un braccio rimasto ingessato per qualche settimana. Ecco, diciamo che tu, allo stesso modo, oggi ricomincerai ad allenarti all'amore. Inizia subito, per esempio, prendendo spunto da un'iniziativa di una tradizionale pizzeria napoletana che, in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, ha rilanciato la tradizione del "mangia oggi e paga tra otto giorni".

Leone

Con la Luna e Venere in opposizione, oggi qualsiasi genere di ingiustizia ti sembra davvero un affronto personale e senti di dover alzare la voce non solo per i tuoi diritti, ma per quelli di tutti. Tutto ciò che ha a che fare con scorciatoie per ottenere i propri vantaggi ti dà particolarmente fastidio. Ovviamente questo vale anche se i vantaggi fossero i tuoi! Innervosito sì, ma direi a fin di bene. Per esempio, trovi davvero brutta l'iniziativa della Cina, che ha aumentato i prezzi dei contraccettivi per far nascere più bambini.

Vergine

Sfrutta ancora per oggi Mercurio a tuo favore, che ti piace così tanto! Venere e la Luna ti hanno abbandonata, ma non sono di certo a sfavore. Oggi, però, saranno decisamente più importanti la performance e il perfezionismo ai quali vuoi rispondere in modo impeccabile. Come sempre, l'unico modo di fare per te è strafare. Applaudi un po' invidiosa alla signora pugliese che alle 9:40 si è laureata dal letto di ospedale e alle 12:17 ha partorito il primo figlio. Se non è performance questa!

Bilancia

Senti finalmente un po' di leggerezza e soprattutto senti di meritartela tutta. E direi che è proprio così! Finalmente Venere è passata a tuo favore e tu sai benissimo che il tuo pianeta preferito sa donarti immediatamente nuovi amori, ma soprattutto un rinnovato amore per te stessa. Ed è proprio questo che succederà: da oggi senti che il tuo benessere personale deve essere la tua priorità, e così sarà! Quanto ti era mancata un po' di leggerezza che però riacquisisci subito, proprio come il personale dell'aeroporto di Amsterdam che, fermo a causa della neve, è stato fotografato mentre faceva pupazzi in mezzo alle piste.

Scorpione

Oggi, con la Luna e anche Venere storte, se sai di poter dare fastidio a qualcuno, la cosa ti procura anche un certo piacere. Non lo farai necessariamente apposta, ma diciamo che penserai prima a te stesso che ad essere simpatico agli altri. Anche la tua dolce metà dovrà farsene una ragione e capire che, se sei di cattivo umore, non intendi fingere sorrisini solo per compiacerla. Sei come ChatGPT che annuncia l'arrivo della pubblicità: prima ci sono i tuoi interessi!

Sagittario

Oggi tutta la tua rinomata bontà verso il prossimo si farà sentire forte e chiara. Non soltanto aiuti i colleghi senza necessariamente farlo sapere al capo e non soltanto organizzi piccole fughe romantiche per strappare un sorriso a chi ami. Direi che hai proprio voglia di prodigarti e sentire che il tuo amore venga messo in circolo. Sei come l'azienda Diesel, che si offre di pagare le cure sanitarie alle dipendenti che scelgono di congelare gli ovuli come misura di supporto alla genitorialità. Applausi!

Capricorno

Marte e soprattutto Mercurio restano nel tuo segno zodiacale e tu, caro Capricorno, anche se perdi l'amore e un po' di dolcezza, resti sempre il primo della classe. Almeno per ora! Super efficiente e soprattutto organizzatissimo, proprio come vogliono le tue caratteristiche. Goditi tutto questo, almeno prima che anche Mercurio ti abbandoni (cosa che succederà a brevissimo). Oggi, però, sono tuoi gli applausi del capo. Puoi sentirti come il Comune di Ronco Briantino, in Brianza, che è stato definito addirittura "troppo virtuoso".

Acquario

Credi davvero nel grande valore dell'umanità e della socialità che ti circonda. Non serve necessariamente che ci sia un legame giuridico o un legame di sangue: tu oggi sei davvero pronto a unirti e a sentirti coinvolto dal senso di appartenenza a un gruppo ampio che si chiama società. I tuoi valori oggi scalpitano e non hai alcuna intenzione di fare cose soltanto per comodità individuali. Ti piace davvero, per esempio, la notizia che l'eredità di Higgs, premio Nobel, sia andata in beneficenza: decine di migliaia di euro alla ricerca e ai senzatetto. Questo sì che significa lasciare un segno nel mondo.

Pesci

Commuoverti oggi sarà davvero questione di un attimo, caro Pesci, e non necessariamente per grandi gesti. Hai la lacrima facile, soprattutto perché le emozioni sono così forti che in un secondo fuoriescono! Per fortuna, però, il loro fuoriuscire sarà sempre dolce, romantico, addirittura qualche volta malinconico. Impossibile vederti arrabbiato! Ogni gesto di calore umano ti fa sentire davvero a casa, un po' come Giorgia Meloni, che si è sentita cantare "Buon compleanno" in italiano da una tavolata di politici giapponesi nel suo viaggio di lavoro.