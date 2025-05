video suggerito

Oroscopo di Maggio 2025, le previsioni del mese segno per segno: Saturno grazia Vergine e Sagittario! L’oroscopo del mese di maggio 2025 sarà un trionfo d’amore per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) grazie a Venere e Marte a favore. Ecco come sarà il prossimo mese per tutti i segni zodiacali: le previsioni su amore, lavoro e fortuna. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

L’oroscopo di maggio 2025 sarà dominato principalmente dall’elemento fuoco: coraggio, calore, passione, intraprendenza e tanta – ma davvero tanta – voglia di essere visti, ascoltati, di dire ciò che teniamo dentro. Dico questo perché, mentre Marte sarà per tutto il mese nel segno del Leone, contemporaneamente Venere transiterà nell’Ariete. Solo Mercurio, tra i pianeti veloci, andrà particolarmente spedito, iniziando il mese in Ariete, passando poi in Toro e infine entrando in Gemelli.

La grande novità di questo oroscopo mensile sarà però il passaggio di Saturno nel segno dell’Ariete il 25 maggio. Ci resterà fino ai primi di settembre, percorrendo soltanto il grado 0 e il grado 1. In questo primo assaggio del segno di fuoco (nel quale entrerà ufficialmente nel 2026 per restare 3 anni), si congiungerà a Nettuno: una congiunzione che accade solo una volta ogni 36 anni e che rende i prossimi mesi un periodo potente per quanto riguarda la ridefinizione dei valori e della nostra forza interiore.

Ariete

Venere nel tuo segno zodiacale, Marte a favore, sembra proprio che i pianeti in questo mese, soprattutto quelli più passionali e dal piacere immediato come tu adori, ti diano grande soddisfazione. Questo significa che probabilmente per tutto il mese avrai voglia di mostrarti in tutta la tua sincera schiettezza e di andarti a conquistare subito, senza strategie, senza attese, quello che stuzzica e solletica il tuo interesse. Stare vicino a te significherà vivere passioni fortissime e grandi emozioni! Di Saturno che si congiunge al tuo segno zodiacale ne parleremo più in là…

Voto: 8 e mezzo

Toro

Questo mese sarai decisamente sottotono e anche la soluzione che di solito trovi ai problemi, quella di buttarti nei piaceri materiali, questa volta non funzionerà. Hai la sensazione di essere stanco, stremato, sfibrato e decisamente con pochissime energie intellettuali dalla tua parte. Avresti solamente desiderio di restare tranquillo e beato nella tua comfort zone fatta di abitudini e di nessuno che ti chieda di prendere decisioni. Qualsiasi piccolo cambiamento ti innervosisce e ti mette nella condizione di litigare con te stesso, perché non sai che cosa vuoi davvero. Occhio alla Luna piena nel segno dello Scorpione del 12 maggio che amplificherà tutte quelle emozioni che si sentono come chiuse in cantina e non ascoltate. Sarai costretto a sondare le domande più profonde e più simboliche, senza poter risolvere tutto con una buona bottiglia di vino!

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Direi che con anche l'uscita di Saturno, alla fine del mese di maggio, dalla quadratura al tuo segno zodiacale non avrai proprio null’altro di cui lamentarti. Sono stati i mesi, anzi anni, nei quali sei stato costretto a fare i conti con i tuoi punti deboli, ma questo mese sembra davvero mettere un punto, come se fosse il martelletto del giudice supremo, a tutta questa storia. Anzi, con Venere, Mercurio e Marte tutti a tuo favore, tu non vedi l'ora di festeggiare, qualsiasi siano state le cose alle quali hai dovuto rinunciare in questo periodo. Sei pronto a ricominciare a vivere alla grande e lo dimostrerai fin da subito coinvolgendo amici, parenti, partner e colleghi: tutti saremo travolti dalla tua energia vitale e intellettuale.

Voto: 8

Cancro

Venere a sfavore per tutto questo mese non ti piace proprio, tu che avevi accumulato così tante energie erotiche e tanta sicurezza in te stesso nelle ultime settimane da aver cambiato radicalmente il modo col quale ti approcci al partner. Questa Venere a sfavore nel mese di maggio, invece, ti indurisce un pochino e ti rende difficile far capire che sei sempre tu, sensibile e delicato, ma solo con un maggiore desiderio di appagamento! Abituati in questi giorni a un po' più di solitudine e soprattutto a quella sensazione di non avere poi così tanta voglia di essere comprensivo con tutti coloro che ti circondano. Insomma, un po' di egoismo, nel tuo caso direi decisamente sano. Soprattutto con la Luna piena in Scorpione del 12 maggio e con Mercurio a favore nella parte centrale del mese ti renderai conto che non sei antipatico, ma soltanto stai preservando te stesso.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Adori tremendamente questo tuo oroscopo del mese di maggio con il pianeta delle energie, della passione, del desiderio, dell'indipendenza e della forza (sto parlando di Marte) nel tuo segno zodiacale, e Venere che ti dona quel pizzico di dolcezza necessaria per rendere la tua seduttività molto, ma molto femminile. Questo significa che il mese di maggio sarà per te un momento di travolgente e totale abbandono ai piaceri e ai desideri: sarà inutile chiederti di fare qualcosa che non sia già nei tuoi programmi perché non ci penserai nemmeno! Incontenibile come solo un segno di fuoco sa essere e decisamente concentrato sul tuo ego. Per te sarà un periodo bellissimo, per chi ti sta intorno ogni tanto un po' faticoso restarti dietro. Occhio soltanto alla luna piena in Scorpione del 12 maggio che potrebbe farti esagerare con il desiderio di ottenere subito quello che vuoi.

Voto: 8

Vergine

Anche se per poco tempo Saturno la smetterà di essere proprio in opposizione, cioè contro, al tuo segno zodiacale, e credo che questo sia il primo momento, dopo diversi mesi, in cui senti che la pressione si sta allentando. Non ti voglio dire di aspettarti gioie e grandi piaceri immediati, ma piuttosto di iniziare a vivere un po' di quella leggerezza che dovrebbero averti insegnato i transiti degli ultimi tempi. L'impermanenza come stile di pensiero e la comprensione che non tutto possa essere dominato dal tuo controllo dovrebbero lasciarti adesso decisamente più leggera anche se con una grande consapevolezza. Così ti voglio vedere in questo mese, nel quale ti starai preparando ad un nuovo sprint (che vedrai però realizzato nel mese prossimo). Per ora sentiti come chi si sta riprendendo da un periodo di influenza e si sente un convalescente con tutte le ossa rotte, ma senza più grandi sintomi! Prenditi un po' di riposo emotivo che ti farà benissimo.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Riecco Bilancia! Speravi ufficialmente di essertela cavata e invece in questo mese di maggio te la dovrai vedere per tutte le quattro settimane con Venere in opposizione. La buona notizia però è che Marte a favore continua a insegnarti quanto non sia sempre assolutamente necessario mantenere l'armonia, la perfezione, il sorriso pacato modello Monnalisa. Venere a sfavore ti toglie probabilmente quelle certezze più superficiali alle quali spesso ti aggrappi, e anche quella formalità che spesso diventa una tua corazza. Dovrai uscire allo scoperto, vera e decisa, il più possibile. Anche le persone alle quali ti appoggi, per natura, in questo momento potresti sentirle lontane e tu dovrai fare appello a tutta la tua indipendenza: forse da spolverare un po'.

Voto: 6

Scorpione

Sarà un mese particolarmente sfidante per te, caro Scorpione! Marte si trova in quadratura e quindi contemporaneamente ti toglie le energie, ti mette in un angolo, ti fa sentire sbagliato e questo non fa che amplificare il tuo desiderio di rispondere soltanto tirando pugni. Plutone che transita nel tuo segno zodiacale sembra volerti ricordare quanto tu sia un segno più portato a essere outsider che non in armonioso abbraccio e sorridente convivio con le persone che ti circondano. Mercurio nella parte centrale del mese ti confonderà anche le idee e ti renderà davvero difficile esprimerti, soprattutto se sei uno Scorpione nato nei primi giorni del segno, ovvero che se la sta vedendo con la quadratura di Plutone. Dopo settimane (quelle passate) di una generale armonia, adesso è il momento di viverti in modo approfondito ma fruttuoso i tuoi tormenti emotivi. La luna piena nel tuo segno zodiacale ti aiuterà!

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Ti vedo già in questo tuo oroscopo del mese di maggio saltellare, zampettare, organizzare cene con gli amici soltanto per raccontare tutte le cose che hai passato ultimamente, ma dalle quali, per fortuna, sei uscito sano e salvo e decisamente più loquace di prima! In questo mese di maggio contemporaneamente ti libererai da Saturno contro, Giove allenta la presa (se ne andrà ufficialmente il mese prossimo), Venere, Marte e Mercurio saranno tutti a tuo favore. Questo significa che tu sarai incontenibile e finalmente tornerai ad essere il segno di fuoco, travolgente e testardo, passionale e incontenibile che ricordiamo. Soprattutto sotto le coperte direi che hai un lungo periodo da recuperare! Non esagerare soltanto con il volerci insegnare cose che tu hai appreso soltanto sotto le sculacciate di Saturno contro.

Voto: 9

Capricorno

Questa Venere a sfavore nel tuo oroscopo del mese di maggio proprio non ci voleva, caro Capricorno! Dopo tanti mesi di Marte in opposizione, adesso il pianeta della dolcezza ti gira le spalle e tu farai ancora grande fatica ad avere a che fare con le altre persone, partner compreso. Tutti questi pianeti sembrano volerti far ragionare su quanto sia importante mantenere un contatto sociale di reciproco scambio, nel quale tu dai stabilità ma, al contempo, prendi l'occasione di confrontarti e rapportarti. Per un segno zodiacale con un io forte e stabile come il tuo, avere un continuo specchio negli occhi delle persone che ti vogliono bene è molto importante. Ecco, sarà probabilmente molto difficile, ma questo è lo spirito col quale spero vivrai questo mese di maggio. Non cercare sempre l'approvazione, ma piuttosto la verità in chi ti sta intorno e la possibilità di vedere le cose da un punto di vista differente. Per fortuna sei un tipo che da solo ci sta benissimo e soprattutto hai le tue ottime armi segrete per cavartela in qualsiasi situazione.

Voto: 6

Acquario

Nel tuo oroscopo del mese di maggio ci sarà soltanto Marte in opposizione che ti spegne l'entusiasmo, la sicurezza in te stesso e qualche volta le energie. Non ne farei un dramma fossi in te, soprattutto perché nessuno potrà toccare né le tue capacità intellettuali e genialoidi né tantomeno la tua voglia di trovare, nelle persone che ti circondano, le risposte a ogni dubbio e insicurezza che Marte possa far venire a galla. Quindi semplicemente ti chiedo di rallentare e di pensare e ripensare almeno una decina di volte prima di esporti con decisioni o comunicazioni all'esterno. Potresti, in effetti, risultare ancora più tagliente del solito!

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Hai dovuto salutare Venere che è rimasta nel tuo segno zodiacale per tutto il mese scorso e la cosa ti dispiace parecchio! Il bello però è che saluterai anche Saturno il 25 maggio che andrà a fare una scampagnata estiva in Ariete (poi torna a settembre). Insomma, sembra che questo oroscopo del mese di maggio ti voglia alleggerire e ti voglia dare il tempo di capire che cosa tutti questi transiti ti hanno lasciato. Non è il momento per chiamare tutti gli amici e parenti per una festa modello 30° compleanno, ma piuttosto di vivere le energie ritrovate nella tranquillità più dolce e serena della tua vita domestica, con una cerchia di parenti piuttosto ristretta. Sfrutta la Luna piena del 12 maggio per mettere nero su bianco tutte le emozioni che ti hanno sconvolto il cuore negli ultimi mesi e che adesso hai davvero compreso fino in fondo. È il momento di voltare pagina, ma di farlo con dolcezza, senza fretta e senza strafare. Preparati piuttosto a rimettere in moto quello che ultimamente si è rallentato.

Voto: 7