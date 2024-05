video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 13 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 13 maggio 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La congiunzione tra il Sole e Urano avviene proprio lunedì, insieme alla Luna in Leone. Tanta ma tanta determinazione e un’energia esplosiva a volte incontrollata. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, lunedì 13 maggio 2024, la Luna in Leone amplifica la forza energica di Sole congiunto a Urano. I segni di Terra soprattutto sentiranno impellenti le loro necessità così come le energie per raggiungere gli obiettivi. Con la Luna in Leone il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: metti in mostra la mercanzia, in cerca di nuove avventure.

Lavoro: sei il leader che guida la sua squadra verso la vittoria.

Fortuna: premia chi è pronto a coglierla al volo.

Il consiglio del giorno: impara ad accettare le critiche costruttive.

Voto: 9

Toro

Amore: l’idea di fare sul serio non è mai stata così allettante!

Lavoro: molla la pigrizia, è il momento di sfruttare le nuove tendenze e le nuove opportunità.

Fortuna: possibili tesori inaspettati sul tuo cammino.

Il consiglio del giorno: Segui il tuo intuito come Pollicino con le briciole.

Voto: 7

Gemelli

Amore: siete poeti appassionati in cerca di un palcoscenico e una musa.

Lavoro: una fucina d’idee.

Fortuna: questa ventata di ottimismo vi fa sentire più fortunati.

Il consiglio del giorno: partecipate ad un gruppo di lettura in biblioteca o in libreria.

Voto : 7

Cancro

Amore: stai alle relazioni come le putrelle ai solai traballanti.

Lavoro: l’unica cosa che non ti pesa fare è coltivare il tuo amore come fosse un giardino.

Fortuna: almeno di quella non ti puoi lamentare.

Il consiglio del giorno: esci a celebrare l’amore, per te stesso o per il tuo partner.

Voto : 6

Leone

Amore: pronto a stupire con inaspettati effetti speciali.

Lavoro: punti ad essere un’ispirazione per colleghi, ma anche competitor.

Fortuna: accogli ogni imprevisto con ottimismo.

Il consiglio del giorno: vai anche tu al pub più vicino per fare quattro chiacchiere al bancone.

Voto: 7

Vergine

Amore: sei l’artigiano dei legami solidi.

Lavoro: ti godi l’ondata di successo.

Fortuna: abbondante, come la migliore porzione di pasta.

Il consiglio del giorno: porta a cena fuori la tua migliore amica.

Voto: 8

Bilancia

Amore: dev’essere bello perché porti l’aggettivo “litigarello” a nuovi altissimi livelli.

Lavoro: con i colleghi ti sei già giocato tutti i bonus “giornata storta”.

Fortuna: non ti lasci infondere nemmeno un po’ di ottimismo da questa Luna a favore?

Il consiglio del giorno: prova una vasca di deprivazione sensoriale.

Voto: 6

Scorpione

Amore: tu stai all’amore come le suore alla pole dance.

Lavoro: indossi dei paraocchi, non si capisce se per favorire la concentrazione o per non vedere i colleghi.

Fortuna: meglio che non te la nominino nemmeno, potresti avere una crisi di nervi.

Il consiglio del giorno: in serata, vai a caccia di stelle.

Voto: 5

Sagittario

Amore: c’è chi si metterebbe volentieri il tuo poster 1:1 in cameretta.

Lavoro: sei un’efficientissima macchina da guerra.

Fortuna: sei così sexy e ottimista che anche lei ti bacia in fronte.

Il consiglio del giorno: non saltare l’appuntamento in palestra.

Voto: 9

Capricorno

Amore: fai terribilmente sul serio.

Lavoro: sei ammirato per il tuo rigore.

Fortuna: impegnarsi porta bene.

Il consiglio del giorno: fatti consigliare un rimedio naturale per i cali d’energia.

Voto: 6.

Acquario

Amore: tu non ti vincoli, ti di-vincoli.

Lavoro: under pressure, sotto pressione.

Fortuna: piovono imprevisti e colpi di scena.

Il consiglio del giorno: ascolta dei tutorial per imparare a gestire meglio lo stress.

Voto: 5

Pesci

Amore: sei la personificazione della canzone “Single Ladies” di Beyoncé: se ti piace, accalappialo!

Lavoro:saggezza, impegno e intuito ti portano lontano.

Fortuna: supportati dalla famosa “buena onda”.

Il consiglio del giorno: fai sapere a chi ami quello che provi.

Voto: 9