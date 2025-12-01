Oroscopo di dicembre 2025, le previsioni del mese: Sagittario e Leone salveranno il Natale

Tanta introspezione nell’oroscopo del mese di dicembre 2025: con Venere e Marte in Sagittario grande sostegno ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

Eccoci qui alle previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre 2025, che è il mese che ospita il meraviglioso solstizio d'inverno: i giorni più bui di tutto l'anno che amplificano l'introspezione e che richiedono calore dall'esterno, dalle luci ai regali agli abbracci. Tutto questo calore lo troviamo rappresentato anche in tutte le religioni e in tutte le ritualità più antiche.

Nel mese di dicembre 2025 troveremo nel cielo prima un grande sostegno ai segni di fuoco con Venere e Marte in Sagittario e poi la valorizzazione dei segni di terra con Venere e Marte che passano in Capricorno.

Anche Lilith, il simbolo delle passioni che non accettano i confini, si sposterà nel segno del Sagittario dove sarà fino al mese di settembre 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Beh, caro Ariete, direi che ti godrai un primo periodo del mese di dicembre davvero spettacolare nel quale tutte le tue energie più passionali saranno talmente coinvolgenti da non poter lasciare nessuno freddino, nemmeno il Grinch. Ti piacerà tantissimo vivere alla grande ogni emozione e stai sicuro che in questo periodo non ne mancheranno. Soprattutto la tua dolce metà si sentirà completamente travolta da un amore che non ricordava davvero da tempo, malgrado la faccia di Giove a sfavore. Se fuori fa freddo, vicino a te ci saranno temperature tropicali. Quanto ci piace questa modalità che non lascia scampo ad alcuno e che ti vede far uscire la tua vera natura di primo segno dello zodiaco.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C'è ancora da tenere duro nei primi 15 giorni del mese, soprattutto dal punto di vista intellettuale e lavorativo. I neuroni sembrano proprio congelati e non avere alcuna voglia di darti una mano a fare bella figura col capo prima dei giudizi di fine anno. Poi, però, soprattutto con amici e parenti, ti godrai un Natale talmente caloroso che di tutto quello che succede al di fuori del tuo cuoricino te ne fregherà davvero poco o niente. Nei momenti di maggiore coinvolgimento sentimentale torna fuori il Toro più tenerone e amorevole.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Direi che per la prima metà abbondante di questo mese di dicembre vorresti davvero darti malato e avere tantissime scuse per farti gli affari tuoi il più possibile. Potrai contare, per fortuna, su qualche chiamata extra del tuo capo, almeno nei primi 10 giorni, quando in effetti i tuoi neuroni daranno delle buone soddisfazioni. Il tuo cuoricino però rimarrà completamente congelato almeno per un po’, per poi sciogliersi — ma non troppo — sotto Natale. Insomma, diciamo che questo mese di dicembre ti vedrà prendere la rincorsa e soltanto verso la fine ricominciare a goderti la vita come tu sai fare. La tua dolce metà dovrà essere particolarmente paziente perché nelle prime settimane sarai fastidioso come il terreno reso scivoloso dal ghiaccio.

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante Giove nel tuo segno zodiacale, nonostante il Natale sia il periodo che ami di più, questa volta proprio nei giorni che si passano in famiglia intorno all'albero tu sarai di pessimo umore. Direi però che, sapendolo per tempo, potrai organizzarti e soprattutto scrivere tutte le dichiarazioni d'amore e gli auguri per il prossimo anno in anticipo, sfruttando i primi 10 giorni con Mercurio a favore che ti rende addirittura un grande poeta. Sarà stranissimo doverti convincere a fare un'altra foto di famiglia con tanto di cane travestito da renna, ma nei giorni di Natale il tuo hobby preferito sarà quello di startene sul divano per tornare a pari con le puntate della tua serie TV preferita. Niente di più sociale!

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro Leone, direi che questo mese di dicembre inizia subito con i fuochi d'artificio nel tuo cuoricino che renderanno meravigliose e scintillanti anche le giornate di chi ha la fortuna di starti vicino. Tutto ciò, chiaramente, a parte i colleghi che invece non vedranno l'ora che tu ti prenda un bel raffreddore per startene a casa qualche giorno fuori dalle scatole. Tutti gli altri invece ti adoreranno alla grande e tu per primo, guardandoti allo specchio, riconoscerai tutte le tue doti, tanto che non avrai alcun problema a metterle in elenco per ringraziare l'universo di avertele concesse. Di ottimo umore, con un sacco di voglia di fare cose nuove, soprattutto di coinvolgere tutti quelli che conosci. Fisicamente sarai inarrestabile e non basteranno certo le tante ore di buio di questi giorni per convincerti a chiuderti in casa. Tu anzi alzi la musica e accendi le luci, perché la festa sta solo iniziando.

Voto 8 e mezzo

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il tuo mese di dicembre si divide perfettamente in due parti e lascerà tutti di stucco, te compresa. Nei primi 15 giorni sarai simpatica come l'anticipo delle tasse per l'anno nuovo, mentre a partire dalla metà del mese prima Marte con le sue energie e poi Venere con le sue grandi emozioni passeranno a tuo favore e verranno a riscaldarti il cuore. Insomma, per le giornate natalizie ti ritroverai addirittura dolce, premurosa, romanticona e piena di voglia di far star bene tutte le persone che ti sono intorno. L'amore familiare sarà per te come la cannella nel vin brulé: comfort allo stato puro!

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Goditi le prime due settimane del mese di dicembre, cara Bilancia, quando non sarai soltanto energica ma anche meravigliosamente prestante, proprio come piace a te. Tutto quello che farai ti riuscirà immediatamente benissimo e avrai anche la sensazione di tenere tutto sotto controllo, sentimenti ed emozioni comprese. Tutto questo finché Venere e Marte, alla metà del mese, non passeranno a sfavore sommandosi alla malinconia solitaria di Giove. Quindi, insomma, proprio nei giorni di Natale prenderanno il sopravvento dubbi, nervosismo e anche la voglia di passare tanto tempo per i fatti tuoi. Perché saranno le forze intellettuali quelle che ti daranno maggiore soddisfazione. Tutto quello che avviene tra te e il tuo cervello ti potrà calmare, senza grande bisogno di confrontarti con gli altri.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Continua il periodo nel quale ti sembra proprio di aver lavorato così bene in un recente passato che adesso puoi raccogliere serenamente i tuoi frutti senza doverti preoccupare più di tanto delle decisioni quotidiane che vengono da sole, come effettivamente mature. Quindi mi piace moltissimo confermarti che ancora per i primi 10 giorni del mese di dicembre ci sarà un meraviglioso Mercurio nel tuo segno zodiacale che ti renderà geniale, coinvolgente, creativo e un perfetto punto di riferimento per le persone che collaborano con te. A Natale poi non ci farai mancare coccole di qualsiasi genere, anche se non sei di natura il segno più amante delle serate chic sul divano. Quindi, insomma, come posso dirtelo: anche questo mese di dicembre ti vedrà in splendida forma.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei decisamente il grande protagonista dell'oroscopo del mese di dicembre, almeno nella sua primissima parte. Sentirai risvegliare tutte le tue energie emotive e fisiche e questo buio del cielo intorno a te, queste tante ore di notte rispetto a quelle di giorno, non riusciranno di certo a spegnere la tua voglia di prendere in mano la situazione, proporre idee e progetti, trovare iniziative coinvolgenti. In tutta questa voglia di fare non perderai nemmeno la grande capacità di ascoltare e pensare, di tenere la mente aperta e accogliere tutto quello che viene dall'esterno. Un mese bello così difficilmente lo ricordavi.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per essere il tuo Natale con Giove in opposizione, direi che te la cavi benissimo, soprattutto nel periodo delle vacanze e dei festeggiamenti, quando sia Venere sia Marte saranno a tuo favore. Questo significa che ti vedremo carico di energie e addirittura desideroso di fare festa, condividere baci e abbracci, amare quell'umanità che per tutto l'anno hai evitato quanto più possibile. Anzi, anche nella prima parte del mese, quando i pianeti si trovano a transitare perlopiù in Sagittario, riesci a comprendere quanto il rallentare e lo spegnere la tua rinomata aggressività non siano certo un segno di debolezza ma piuttosto di saggezza. La prima parte del mese ti permetterà di amplificare la tua capacità di provare empatia, usare un nuovo linguaggio per comunicare col resto del mondo. Insomma, direi che nel complesso sarà un mese dai grandi insegnamenti.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Direi che per questo mese di dicembre non si potrà contare su di te dal punto di vista lavorativo, ma da quello affettuoso e risolutivo decisamente sì. Il bello di questo periodo è che riuscirai a ragionare con l'istinto, con l'intuito, con l'impulso che non passa dalla strategia intellettuale che, invece, è decisamente fuori uso. Sarai un Acquario molto più fisico, dinamico, concreto e soprattutto ti prenderai cura del tuo corpo e di quello delle persone che ami, anche in senso erotico. Sotto Natale poi aumenterà quella sensazione di avere una connessione immediata con chi ti sta intorno, e parlo proprio di una connessione che ha a che fare con i sentimenti tuoi e degli altri, che capisci davvero al volo con una sola occhiata. Quando si dice un'esplosione di empatia natalizia!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L'unica cosa sulla quale potrai contare in questo inizio del mese di dicembre saranno le tue fantasie, le tue poesie, i tuoi sogni che non ti lasceranno solo nemmeno per un momento. In compenso, invece, Venere e Marte a sfavore ti rendono insofferente, nervoso, poco concreto e decisamente schifo. In un periodo dell'anno in cui tutti hanno più voglia del solito di abbracciarsi tu invece cercherai scuse per non partecipare nemmeno alla cena aziendale di Natale. Anzi, quando senti il suono della sveglia la mattina, conti già il numero di ore che ti separano dalla prossima riunione con il tuo adorato cuscino. Se ci fosse una tana nella quale rifugiarti lo faresti volentieri, per rivederci poi, semmai, al pranzo coi parenti del 25 dicembre, quando i due pianetoni avranno smesso di darti fastidio.

Voto 6