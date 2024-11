video suggerito

Oroscopo di dicembre 2024, le previsioni del mese segno per segno: Acquario e Bilancia si emozionano L'oroscopo di dicembre 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano gli astri. Il prossimo mese sarà decisamente frizzante, con la Venere in Acquario ma soprattutto sia Marte che Mercurio retrogradi! Aspettiamoci improvvisi colpi di scena….

L'oroscopo del mese di dicembre 2024 potrebbe essere ben poco natalizio e molto più ricco di polemiche, battibecchi, visioni decisamente diverse che fanno fatica a trovare un compromesso. Tutta colpa di due pianeti veloci che saranno contemporaneamente retrogradi. Mi riferisco a Mercurio in Sagittario, retrogrado fino al 15 dicembre, e a Marte in Leone che diventa retrogrado a partire dal 7 dicembre. Questi due pianeti in segni di fuoco ma meno pronti all'azione e più insicuri, renderanno davvero difficile trovare un equilibrio tra il confronto e lo scontro. Venere in Acquario aiuterà ad avere una mente più aperta e più curiosa, ma non certo a mantenere la calma del compromesso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per te che sei abituato sempre a vincere e non ti piace più di tanto dover riflettere sui tuoi errori, questa combinazione di Marte e Mercurio che sarebbero anche a favore, se solo non fossero retrogradi, ti darà piuttosto fastidio. Il desiderio di essere sempre al centro dell'attenzione, e soprattutto velocemente ubbidito, non ti abbandonerà nemmeno per un minuto anche quando si tratta di organizzare gli addobbi natalizi della casa. Basterà però un piccolo ritardo nelle risposte o un sì non abbastanza ossequioso che tu avrai subito da ridire. Non sarà forse che hai bisogno di puntellare le tue certezze come se fossi un albero troppo giovane??

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere e Marte entrambi e contemporaneamente a sfavore ti rendono soltanto particolarmente casalingo. Quindi insomma nulla di grave se non fosse che contavamo proprio su di te per le varie cene natalizie! Tu non vedi l'ora di delegare compiti e responsabilità per poterti infilare sotto il piumone a leggere o guardare una serie TV: qualsiasi cosa purché non sia particolarmente impegnativa e soprattutto non ti costringa a dichiarare sentimenti, che quelli sono proprio in fondo al freezer.

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Almeno Venere ti bacia e ti coccola mentre nel tuo cervello le luci si accendono e si spengono talmente velocemente che non riesci a trattenere nessun pensiero a sufficienza per poterlo esprimere. Quindi avrai piuttosto la sensazione di esprimerti decisamente meglio con cuoricini e proposte di seratina e tête-à-tête Piuttosto che con progetti strutturati. Anche in questo mese la cosa migliore che ti possa succedere è che arrivino tutti gli appuntamenti della tua giornata e ti si lasci da solo col tuo bel libro!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La voglia di farti gli affari tuoi senza dover rendere conto a nessuno, nemmeno al reparto risorse umane, è davvero fortissima! Mai come in questo periodo ti sei sentito davvero indipendente e (spoiler) sarà così anche nei primi mesi del 2025. Niente vale di più per farti felice del pensiero di essere libero e soprattutto non condizionato da alcunché! Il Cancro che conoscevamo che si appiccicava come il burro alla sua tartina sembra proprio essere andato in pensione.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarai tu uno dei grandi protagonisti di questo oroscopo del mese di dicembre: a differenza del solito però all'esterno mostrerai sicurezza in te stesso mentre all'interno dovrai combattere con dubbi e soprattutto paure. Tu che sei un segno di fuoco, abituato a dare per scontato di essere al centro dell'attenzione, in questi giorni con Marte retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale continuerai ad avere voglia di essere adatto ma spesso non te ne sentirai all'altezza. Insomma un mese di turbamenti emotivi nei quali però non hai alcuna intenzione di dichiarare ad alta voce le tue fragilità. Venere opposta non aiuta di certo!

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sembra proprio che anche questo mese di dicembre voglia toglierti tutte, ma proprio tutte le certezze dal punto di vista intellettuale. Questo 2024 non ti ha lasciato tregua e sembra davvero che voglia convincerti di quanto restare solida sulle tue idee e decisioni non sia sempre l'idea migliore per evolvere. Così, l'universo che ci vede benissimo, mette in crisi tutta la tua struttura intellettuale e di valori mentre ti costringe a fare bilanci. Forse non sarà il mese di dicembre più dolce che tu possa ricordare ma di sicuro tra i più formativi!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore è tornato ad essere una tua priorità e non soltanto quello che riscalda sotto le coperte ma anche quello capace di strapazzare il cuore! Tutto merito di Venere che dal 7 dicembre torna a tuo favore e ti fa tornare gli occhi a cuore come le renne di Babbo Natale. Goditi questo mese di dicembre perché poi ti toccheranno un paio di mesi (nel 2025) in cui avrai voglia di socialità come di sistemare casa dopo un cenone. Recupera adesso tutto l'amore che puoi!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non credo che ti scioccherà più di tanto sapere che nemmeno quest'anno, nel mese di dicembre, sarai illuminato dall'amore per il Natale come fosse un'inondazione divina! Anzi, con Marte retrogrado a sfavore e Venere in inquadratura sarà persino difficile che tu abbia voglia degli abbracci convenzionali quando ci si scambiano regali. Se fosse per te, te la caveresti con dei comodi buoni Amazon da inviare via e-mail ai destinatari e poter mantenere anche una buona distanza di sicurezza dai convenevoli affettuosi. Burbero così nemmeno Crudelia Demon!

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarai uno dei segni zodiacali protagonisti di questo oroscopo di dicembre 2024 e la cosa non ti dispiace proprio per niente! Giove e Saturno entrambi a sfavore per diversi mesi durante l'anno che sta finendo ti hanno portato più volte a mettere in discussione non solo quello che stavi pensando ma tutto il tuo bagaglio di valori e conoscenze. Insomma praticamente un trasloco cerebrale! Adesso però nonostante tutto rimangano delle domande importanti alle quali rispondere e tu hai come la sensazione di avere tutti gli strumenti a tua disposizione, come un chirurgo in sala operatoria. Ovvio, sei pronto a tagliare col bisturi qualsiasi certezza e ad andare a cercare il problema in profondità. La leggerezza in un'altra vita ma per ora hai lo spirito del ricercatore completamente attivato.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere, il pianeta dell'amore, resta del tuo segno zodiacale soltanto fino al 7 dicembre e poi ti abbandona. Così, nel bel mezzo del periodo più dolce dell'anno, ti ritroverai a farti un sacco di domande ma a trovare ben poche risposte. Alla fine risulterà chiaro, ancora una volta, che la cosa migliore sarà dedicarti a quello che puoi contare, toccare con mano, e numerare in un elenco. Ovviamente anche le persone che hai intorno, quelle che ti fanno stare meglio senza chiederti niente in cambio.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La brutta notizia, caro Acquario, è che Marte rimane in opposizione al tuo segno zodiacale ancora per tutto il mese, quindi farti saltare i nervi ma soprattutto farti cadere in domande esistenziali come un orecchino nello scarico del lavandino sarà davvero facilissimo! In compenso però arriva Venere nel tuo segno zodiacale e tu imparerai che dove non arriva l'intelletto arrivano le emozioni che per l'occasione ti senti anche di rispolverare un po'!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Anche questo mese di dicembre non sarà da elencare tra i più leggeri dell'anno, soprattutto perché quello spirito malinconico da domenica è passata sotto la copertina da divano a guardare fuori dalla finestra la pioggia che scende potrebbero un po' sfuggirti di mano e diventare effettivamente ben poco costruttive. A cervello spento la tua socialità sarà ridotta ai minimi storici e il massimo della comunicazione sarà rispondere al citofono.

Voto 6