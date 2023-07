L’oroscopo di oggi 3 luglio 2023: Cancro e Capricorno coinvolti dalla Luna piena L’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 3 luglio 2023, vede una bellissima e importante Luna piena in Capricorno coinvolgere tutti: è ora di rimettere le nostre esigenze al primo posto! Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, lunedì 3 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Eccoci all'oroscopo del giorno di oggi, lunedì 3 luglio 2023, con una bellissima Luna piena che sarà anche superluna tra Cancro e Capricorno, che inaugura una nuova settimana. Il segno fortunato sarà il Capricorno e il segno sfortunato l'Ariete, ma solo per oggi.

Ariete

Con Mercurio a sfavore rischi intoppi come quelli di Rosa Chemical, bannato da Tinder per una questione d’identità. Non credo la prenderai con filosofia. La Luna piena in Capricorno ti invita a prendere decisioni mature e ad essere più responsabile. Sarai indeciso se rispondere con un dito medio o una pernacchia.

Amore: Molto democratico. Vanno bene tutti, famosi e non.

Lavoro: Sindrome della sedia bollente. Non riesci a stare al tuo posto.

Salute: Occhio al mal di testa.

Il consiglio del giorno: Mantieni gli impegni presi per una reputazione di ferro.

Voto: 5

Toro

Ti concentri sulla messa a punto dei tuoi progetti a lungo termine. Come te, Harry e Meghan, che lasciano l’editoria multimediale. C’è chi scommette che diventeranno i nuovi Beckham e sceglieranno di tuffarsi nel mondo del lusso. Un tripudio di occhiali, profumi, borse e vestiti, per adulti e bambini.

Amore: Con la tua dolce metà è più fiele che miele.

Lavoro: La Luna piena in Capricorno risveglia il Briatore che è in te.

Salute: Nervosetto, sì, ma comodo nella tua pelle.

Il consiglio del giorno: Zero chiacchiere, testa bassa sul business plan.

Voto 7

Gemelli

Vi incrociamo ad ogni evento come i prezzemolini chi vivono di ospitate in TV. Producete fiumi di parole. La scorta di papiro di Siracusa, unico posto in Europa dove cresce e viene lavorato, sarebbe a rischio se voi le metteste tutte nero su bianco. Chiacchierare vi tiene giovani.

Amore: Si moltiplicano le possibilità romantiche.

Lavoro: Domatori d’affari: grande negoziazione e creatività.

Salute: Energici e vitali al punto giusto.

Il consiglio del giorno: Liberate la vostra energia danzando.

Voto 6

Cancro

Sotto questa Luna stortissima, il tuo cruccio è trovare il giusto equilibrio tra le tue ambizioni lavorative e i tuoi affetti più cari. Non sei il solo. Secondo una ricerca condotta in 7 Paesi europei, sono proprio gli italiani a mescolare maggiormente vita privata e lavoro. Il cellulare è la chiave: si pagano le bollette in ufficio e poi ci si porta i compiti a casa.

Amore: Oggi barricato nel tuo guscio.

Lavoro: Ci salvi con consigli pratici e mirati.

Salute: Affetto da ipersensibilità emotiva.

Il consiglio del giorno: Non cercare l’approvazione degli altri.

Voto 6 –

Leone

Hai bisogno di esprimerti creativamente e sei all’apice della figaggine. Occhio però alle reazioni emotive esagerate, rischiano di costarti una denuncia per procurato allarme. Questo è successo a dei ragazzi di Torino che si sono travestiti da militanti dell’Isis per gogliardia ad un addio al celibato. Pensa bene alle conseguenze prima di dare il via libera alla Drama Queen che c’è in te.

Amore: Più magnetico delle calamite da frigo.

Lavoro: Hai ben chiara la differenza tra essere un leader o un boss.

Salute: Dedicati all’arteterapia.

Il consiglio del giorno: Riponi le paillettes e mettiti nei panni degli altri.

Voto 7

Vergine

Questa bella Luna piena in Capricorno, unita a uno splendido Mercurio ti dona la visione ampia e la profondità di campo di un obiettivo grandangolare. La Luna accende un riflettore sul tuo senso di responsabilità e le tue ambizioni professionali. Spicchi come il Politecnico di Milano nei ranking britannici degli atenei per reputazione e ricerca. Ti senti il nostro fiore all’occhiello.

Amore: Saprai trovare le parole giuste.

Lavoro: Il cecchino dei refusi.

Salute: Rilassati, che poi somatizzi.

Il consiglio del giorno: La vita è una maratona, non una corsa veloce. Il relax ti aiuta a mantenere il passo.

Voto 8

Bilancia

Luna storta e Mercurio a sfavore appesantiscono l’inizio della tua settimana. Attenta ai passi falsi per non finire come il meccanico norvegese che si è visto confiscare la Lamborghini nuova fiammante che stava riportando a casa. Beccato in Danimarca ai 230 km/h è stato appiedato ed espulso altrettanto velocemente.

Amore: Prendi l’iniziativa.

Lavoro: Lascia fare i conti ai colleghi.

Salute: Il relax è un investimento prezioso per il tuo benessere.

Il consiglio del giorno: Segui la tua voglia di un’alimentazione sana e bilanciata.

Voto 4

Scorpione

Parti sprizzando disciplina e maturità da tutti i pori. La Luna piena a favore t’ispira ad assumerti la responsabilità di tutte le tue scelte. Occhio perché sei ancora nervosetto e rischi di scrivere tutte le mail di risposta in modo accurato ma tutte in MAIUSCOLO. Vatti a rivedere i suggerimenti diffusi durante il Caps Lock Day.

Amore: Preferisci le parole crociate.

Lavoro: Te lo smazzi velocemente per dedicarti al cazzeggio.

Salute: Occhio agli eccessi.

Il consiglio del giorno: Fidati dei tuoi valori.

Voto 6+

Sagittario

Questa Venere giocosa ed esuberante e questo Marte determinato sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Metteresti una firma per sentirti sempre così sexy e sicuro di te. Questo lunedì rivivi in loop il film delle gioie del weekend. Sai che non sfigureresti tra i seduttori più letali di Temptation Island.

Amore: Pansessuale, vorresti donare gioia a tutto e tutti.

Lavoro: Quella cosa che ti spezza la routine tra un aperitivo e una festa.

Salute: Armonia mentale e fisica.

Il consiglio del giorno: Concediti micro pisolini durante il giorno per la cura del tuo cervello.

Voto 7

Capricorno

Questa Luna piena ti parla all’orecchio di ambizione e responsabilità, stabilità, maturità e autodisciplina. Jared Leto, Capricorno come te, svela il segreto della sua giovinezza: lavorare molto, niente eccessi e tanta cura del corpo e della mente. Ti ha rubato le parole di bocca.

Amore: Ami la tua mamma per la genetica che hai ereditato.

Lavoro: Inizi a pensare che 10 giorni di ferie siano troppi.

Salute: Oggi acqua e lamponi. Come il tuo nuovo guru.

Il consiglio del giorno: Fai uscire le emozioni e celebra i tuoi successi.

Voto 5

Acquario

Sotto questa Luna in Capricorno potresti accorgerti che ti manca la motivazione. L’energia per nuove sfide e per progettare il futuro, l’hai esaurita tutta per le beghe quotidiane. I tuoi rapporti con gli altri sono tesi come la pelle di un tamburo. Vacci piano ed evita di suonarla troppo forte.

Amore: Sul tuo pianeta non si pronuncia questa parola da secoli.

Lavoro: AAA cercasi musa ispiratrice.

Salute: Procurati un integratore di sali minerali.

Il consiglio del giorno: Procrastina il procrastinabile.

Voto 2

Pesci

La Luna piena in Capricorno infonde la determinazione giusta per perseguire i vostri obiettivi lavorativi. Non riuscite, però, a togliervi dalla mente gli altri. Vi sentite responsabili per tutti. Per questo supportate in pieno l’iniziativa di FIAT di non produrre più auto grigie, anche voi puntate ad ispirare le persone a vivere con grande ottimismo e positività.

Amore: L’idea di piacere va oltre il sesso.

Lavoro: Ti assumi le responsabilità anche dei colleghi degli altri.

Salute: Dormiresti per un giorno intero.

Il consiglio del giorno: Datti delle priorità e rispetta i tuoi limiti.

Voto 9