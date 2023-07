In arrivo la Luna Piena in Capricorno il 3 luglio 2023: momenti di tensione e desiderio di rivalsa Il 3 luglio 2023 intorno alle 13:40 avremo la Luna piena nel segno del Capricorno. Sole in Cancro e Luna in Capricorno si oppongono, e l’io fa valere le sue esigenze emotive: attenzione ai momenti di tensione e al desiderio di farsi sentire, specie per Pesci, Ariete e Bilancia.

Arriva la Luna Piena in Capricorno lunedì 3 luglio 2023, quando in Italia saranno le 13:40 circa: questo plenilunio è opposto al Sole in Cancro. Come sempre la fase di Luna piena è un momento di tensione, perché la parte del subconscio e dell'istinto (simboleggiata dalla Luna) non riesce a restare nascosta ma, completamente illuminata, si espone ed esprime senza compromessi.

Questa Luna piena in Capricorno parla del distacco dalle radici per un'esaltazione delle esigenze del singolo, dell'ego. Saranno più facili discussioni per riprenderci i nostri spazi. I segni zodiacali più coinvolti sono i segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, soprattutto in quei Paesi come l'Italia in cui l'Ascendente cadrà proprio nel segno della Bilancia.

Questa Luna piena è anche la prima Superluna dell'anno: la Superluna si ha quando la fase di Luna piena e quella di Luna in Perigeo (cioè più vicina alla Terra) combaciano. Infine, vi ricordo che come tutte le Lune piene anche questo plenilunio è conosciuto col nome di "Luna Piena del Cervo" secondo la tradizione degli Indiani d'America.

Il significato della Luna Piena in Capricorno di lunedì 3 luglio 2023

La Luna piena in Capricorno del 2023 amplificherà di molto l'ego, che riprende consapevolezza delle proprie esigenze e che non sembra avere paura di rompere, anche con delle routine, pur di far valere i propri bisogni. Siamo in un momento di riscatto delle personalità! La Venere in sosta nel segno del Leone adesso vicinissima a Marte e a Lilith, amplifica proprio questo desiderio di rivalsa e di consapevolezza. Anche il Sole in Cancro si trova congiunto al MC e quindi l'io (Sole) è nel punto più alto del cielo, allo Zenith.

Gli effetti della Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali

Ariete

La tua rinomata sicurezza in te stesso oggi potrebbe essere messa in discussione. L'obiettivo è comunque quello di non lasciarti mettere i piedi in testa (chi oserebbe??), ma forse oggi vivi più di bisogno di riconoscimento che non di vera consapevolezza di te.

Toro

Il periodo è teso di suo, quindi questa fase lunare non fa che amplificare i tuoi nervi a fior di pelle.

Gemelli

Questo periodo di leggerezza potrebbe avere dei piccoli intoppi nei quale il tuo io fa valere le sue esigenze, ma nulla di grave!

Cancro

Il bisogno di indipendenza ti fa mettere in discussione anche il tuo attaccamento incondizionato a certi affetti e alla stabilità che ti danno.

Leone

Sei così forte in questo periodo che cavalchi la Luna piena con le sue straordinarie energie, anche erotiche.

Vergine

Le emozioni sono forti anche se, nel tuo caso, sollecitano più il tuo bisogno di essere di aiuto agli altri che non quello di ascoltare e far rispettare le tue esigenze.

Bilancia

Alcune delle strutture del tuo io, soprattutto quelle che ti porti dietro dalla tradizione famigliare o sociale, saranno messe in discussione. Non credo che sia un male!

Scorpione

Questo periodo è piuttosto faticoso, soprattutto quanto a rapporti sociali, e per questo la tensione della Luna piena non fa che rendere più faticosi il mantenimento della pazienza a la diplomazia.

Sagittario

Sei forte in questo periodo, così di questa Luna piena prenderai probabilmente solo le energie positive, dinamiche e dirompenti.

Capricorno

Tu che spesso vivi di programmi e di doveri, adesso senti esplodere dentro di te la forza di bisogni emotivi taciuti da troppo.

Acquario

La Luna piena amplifica quella sensazione di non essere compreso, ma di non voler rinunciare a far valere le tue ragioni.

Pesci

Preparati ad emozioni fortissime ed incontenibili: sei ancora più testardo riguardo agli obiettivi che ti sei prefissato.