Oroscopo della settimana dal 7 al 13 novembre 2022: Vergine e Sagittario tengano la bocca chiusa L’oroscopo della settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 novembre 2022 sarà intenso per tutti. Ci attende la Luna piena in Toro con eclissi e, per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario), anche Marte contro che amplifica il nervosismo. Pronti?

Preparatevi ad un periodo decisamente intenso: l'oroscopo di questa settimana che va dal 7 al 13 novembre 2022, sarà clemente soltanto con pochi segni zodiacali. Quasi tutti, infatti, dovranno riuscire a mantenere l'equilibrio negli sconquassi della Luna piena con eclissi dell'8 novembre.

Oroscopo settimanale 7 – 13 novembre 2022: le previsioni segno per segno

Se Marte quadrato a Nettuno continua a rendere particolarmente agitati gli animi, e soprattutto le loro espressioni, la Luna piena farà il resto. Se vi aspettavate una settimana tranquilla dovrete attendere la prossima. Forse!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per quanto ti riguarda l'unica risposta a qualsiasi stimolo esterno sarà la stessa: "vuoi uscire con me?" Hai tanto bisogno di socializzare e soprattutto di esprimere i tuoi pensieri sotto le coperte. Diciamo che la voglia di divertirti e di risolvere giocosamente qualsiasi situazione ti rende l'amico perfetto col quale uscire quando si hanno tormenti da dimenticare. Tutto merito di Marte a favore e di Venere che non ci mette becco.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Niente Toro, anche se ti impegni tantissimo a tenere la bocca chiusa e i nervi saldi, rischi di sbottare anche dopo aver detto solamente "ciao". Ti senti fremere come una macchina della Formula 1 quando si accendono i semafori gialli della partenza. Difficile chiederti di stare calmo.

Voto 5 meno meno meno meno meno

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Forse ti renderai conto che cosa significhi far fatica a gestire un carico eccessivo di energie. Finora non ti era così chiaro! Il punto è che dove Marte ti dona voglia di fare, Nettuno e l'eclissi di Luna ti confondono le idee e rimescolano i sentimenti e le emozioni. Quindi, nel fare potresti esagerare o prendere cantonate. Suggerisco di sfogare le tue energie eroticamente per non correre rischi.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto ti piace essere in questa meravigliosa condizione di sentire tutto come un'antenna satellitare, anche a chilometri di distanza. Se hai un'intuizione seguila correndo, perché di sicuro è quella giusta. Hai proprio voglia di urlare al mondo quanto si sono persi nel rincorrere la razionalità.

Voto 10 e lode

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti senti preso di mira, come la zanzara nella camera da letto quando la si rincorre con il cuscino. L'obiettivo è proprio quello di stenderti. Il fatto è che Saturno contro in queste occasioni dà il meglio di sé e ti fa vedere tutto nero, ma nero nero nero senza nemmeno un luccichio di paillettes.

Voto 5 senza speranza.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La razionalità, la lucidità e lo studio dei pro e dei contro non saranno proprio il tuo forte come al solito. Con Marte in opposizione, pure l'eclissi di Luna che ci si mette, tu ti chiedi proprio dove sia finita la tua rinomata pacatezza nel scegliere sempre la soluzione più corretta. Adesso nel tuo cervello c'è più confusione che sul raccordo anulare la mattina alle 8.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sembra proprio che tu delle tensioni che ti circondano, non solo te ne freghi, ma che te ne fai pure una bella risata. Invidieremo così tanto la tua capacità di gestire anche i momenti più difficili con una risata esilarante e con un colpo di genio da voltarti le spalle, così che tu non ci possa vedere a rosicare. Insomma, decisa così a goderti la vita non ti si vedeva da un pezzo.

Voto 9 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nonostante le sollecitazioni lì in fondo al tuo cuoricino, direi che questa settimana te la cavi benissimo. Merito di Venere e Mercurio nel tuo segno zodiacale che ti vogliono addirittura dolce, ricercatrice di coccole e soprattutto dispensatrice di buoni consigli. La tua vita sentimentale è così coinvolgente, che se fosse un film lo guarderemo tutto in un fiato senza nemmeno deconcentrarci masticando i popcorn.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei già Marte in opposizione ti rendeva particolarmente propenso alle litigate, anche con gli sconosciuti, diciamo che la luna piena con eclissi non aiuta. Se ti fosse possibile non vorresti nemmeno muovere il braccio per spegnere la sveglia la mattina, ma se proprio sei costretto ad alzarti allora ce la siamo voluta: sarai insopportabile.

Voto 6 e poco più.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L'amore potrebbe essere la soluzione a qualsiasi tuo problema, ma solo questa settimana! Quindi direi di goderti questa situazione meravigliosa nella quale basterà un bacino a farti passare l'ansia da prestazione. Anche al lavoro un complimento ti renderà così sicuro di te da permettere persino a tutti i tuoi sottoposti di uscire prima per andare a fare l'aperitivo. In fondo se ti concediamo un po' di dolcezza tu ci ripagherai e alla grande.

Voto 7 e mezzo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Qualsiasi cosa abbia a che fare con i tuoi sentimenti tu la ignori come si fa con le telefonate di chi proprio non sopporti. È che con le emozioni, tue e degli altri, proprio non ci sai fare, e rischi sempre di dire la cosa più sbagliata possibile. In effetti mi sembra saggio tenerti alla larga da qualsiasi dichiarazione d'amore, almeno per un po'.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quando le tensioni ci sono, come in questa settimana, tu sei uno dei segni zodiacali migliori per affrontarle. Non perché le sappia risolvere, sia chiaro, ma piuttosto perché sei bravissimo a restarci nel mezzo senza alcun bisogno di uscirne. Dove gli altri darebbero di matto tu ne approfitti per sollazzarti tra pedicure e fantasie.

Voto 7