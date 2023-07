L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023: affidatevi a Vergine e Cancro L’oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 luglio 2023 inizia con la Luna piena nel segno del Capricorno che parla proprio di ego, di bisogni personali e di necessità che vogliamo che siano riconosciute. Ariete, Bilancia e Capricorno i segni più toccati.

Eccoci arrivati all'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 luglio 2023: ecco cosa ci riservano le stelle per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale 3 – 9 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Questa settimana ci sarà la Luna piena nel segno del Capricorno. Questa Luna piena, i pianeti veloci in Leone (di cui Venere anche in sosta) e la Superluna amplificano i bisogni dell'io le cui esigenze non restano più inespresse. Fatevi una lista di recriminazioni!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

C'è anche soltanto il pianeta del pensiero e dell'intelletto, Mercurio, che ti mette i bastoni tra le ruote. Il problema in questo caso potrebbe essere la gestione della forza, dell'energia e della sicurezza in te stesso. Si sa che tu sei un segno focoso, in tutti sensi! Per questo il tuo bello ma anche il tuo punto debole sono proprio la passione, la testardaggine e la sfrontatezza con la quale affronti qualsiasi situazione. Trovati un buon consigliere.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per fortuna Saturno e Mercurio entrambi dalla tua parte ti donano una certa dose di lucidità, coerenza e persino logica. Tutto questo ti sarà utilissimo soprattutto quando Marte e Venere a sfavore ti faranno sentire sbagliato, insicuro e poco amato. Sarà questa settimana il tempo per comprendere programmare molto più che non per abbandonarti ai piaceri, da solo o in compagnia.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Continua ad essere un periodo in cui la tua voglia di far sentire quello che pensi e provi è davvero ai massimi livelli. Sfrutta tutte queste energie che saranno potenti ancora per qualche settimana ma non per tutta l'estate. Fai scorta di leggerezza e soprattutto di quella meravigliosa capacità che hai di comprendere quali siano i tuoi bisogni sfrondando il senso del dovere.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai uno dei segni grandi protagonisti di questa Luna piena nel segno del Capricorno. Persino tu che sei legato alle radici, alla stabilità e alla continuità cauta, in questo periodo potresti trovarti a rimettere in discussione quelli che sono i tuoi bisogni profondi allontanandoti anche da chi ami ma senti non permetterti di spiccare il volo. Saturno ti rende lucido e razionale anche nelle questioni emotive.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Continui ad essere il segno zodiacale più sensuale, coinvolgente e dinamico di tutto lo zodiaco. Per essere l'estate con Giove a sfavore direi che te la stai cavando benissimo. Venere e Marte insieme ti donano quel sex appeal che ti fa stare ogni momento della vita con la sicurezza di poter vincere, chiunque sia il tuo avversario. Questo è un ottimo mood per affrontare ogni nuova conquista.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

A differenza di tutti gli altri segni zodiacali che in questa settimana saranno guidati da una luna piena particolarmente ego riferita, tu al contrario continuerai a pensare prima agli altri e a come tu possa essergli utile. Metti tutta la tua capacità intellettuale a disposizione del genere umano che non può che essertene grato.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Anche tu, insieme al cancro e al capricorno, sarai uno dei segni zodiacali coinvolti da questa luna piena. Probabilmente tutto quello che in te e senso del dovere, educazione e responsabilità verrà messo in discussione. Anche grazie a Venere e Marte sentirai forte il bisogno di rivedere la quantità di tempo che dedichi a te stessa e di moltiplicarla almeno per due.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con Marte e Venere che continuano ad essere in una posizione sfavorevole e la luna piena che amplifica le emozioni e i desideri, direi che il tuo cuore sarà sul punto di scoppiare. Credo che sia giunto il momento di metterti di fronte ad uno specchio e definire passo passo quello che desideri ma soprattutto quello che vuoi da chi ti circonda.Giove in opposizione non ti rende il compito facile ma di sicuro togli ogni filtro illusorio alle tue percezioni.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Continua ad essere un periodo in cui non hai nessuna intenzione di limitarti e si sa che è un segno di fuoco che vuole divertirsi non ha alcun bisogno di consigli su come fare. Sei sfrenato, libero e potente e senti di voler cavalcare gli eventi che ti circondano come se fossero un toro da rodeo e tu un cowboy.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sarai uno dei protagonisti di questa Luna piena anzi, se vogliamo dirla tutta, il vero grande protagonista. In attesa di Marte che a breve arriverà ad infonderti sicurezza e potenza, adesso ne approfitti per sentire in profondità quelle che sono le tue esigenze anche nei confronti delle persone che ti circondano. I pianeti il Leone comunque ti mettono nella condizione di non restare incastrato in quelle che sono le aspettative altrui ma di perseguire solamente le tue.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Anche per la settimana il tuo umore non sarà propriamente raggiante! Tutta colpa di Venere e Marte ancora a sfavore e di questa luna piena che ti renderà davvero difficile evitare di dire proprio tutto quello che pensi. Forse però è anche un bene che è un po' te la tua frustrazione delle ultime settimane venga espressa, anche se potrebbe ferire qualcuno.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Le fasi di luna piena sono sempre le tue preferite, perché senti che la tua natura emotiva viene sguinzagliata come un Labrador nell'area cani. Anche in questi giorni saranno forti i desideri di costruire e di riordinare i tuoi bisogni. Saturno e Giove insieme ti mettono nella condizione di avere le idee particolarmente chiare e di non voler considerare gli ostacoli per la loro realizzazione. Mi sembra un ottimo punto di partenza.

Voto 7