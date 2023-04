L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 aprile 2023: Scorpione e Acquario a rischio gaffe amorose Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 aprile 2023 troveremo Mercurio che cambia segno zodiacale. Mercurio entra nel segno del Toro, dove starà per parecchio tempo perché qui farà una sua sosta. Cancro, Pesci e Scorpione ancora al top.

La grande notizia di questo oroscopo della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 aprile 2023 è Mercurio che entra nel segno del Toro. Non una grandissima notizia, dato che Mercurio è un pianeta molto veloce, ma c'è una sorpresa: Mercurio in Toro farà una sosta e quindi ci resterà per parecchio tempo. I pensieri si fanno più lenti e più pragmatici.

Oroscopo settimanale 3 – 9 aprile 2023: le previsioni segno per segno

In questi giorni avremo anche la Luna piena, il 6 aprile, nel segno della Bilancia. La Luna in Bilancia è il bisogno di trovare un'armonia con chi ci circonda, senza però correre il rischio di zittire i nostri bisogni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarà una settimana particolarmente nervosetto con Marte a tuo sfavore. Quando il tuo pianeta preferito, Marte appunto, si trova a tuo sfavore tu non sai davvero come gestire le energie e hai sempre la sensazione che la vita ti abbia preso a cazzotti mentre tu eri sotto la doccia. Oltre ad essere stanchissima sempre sull'orlo di una crisi di nervi questa settimana avrai anche la luna piena, il sei appunto, che ti mette proprio ko.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere e Marte entrambi a tuo favore il tuo unico pensiero della settimana sarà quello di goderti ogni tipo di piacere che la vita possa metterti a disposizione. Anzi, conoscendoti, vai addirittura a cercartene di nuovi. Non capisci proprio quelle persone che si annoiano, perché a te basta un divano, una pentola d'acqua che bolle sul fuoco e qualcuno di fianco a te che ti faccia divertire. E tutto il resto non conta.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In queste giornate di stanchezza e quasi di apatia arriva la luna piena a scuoterti un pochetto. Sarà l'occasione giusta per cercare di capire quanto tu abbia davvero bisogno di avere sempre un gruppo al quale appartenere. Che siano amici, parenti stretti, compagni del calcetto o qualcuno con cui condividere progetti importanti. E' ora che tu impari a ritagliarti una sfera di indipendenza dal sostegno altrui.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Senti davvero di poter affrontare qualsiasi cosa.alla fine dello scorso anno ti avevo detto che saresti stato uno dei segni più fortunati di questo 2023 e fino ad ora non ci avevi creduto. Anche se la vera euforia arriverà da maggio con il favore di Giove, già adesso puoi goderti una strana sensazione di sicurezza in te stesso. Quello che provi non avrà più alcun pudore ad essere espresso, anche andando contro a chi ti circonda.

Voto 10

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Diciamo che non sarà proprio questa una di quelle settimane nella quale si farà sentire la tua grande abilità nello sfoggiare ricchezze anche quando non ce ne sono. Anzi, diciamo proprio che l'autostima non ti accompagnerà e tu piuttosto ti sentirai come Cenerentola prima dell'incontro col principe. Inutile dire che questo stato d'animo ti renderà scocciato e particolarmente solitario, poco incline a qualsiasi genere di relazione pubblica. Approfittane per startene un po' per i fatti tuoi.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Adesso si che si ragiona, vero Vergine?? Venere e Marte sono a tuo favorissimo e tu hai proprio voglia di abbracciare il mondo. Ti senti un po' come quando si va in bicicletta per le strade del centro in un gesto di onnipotenza si allargano le braccia come per catturare tutto il vento che ti viene addosso. Sei finalmente libera.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore potrebbe anche essere ritornato ma Marte mercurio entrambi a sfavore fanno sì che nel tuo cervello ci siano i gatti della polvere come quando salti il sabato delle pulizie casalinghe. Ho solo voglia di non dover rispondere a nessuno e di restare arrotolata nella copertina da divano come un involtino primavera.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il Marte è a favore ma Venere decisamente no! Questo significa che sarà intrattabile più del solito, burbero, testardissimo ma molto, molto sexy. Forse a te questo non importerà e preferiresti invece che ti dessimo ragione senza fare troppe storie. Se c'è un lavoro di fatica ti offri volontario così da spegnere anche qualsiasi senso di colpa.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ci si può proprio lamentare! Abbiamo visto tempi peggiori e adesso hai come l'impressione di avere l'occasione di tirare fuori tutto quello che c'è in te. Lo so benissimo che sei una persona ricca di stimoli, sia curiosi che spirituali. Questo è il momento giusto per dargli lo spazio che meritano senza farti prendere dall'ansia di dover produrre qualcosa di concreto.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere e mercurio a favore ti rendono meravigliosamente e coinvolgente ogni volta che racconti qualcosa, fosse anche la ricetta del tiramisù della nonna. Ho davvero voglia di chiacchierare ma anche di ascoltare e le coccole saranno il tuo passatempo preferito.Marte però è sempre in agguato o con una sensazione di non fare abbastanza oppure con scatti di nervosismo improvviso come fossi un gatto.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere e Mercurio a favore ti consigliano vivamente di pensarci bene prima di esprimerti.si sa che tu sei un rivoluzionario anche del pensiero e non hai paura ad avere idee libere da qualsiasi condizionamento. Il problema è che qualche volta lei esprime in una maniera un po' troppo tagliente. Questa settimana sarà proprio "quella volta".

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto ti senti bene in questi giorni! Non faresti cambio della tua vita nemmeno con un principe ereditiero! Tu, con Venere, Mercurio e anche Marte tutti a favore puoi qualsiasi cosa… E quello che non riesci a ottenere nella realtà, ti crei nella fantasia. Senza battere ciglio.

Voto 8