Oroscopo della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022: Ariete e Leone incontenibili L’oroscopo della settimana che va da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre è perfetto per chi vuole prendere decisioni importanti e impegnative, e soprattutto metterle in pratica. Soprattutto se si tratta di un segno di fuoco!

Eccoci qui, come ogni domenica, a parlare dell'oroscopo della settimana che sta per iniziare, in questo caso andrà dal 28 novembre al 4 dicembre. C'è una grande determinazione nel cielo di questa settimana, perché Marte si trova in trigono a Saturno e Giove in sestile a Plutone. Chi vuole conquistare qualcuno o qualcosa ha i pianeti a suo favore.

Oroscopo settimanale 28 novembre – 4 dicembre: le previsioni segno per segno

I segni zodiacali che sentiranno di più avvicinarsi lo spirito natalizio sono proprio quelli di fuoco, che non riusciranno a trattenere né l'energia né la voglia di abbracciare già tutti. Tutto merito di Venere a favore.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tu che sei un segno fatto di energia pura e di passione coinvolgente, quando hai sia Venere che Mercurio che addirittura Marte tutti a tuo favore contemporaneamente, ti senti bene come chi ha vinto la lotteria giocando soltanto un bigliettino da due euro. Nulla ti può rendere più felice di così. Ovviamente, questa tua grande sicurezza in te stesso ti rende decisamente poco empatico verso chi o è malinconico o vorrebbe stare sotto le coperte fino a Capodanno.

Voto 8 e mezzo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Diciamo pure che non sei particolarmente sollecitato dai pianeti in questi giorni se non, come sempre, da Saturno e Urano. Di certo questi due piantoni non ti rendono la vita facile ma direi che questi sono proprio i giorni giusti per riposarti, ricaricarti di energie e se possibile anche gozzovigliare un po'. Fai tutto quello che puoi per coccolarti.

Voto 7 per le coccole.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Allora, Gemelli, la situazione è questa: Marte abbiamo capito che ti dona un extra dose di voglia di fare ma anche, diciamocelo, di polemizzare e di tirare pugni. Queste ultime due doti sono amplificate dal fatto che il pianeta dell'amore ti guarda storto, e tu non hai alcuna voglia di sorridere al mondo. Se qualcuno osa avvicinarsi un po' troppo o, ancora peggio, darti degli ordini, finirà steso al tappeto. È decisamente consigliato non farti arrabbiare.

Voto 6 ma stai buono.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai pochissima voglia di metterti in moto, ma se qualcuno si avvicina alla tua postazione sul divano sei assolutamente pronto ad accoglierlo e, perché no, anche a passare un bel pomeriggio di coccole e condivisioni amichevoli. Di sesso non se ne parla e nemmeno di bagordi fino a notte fonda, ma per tutto il resto delle attività sociali sei assolutamente disponibile. Praticamente come un gattone sul divano.

Voto 7 sul divano.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non hai nessuna intenzione di perderti nemmeno un giorno di questi bei transiti, anche se veloci e leggeri, che ti riportano sulla cresta dell'onda, sia quanto a popolarità sia quanto a desiderio di essere ricordato come il re anche della festa aziendale. Dopo settimane in cui tra Urano e Saturno ce l'hanno messa tutta per toglierti il desiderio di brillare, adesso basta una piccola scintilla e tu ricomincerai ad espandere buonumore intorno a te come un amplificatore stereo.

Voto 8 per il buonumore amplificato.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I rapporti interpersonali non saranno proprio il tuo forte, a dire il vero anche con te stessa hai qualche problema di gestione. Tutta colpa dei pianeti veloci, tutti e tre, che si sono piazzati in quadratura, un po' dai Gemelli è un po' dal Sagittario. Quindi, insomma, trovare un ordine e un equilibrio anche soltanto all'interno della tua testolina sarà davvero difficile. Il fatto è che probabilmente non solo non ci riuscirai ma non avrai nemmeno molta voglia di provarci. Questi sono proprio i momenti nei quali è consigliato stare a casa.

Voto 5 e mezzo se stai a casa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti proprio bene, bene come quando capisci che quello che stai facendo è la cosa giusta per seguire il tuo istinto, il tuo cuore e tutti quei consigli di felicità e gratitudine che leggi ogni giorno su Instagram. Sei pronta anche a dare ottimi consigli e, devo confessartelo, li seguiremo tutti volentieri se il risultato è quello di stare come stai tu.

Voto 10 e lode.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai proprio bisogno di stare nei metri quadrati di tua proprietà, quelli certificati dal notaio, ma anche quelli che ti fanno sentire al sicuro. Anzi, se ci fossero delle braccia tra le quali ti senti protetto direi proprio di prendere la residenza lì in mezzo. Questo perché dove Saturno ti fa traballare emotivamente, i pianeti in seconda casa ti richiedono poche ma solide certezze.

Voto 6 e mezzo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e Mercurio nel tuo segno zodiacale sono come una musichetta rilassante in sottofondo che fa da colonna sonora alle tue giornate. Poi, non possiamo dimenticarcelo, c'è sempre Marte in opposizione che ti rende pigro, nervoso e pure brontolone. In compenso, però, avrai voglia di parlare di quello che non ti fa stare bene, e soprattutto di risolverlo con lucidità. Così ti voglio: pronto a metterti in discussione.

Voto 7 e mezzo.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continua questo strano periodo nel quale non è che sei proprio incazzato, anzi, sei titubante, dubbioso e malinconico. Tu, che sei un abituato a prendere la vita per le corna e a dire con decisione quello che vuoi e quello che non vuoi, adesso ti ritroverai a valutare le sfumature, addirittura ripensarci. Direi che questi giorni con Venere e Mercurio in Sagittario ti stanno facendo proprio bene… Fossi in te ne approfitterei.

Voto 6 e mezzo se la prendi bene.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

E anche per questa settimana, caro Acquario, sei da annoverare tra i segni più fortunati, perché tutti i pianeti sono a tuo favore e ti restano soltanto un Saturno, che può un po' mitigare gli entusiasmi, e un Urano, che ti tiene sempre pungolato e allerta pronto al cambiamento. Ma si sa che a te quest'ultimo punto piace parecchio. Quindi, insomma, hai tutte le energie giuste per fare tutto quello che vuoi, dentro e fuori dal letto.

Voto 9 sopratutto dentro al letto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se ti senti stanco, nervoso, demotivato e decisamente poco interessato alla socializzazione, non è colpa tua bensì di Venere, Mercurio e Marte che ce la mettono tutta per farti innervosire. Quindi mettiti al collo un bel cartello con scritto "non disturbare, Pesci che morde". In questo modo tu avrai fatto tutto il possibile per evitare a chi ti sta intorno di farsi male!

Voto 5 scarso.