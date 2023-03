L’oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2023: segni d’acqua super hot Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile 2023, vedremo finalmente Marte entrare nel segno del Cancro dopo una lunga sosta di 6 mesi nel segno dei Gemelli. Saranno i segni d’acqua ad essere particolarmente sexy.

L'oroscopo della settimana da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile 2023 è molto intenso e ricco di novità astrologiche. Da pochi giorni Plutone, dopo più di 15 anni nel segno del Capricorno e dopo 248 anni di orbita, è rientrato nel segno dell'Acquario. Porterà grande libertà e rivoluzione.

Oroscopo settimanale 27 marzo – 2 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Un'altra novità astrologica, anche se di minore portata, è il passaggio di Marte nel segno del Cancro. Al di là del fatto che Marte in Cancro è un Marte più debole e meno rissoso, questo ingresso determina la fine ufficiale della sosta di Marte nel segno dei Gemelli, che durava dalla fine di agosto 2022. Come ci eravamo detti ha portato diversi gruppi di persone a scendere in piazza per manifestare i propri diritti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È rimasto Mercurio nel tuo segno zodiacale a darti coraggio. Direi che è il momento migliore per mettere un freno a tutte le tue spudorate energie e ritirarti per deliberare, come dicono i saggi. Sono sicura che è un po' di tranquillità e di introspezione non ti farà mica male.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere e Marte entrambi a favore direi che puoi dare non solo libero sfogo ai piaceri ma anche grande esempio di come si faccia a godersi la vita. Sono sicura che molti avrebbero da imparare da te che in questo periodo sei capace di mettere al primo posto le persone che ami, te stesso compreso. Non farti rallentare nemmeno un minuto da chi cerca di buttare su di te le sue stesse insicurezze.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte se ne è andato e secondo me puoi persino tirare un sospiro di sollievo. E' vero che negli ultimi sei mesi ti ha reso sexy, sicuro di te e impavido più che mai ma allo stesso tempo amplificato le emozioni e persino le ambizioni. Adesso è come se ti meritassi un po' di silenzio dopo una lunghissima serata in discoteca. Immagino persino che ti facciano male le gambe.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per te che sei un segno zodiacale bravissimo a fare i conti con i tuoi bisogni più intimi e profondi, questo Marte sarà un toccasana. Ti donerà per tutti i prossimi 40 giorni la sensazione di poter ottenere senza paura tutto quello che desideri. Ti renderai conto che ogni tanto osare è il modo migliore per iniziare a costruirsi un futuro.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con Mercurio a favore ma Venere e Marte decisamente no, direi che tutte le tue capacità intellettuali, tante per la verità, saranno messe a disposizione della polemica, delle lamentele e delle rimostranze. Continui ad essere carismatico ma più come un politico che non come l'affascinante barista al bancone del bar.

Voto 5 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Direi che questa settimana è proprio quella della ripresa.galoppante ed immediata, esplosiva come la primavera.Marte e Venere di colpo sono passati a favore dopo che, diciamocelo, ti hanno fatto davvero penare. Adesso pensa soltanto a goderti la vita e a recuperare tutto il tempo perso con il partner. Cerca di spiegargli che in queste settimane di solitudine e di insofferenza hai però pensato moltissimo. Magari funziona.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio resta in opposizione e tu hai proprio il cervello spento. Contemporaneamente però le energie scarseggiano. Le due cose insieme ti porteranno spessissimo a perdere la pazienza e ancora più spesso a dubitare di ognuna delle tue capacità. Hai davvero bisogno di una iniezione di autostima e di un amico che ti mette davanti ad uno specchio.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non sarai proprio dell'umore più raggiante ma ci possiamo comunque lavorare.Venere in opposizione ti rende impensabili tutte le attività che richiedono pazienza, dolcezza e un buon grado di simpatica amorevolezza. Anche l'ottimismo scarseggia. In compenso però grazie a Venere sei ancora più sexy del solito e soprattutto adori prendere l'iniziativa.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario sono felice di dirti che il periodo davvero difficile è passato e tu l'hai superato brillantemente. Forse non proprio brillantemente ma comunque l'hai superato. Quindi adesso metti da parte tutto il malcontento per quello che non è andato come avresti voluto e riposati. Questa settimana i pianeti lasciano in pace come se avessi l'influenza: nessuno oserà disturbarti.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Qualche volta è bello persino per un segno abitudinario e determinato come te provare nuove esperienze. Questa settimana ti stupirà perché avrai Venere dalla tua parte ma i tuoi amati Marte e Mercurio decisamente no. Quindi, per riassumere, ti vedremo dolce e con gli occhi a cuore desistere su qualsiasi decisione e uscire persino prima dall'ufficio.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Direi che nell'ultimo periodo sei stato fin troppo protagonista caro acquario e adesso hai solo voglia di farti i fatti tuoi.Venere a sfavore ti rende anche decisamente poco socievole e molto più desideroso di rotolarti nel letto ma da solo. Direi che te lo meriti.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Finalmente tutti i tuoi progetti sembrano prendere piede. Se Saturno ti ha messo un po' di ansia da prestazione e soprattutto la sensazione di essere in ritardo, arrivano Venere e Marte a favore per darti quella spintarella della quale spesso hai bisogno. Che sia in amore o nel business nei prossimi giorni nessuno ti tratterrà dall'iniziare cose nuove.

Voto 7 e mezzo