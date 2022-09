Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022: Vergine e Toro innamorati fino a venerdì L’oroscopo della settimana che va da lunedì 26 settembre a domenica 3 ottobre, vede un certo slancio con la Luna crescente. Ma Mercurio tornato in Vergine richiede ragione e razionalità.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, vediamo Mercurio oramai retrocesso in Vergine. Ma sempre in movimento retrogrado, quindi sdrucciolevole per quanto riguarda i dialoghi o le chiacchiere di ogni genere.

Oroscopo settimanale 26 settembre – 2 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Venere nel fine settimana passa nel segno della Bilancia, nel quale si trova molto a suo agio: porterà armonia attorno a sé e tanto amore ai segni d'aria.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei salvo, caro il mio Ariete, almeno per qualche giorno, dalle gaffe comunicative: Mercurio è tornato in Vergine, e Venere per il momento non si è ancora spostata in Bilancia, ma sappi che lo farà con la fine della settimana. Da quel momento ricordati che avrai bisogno di una forte autostima per non farti prendere dalle ansie demotivanti. Ricordati anche che hai un favoloso Marte dalla tua che ti rende super sexy e, almeno per qualche giorno, potrai lanciare provocazioni erotiche senza paura di essere frainteso.

Leggi anche Oroscopo del 21 settembre 2022

Voto 6 e mezzo che fa media.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Direi che fino ha venerdì saranno proprio giorni di gloria, caro Toro! Venere e Mercurio saranno entrambi a tuo spudoratissimo favore, tanto che il conquistare con un certo charme chiunque ti graviti attorno sarà per te non solo un piacere ma praticamente un dovere. Un po' come succede al conte Dracula di fronte al collo di una giovane vergine: non può proprio resistere dal morderla. Nel tuo caso però nessuno sarà intimorito, anzi!

Voto 8 per l'amore passionale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Mercurio e Venere entrambi a sfavore ma Marte che continua a renderti forte, spudorato e spavaldo, direi che la possibilità di esagerare, sia che si tratti di una chiacchierata tra amici sia che si tratti di una seratina romantica, è altissima. Anche se so che non è da te, cerca il più possibile di mantenerti in una equilibrata tiepidezza, cosa che probabilmente ti annoierà ma potrebbe tenerti lontano dai guai.

Voto 6 e mezzo con avvertimento.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'universo per una volta sembra aver ascoltato le tue richieste e, almeno per qualche giorno, ti protegge come mamma aquila col suo aquilotto. Tutti i pianeti sono in una posizione decisamente innocua tanto che, al più, amplificheranno la tua sensibilità, la tua capacità di commuoverti anche solo origliando in treno la storia del passeggero vicino. Insomma, sarai ancora più del solito un groviglio di emozioni ma anche questa volta sarai fiero di esserlo.

Voto 6 e mezzo per il groviglio di emozioni.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Anche Saturno contro sembrerà darti un po' di tregua in questi giorni, e tu coglierai al volo l'occasione per occuparti dei tuoi spazi, quelli che come sempre riesci ad arredare e arricchire meglio di una regina indiana. La tua casa sarà al centro dei tuoi pensieri, proprio come per una lumachina al suo guscio: hai la sensazione di dover costruire con cura un luogo che ti donerà conforto nei prossimi mesi e, dai retta all'astrologa, fai benissimo!

Voto 7 per la lungimiranza.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale, anche solo per pochi giorni, direi che servono per ringalluzzirti parecchio e ricordarti, casomai ce ne fosse bisogno, quanto possa essere affascinante e irresistibile una Vergine. Certo, come sempre, con te la bellezza non si discosta mai dall'intelligenza: per conquistarti non basta certo un mazzo di fiori. Deve necessariamente essere accompagnato da (almeno) una poesia.

Voto 8 per la selettività.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Anche se Mercurio ti ha abbandonato, tu sembri proprio non preoccupartene, dato che continui ad essere sicura di te grazie a Marte a favore. Non temere, perché sei soltanto in una fase di riscaldamento, come prima di partecipare al triathlon. Nel tuo caso le prestazioni sportive dal fine settimana in poi saranno tutte sotto le coperte, ma ti assicuro che il podio è già tuo.

Voto 8 in prospettiva.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I pianeti che sono nel segno della Vergine sono i tuoi amici, quindi anche in questa settimana non avrai nulla per cui lamentarti e, anzi, tutta questa tranquillità ti permette di dedicarti con amore alla parte più profonda di te. Ti ritroveremo a pisolare tra le pagine di un libro o a divertirti come un matto rivedendo tutta la tua saga horror preferita. Come sempre tutto ciò che è gotico su di te ha un enorme fascino.

Voto 7 per il fascino gotico.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Fino a venerdì sarà decisamente meglio chiuderti in casa a doppia mandata perché anche Mercurio, insieme a Marte e Venere, ce l'hanno con te. Da venerdì però la situazione migliora, soprattutto perché riuscirai a fare tenerezza alle persone che ti circondano. Anzi, diciamo che quasi quasi anche tu in questa situazione di incertezza inizi a coccolarti come non facevi da tempo.

Voto 5 e mezzo per la tenerezza.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Fino a venerdì non voglio proprio sentire scuse caro Capricorno: ti voglio dolcissimo, sexy, pronto a fare dichiarazioni d'amore che nemmeno nei film che escono al cinema sotto Natale. Bando ad ogni genere di titubanza, e cuore spalancato come le finestre della camera da letto quando fuori c'è ancora il sole che riscalda.

Voto 8 se ci dai dentro con l'amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte ti vuole audace, provocante e persino provocatorio: le cose facili, chiare e che mettono tutti d'accordo proprio non ti danno soddisfazione. Tu sai benissimo di poter convincere le persone che ti circondano anche di qualcosa di apparentemente folle, e questo ti dà un'adrenalina alla quale proprio non saprai resistere.

Voto 9 e tanta invidia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se è vero che prima della ripresa bisogna sempre toccare il fondo sappi, caro Pesci, che fino a venerdì su quel fondo ci sarai appiccicata come una stella marina. In compenso, poi, inizierà la lieve ripresa. Nel frattempo direi che rifugiarti nel tuo mondo fantastico, senza alcun contatto con la realtà al di qua sarà la soluzione migliore.

Voto 5 e mezzo ma con amore.