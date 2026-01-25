L’oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: svolte epocali con i nuovi transiti astrologici

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, tutti i pianeti veloci si trovano nel segno dell’Acquario e creano un clima mentale dinamico e orientato al cambiamento. È un cielo che spinge a pensare fuori dagli schemi, a rinnovare progetti e a rimettere in discussione abitudini consolidate, con un’energia particolarmente forte per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche per Ariete e Sagittario.

Lunedì Nettuno entra in Ariete, un passaggio epocale che apre una nuova fase di visioni, ideali e spinte pionieristiche, anche se i suoi effetti si dispiegheranno nel tempo. Per il momento sono coinvolti soprattutto i primi gradi dei segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Mercoledì Marte in Acquario si congiunge a Plutone, intensificando il bisogno di affermarsi e di rompere schemi obsoleti e giovedì Mercurio in Acquario si congiunge a Venere, favorendo dialoghi, scambi e connessioni più fluide, soprattutto per i segni d’aria.

Domenica sera la Luna Piena in Leone porta un momento di chiarimento emotivo e mette in luce il bisogno di esprimersi, di essere visti e riconosciuti, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e per chi ha pianeti nei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario). È una settimana che invita a osare, a rinnovarsi e a trovare un nuovo equilibrio tra individualità e collettivo.

Oroscopo settimanale 26 gennaio – 1 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 con l'oroscopo della settimana segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana lanci idee, accendi le conversazioni e sintonizzi tutti sulla stessa vibrazione come il leader delle chat di gruppo a cui si fa sempre riferimento. Le tue amicizie e i progetti condivisi diventano super potenti in questi giorni. È come se fossi un hub luminoso al centro della rete delle tue connessioni e avessi voglia di costruire qualcosa che non sia solo “figo”, ma anche giusto, utile, sensato. Sei quello che ricorda a tutti che si può puntare in alto senza perdere l’anima, mettendoci cuore, visione ma anche un pizzico della tua famosa audacia, che non guasta mai.

Voto 7/8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti un po’ come se qualcuno avesse cambiato le regole del gioco senza avvisarti. Tutti questi pianeti in Acquario, in aspetto di tensione, ti spingono fuori dalla tua comfort zone, soprattutto sul fronte lavoro, obiettivi e immagine pubblica. E tu, che ami sapere esattamente dove metti i piedi, ti ritrovi a camminare su un terreno incerto che ti provoca, senza che però nessuno ti abbia dato un tutorial per capire come superare questa situazione. Cerca di non chiuderti a riccio, non c’è bisogno di affrontare le situazioni di petto, anche fare un passo laterale e defilato può andar bene, è comunque movimento.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete presente quando vi viene voglia di mollare tutto e magari salire sul primo treno, reale o mentale che sia? Ecco, siete esattamente lì. Con tutti questi pianeti in Acquario a vostro favore, la vostra testa viaggia veloce, curiosa e affamata di nuove idee e nuove storie da raccontare. Niente confini stretti, niente etichette: volete esplorare, studiare, scoprire, capire come funziona il mondo. I vostri pensieri fanno parkour tra sogni e progetti futuri e voi vi sentite più vivi quando non sapete esattamente dove atterrerete.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dopo settimane dense, emotive, un po’ pesanti, finalmente si respira, carissimo Cancro. Il cielo si è alleggerito per te e tutta questa energia acquariana ti porta una sorta di pulizia interiore, una liberazione silenziosa ma potentissima, tipo quando fai decluttering dentro di te e ti accorgi che non ti serve più metà delle cose che ti facevano stare male. Stai capendo cosa vale davvero la pena tenere e cosa invece puoi lasciare andare senza sensi di colpa. C’è meno peso, più lucidità, più voglia di fidarsi, di condividere, di vivere le emozioni senza affogarci dentro.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tutto ciò che è ambiguo, sbilanciato o poco chiaro viene fuori senza troppi filtri in questi giorni. Gli altri diventano protagonisti e tu, che ami stare al centro scena, ti ritrovi ad ascoltare più che a parlare. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché è così che capirai chi ti dà energia e chi invece te la prosciuga come un’app che resta aperta in background. Cerca di non essere troppo preoccupato, perché alla fine uscirai da questa fase con relazioni più vere, meno pesanti e molto più allineate alla versione attuale di te. E sì, caro il mio Leone, si cresce.

Voto 5/6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Tutti questi pianeti in Acquario ti mettono voglia di rivoluzionare routine, lavoro, abitudini, perfino il modo in cui ti prendi cura di te. Non è più tempo di fare le cose “perché si è sempre fatto così”: vuoi efficienza, ma anche libertà mentale. Potresti sentirti un po’ insofferente verso ritmi lenti, colleghi confusi, sistemi macchinosi. Il tuo cervello è già tre aggiornamenti avanti rispetto al resto del mondo e questo ti rende brillante… ma anche leggermente impaziente. Usa, però, questa energia per semplificare, non per stressarti.

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei in una fase super luminosa, creativa, leggera, frizzante.Tutti questi pianeti in Acquario ti accendono la voglia di giocare, flirtare, creare ed esprimerti senza filtri. Finalmente non devi più trattenerti e ti senti più sicura, più ispirata, più a tuo agio nel mostrare chi sei davvero, anche nelle versioni più spontanee, ironiche, artistiche o un po’ fuori dagli schemi. L’amore diventa più libero e meno pesante e anche i progetti personali tornano a darti entusiasmo invece che pressione. Stai tornando a divertirti con la vita, con le persone, ma soprattutto con te stessa. Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Si parla poco e si sente tanto in questi giorni, caro il mio Scorpione. Questa energia nel cielo ti smuove le fondamenta emotive e tu, che ami il controllo, ti ritrovi a gestire sensazioni che bussano senza chiedere permesso. Potresti avere zero voglia di socializzare e cento voglia di rifugiarti nel tuo mondo per trovare il tempo di riorganizzare ciò che senti. L’amore, le relazioni, il resto del mondo? In pausa momentanea. Pensa prima al tuo equilibrio interiore, il resto verrà poi da sé.

Voto 5/6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua mente ha messo il turbo! I pianeti in Acquario ti rendono super veloce nel pensare, nel parlare, nel connettere punti che prima sembravano lontanissimi. Hai voglia di dire la tua, di raccontarti, di scrivere, di studiare qualcosa di nuovo. Il mondo intorno a te ti stimola, ti provoca, ti accende e tu rispondi con entusiasmo, ironia e una fame infinita di novità. Ogni scambio diventa un’occasione, ogni parola una scintilla. In pratica stai viaggiando, anche restando fermo. E questo ti piace un sacco.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, tutto ruota intorno a ciò che vali, in termini di autostima, tempo ed energia. Le energie della settimana ti spingono a rivedere il tuo rapporto con la sicurezza, per cui capirai che non serve più solo accumulare, ma scegliere con intelligenza cosa tenere e cosa no. Potresti sentirti più curioso verso nuove fonti di stabilità, verso strade non convenzionali, mai percorse prima. Cerca di rimanere aperto e di non innalzare muri, qualora qualcosa non dovesse andare come te lo eri immaginato.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, sei la versione premium di ciò che di solito sei e quindi sei ufficialmente il protagonista assoluto dello zodiaco! Più libero, più autentico, con un’energia contagiosa, un carisma naturale e una voglia matta di fare le cose a modo tuo, anche se questo significa cambiare idea tre volte al giorno. Ma la gente ti ascolta, ti segue, ti prende sul serio, anche magari quando stai scherzando. Sei in fase di rebranding personale senza limiti di budget e con risultati sorprendentemente ottimi.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Offline dal mondo, ma online nel vostro universo interiore… è così che vi sentite. Siete un po’ distratti, sognate a occhi aperti. Magari vi dimenticate dove avete messo le chiavi, ma ricordate perfettamente una frase detta da qualcuno nel 2016 alle 22:43. Priorità discutibili? Forse. Ma estremamente poetiche. La vostra anima fluttua e fluttuando si ricarica e, quando tornerete nel mondo reale, lo farete con nuove idee, nuove intuizioni ma probabilmente con ancora un calzino spaiato.

Voto 6 +