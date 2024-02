L’oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024: Acquario e Bilancia i preferiti dalle stelle L’oroscopo della settimana che va da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024 continua a proporre un’enorme creatività: Mercurio nel segno dei Pesci, con Venere e Marte in Acquario. I pensieri fuori dagli schemi saranno moltissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Eccoci all'oroscopo della prossima settimana, dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, reduci dalla Luna piena nel segno della Vergine del weekend appena finito. Questa settimana sembra addirittura giusta per rimettere un po' di pace. Marte e Venere restano nel segno dell'Acquario, mentre Mercurio in Pesci addolcisce i pensieri e ci fa a guardare alle cose con più calore. Sfruttiamo la luna calante, soprattutto da mercoledì, per lasciar andare quello che abbiamo capito non funziona più.

Oroscopo settimanale 26 febbraio – 3 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Resta un periodo particolarmente vivace, intenso e coinvolgente nel quale tu non ti risparmierai davvero niente. Si sa che ad un segno di fuoco passionale come te basta vedere una fiammella da campeggio per trasformarsi in un falò! Occhio solo a mercurio, il pianeta del pensiero, che dalla sua nuova posizione nel segno dei pesci insinua il dubbio e qualche piccola malinconia. Mi pare addirittura positivo!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere e Marte continuano a restare a sfavore e tu è come la sensazione di essere rimasto da solo con un intero barattolo di Nutella. Sei felice per la Nutella ovviamente ma vorresti tanto avere qualcuno con cui condividerla, anche a costo di mangiarne soltanto la metà. Coccolati e fatti coccolare anche a costo di chiederlo esplicitamente: nessuno si lamenterà della cosa.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Che dire caro gemelli? Ti interesserà ben poco avere mercurio a sfavore se, in compenso, ci sono Marte e Venere che non vedono l'ora di abbracciarti come vecchi amici. Quindi preparati ad una settimana particolarmente intensa dal punto di vista sentimentale e sociale, energico e interattivo. In compenso se ti si chiede di prendere una decisione importante consultati con l'avvocato!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è dalla tua parte e dato che ci sono anche Saturno e Giove e direi che è proprio il momento dedicarti a tutto quello che ti fa sentire bene, maturo, strutturato e proiettato verso un futuro di successo. Per l'amore c'è ancora tempo, nel senso che hai prima bisogno di ritrovare la tua stabilità!

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ovunque ti giri senti insofferenza! Anche quando per caso inciampi nella tua stessa figura allo specchio. Tutta colpa di Venere e Marte che non fanno che amplificare la tua sensazione di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E qualche volta di essere sbagliato pure tu stesso. Sappi però che questo è un momento di fatica che ti permette proprio di scegliere nuove strade.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Di la verità cara Vergine: questa Luna piena del weekend appena finito ti ha veramente stonata. D'altronde tu sei il segno zodiacale che più di tutti si radica con le unghie ai pensieri precostituiti e alle tabelle di giusto e sbagliato e questa fase lunare ti ha voluto insegnare che così non è proprio possibile andare avanti. Non ti dimenticare che sei alla continua ricerca di risposte da dare a Saturno contro.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Trionfi, di bellezza e addirittura di coraggio cosa che di solito non ti appartiene. Per una volta concediti addirittura di essere sfrontata, qualche volta anche maleducata. Marte e Venere a favore amplificano la sicurezza in te stessa e ti fanno tornare il desiderio di abbandonarti libera come al dance floor della discoteca quando sei già troppo alticcia per pensare di ancheggiare in modo strategico. Il sex appeal è tutto naturale.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere e Marte, ma anche Giove e Urano, continuano a darti fastidio quindi in questi giorni ti sembrerà di essere come un pallone da calcio malauguratamente finito tra le corsie dell'autostrada. Non hai proprio scampo! Cerca solamente di raccogliere i tuoi pensieri e le tue impressioni in un quaderno degli appunti perché è proprio da lì che capirai da dove ripartire e soprattutto verso dove andare. Mercurio per fortuna è a tuo favore.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai le idee decisamente confuse e quindi se fossi in te mi dedicherei soltanto ai piaceri più innocui, quelli nei quali non puoi combinare grossi danni! È proprio il momento di spegnere il cervello e soprattutto metterlo a riposare come sottospirito. Lo recupererai quando sarai in grado di produrre pensieri soddisfacenti. In compenso per adesso goditi la vita alla grande.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Le settimane come questa in cui hai la sensazione di essere perfettamente allineato con i desideri dell'universo che coincidono casualmente proprio con i tuoi, ti gasano di brutto. Ricordati sempre di restare umile anche quando ritieni che se le cose le fai tu siano evidentemente migliori. Probabilmente sono migliori ma non serve che ce lo ricordi!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere e Marte che restano nel tuo segno zodiacale continuano a sollecitarti il desiderio di provare emozioni forti e soprattutto condividerla immediatamente, senza passarli al vaglio della ragione. Ma va bene così! Nei primi giorni della settimana però dovrei ancora vedertela con Giove che sembra proprio farti passare in un attimo dall'eccitazione estrema al nervosismo più incontenibile. Occhio! Per il resto goditi la vita.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è nel tuo segno zodiacale e i pianeti veloci nella tua dodicesima casa quindi direi che questa è una settimana di introspezione talmente profonda da avere la sensazione di essere un geologo che cerca di raggiungere il centro della terra. Inutile dire che nello spazio tra cuore e cervello si inscenano di battiti da fare arrossire gli organizzatori del festival di filosofia.

Voto 7