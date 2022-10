Oroscopo della settimana dal 24 al 30 ottobre 2022: Ariete e Cancro tirano un sospiro di sollievo L’oroscopo della settimana, che va da lunedì 24 a domenica 30 ottobre 2022, vede un nuovo risveglio dei segni d’acqua, anche se Marte continua ovviamente a stare in Gemelli. La sensibilità e l’intelletto vanno di pari passo.

Eccoci qui all’oroscopo della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 ottobre 2022, con tante ma tante novità astrologiche: prima di tutto sia il Sole sia Venere entrano nel segno dello Scorpione. Rimonta assoluta per i segni d’acqua.

Oroscopo settimanale 24 – 30 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

L’altra importante novità astrologica della settimana è l’eclissi di Sole nel segno dello Scorpione, che ci sarà il 25 ottobre. Paranoici di tutto il mondo unitevi: è il momento della rinascita.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Direi che puoi tirare un bel sospirone di sollievo e rimetterti in pista rapidamente, come solo tu sai fare. Praticamente come se niente fosse stato. Vai a riprenderti tutte le serate con gli amici rimandate con una scusa, e soprattutto tutte le notti di sesso schivate pensando di non essere abbastanza piacente.

Voto 8 di incoraggiamento.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Eccoci a una di quelle settimane nelle quali piuttosto che alzarti dal letto speri di avere la sciatica. Ovviamente, senza che nessuno si spinga troppo in là dall’offrirsi volontario di aiutarti, perché proprio attorno a te non vuoi nessuno. Ti stanno tutti sulle scatole, soprattutto quelli che ritengono di avere con te un privilegiato rapporto emotivo. Disconosci persino i parenti stretti.

Voto 5 per la socialità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L’amore era il tuo forte, ma anche adesso non ce’è nulla di cui lamentarti. E’ il tuo cervello a decollare ancora di più, se possibile. Ti daresti malato al solo allo scopo di stare tutto il giorno in biblioteca a leggere di filosofia. E, diciamocelo, a tacchinare gli altri secchioni di ritorno come te. Sbielli per una battuta sagace!

Voto 9 per l'intelletto arguto.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Adesso sì che si torna a ragionare, e nel fine settimana ancora di più. Coi pianeti veloci che passano in Scorpione, ti riprendi come dopo una sbronza quando decidi di bere un bicchiere di coca cola. Insomma via libera all’amore in tutte le sue forme, e soprattutto smodatamente. E anche un po’ di sesso, via!

Voto 7 per la ripresa.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

E’ stato bellissimo fino a che è durato, ma adesso tocca fare i conti con Venere che ti fa sentire sbagliato anzi sbagliatissimo. Un po’ come quando al liceo azzardavamo una risposta alla domanda di filosofia e il prof ci guardava scuotendo la testa. Tu ti senti così, ma con Saturno contro. Insomma hai bisogno di resettare le decisioni e ripartire da zero. Prima di tutto da una ricarica di autostima.

Voto 6 scarso per la poca autostima.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Di sesso ancora non se ne parla nemmeno sottovoce ma sull’amore possiamo anche riaprire il discorso. Certo, chi si ricorda di te come di una che si dà da fare per far stare bene chi ama ha capito male. Se ti si vuole bisogna amarti e riverirti come un’imperatrice assoluta. E anche di più.

Voto 6 e mezzo ma in risalita.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Resti comunque un segno tra i preferiti dalle stelle del momento, anche se ti tocca salutare Venere. Ma tornerà, te lo prometto. Nel frattempo tu diventi gelosissima e golosissima. Le due cose si incoraggiano a vicenda. Hai davvero voglia di godere di tutti i vizi e i piaceri che riesci a raccogliere. Maria Antonietta scansati proprio.

Voto 9 per lo stile Maria Antonietta.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Eccola, è iniziata la tua stagione e anche Marte ti solletica l’intelletto ma il bassoventre di più. Insomma Scorpione, ti piaci così tanto che non ti limiterai nel mostrare ogni lato del tuo carattere. Difficile chiederti di stare tra le righe, perché sei sicuro di essere la soluzione migliore sulla piazza a qualsiasi desiderio.

Voto 8 perché te lo meriti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tocca vedersela con una stanchezza che ti vorrebbe addirittura disponibile a trovare dei compromessi pur di non dover discutere. Insomma, la dai vinta a tavolino a chi ha voglia di polemizzare perché tu sei in modalità “zero sbatty”. Anche dal punto di vista sessuale però, ahimè.

Voto 6 scarso e poco convinto.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Che bello che ritorna a circolare l’amore e, piano piano, anche l’intelligenza. Li avevamo in effetti entrambi un po’ mandati a fare una revisione. Quindi adesso goditi una settima di risveglio di tutti i sensi, anche della voglia di insegnarci sempre come si fa compresa.

Voto 6 e mezzo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Inizia un periodo nel quale sarai freddino e decisamente impulsivo. Che si sa che per te essere impulsivo significa proprio non considerare minimamente gli effetti di quello che fai e dici sui cuori di chi ti sta attorno. Insomma potresti fare gaffes per colpa di quel senso di libertà, indipendenza e coraggio che ti riempie il cuore e la testa.

Voto 7 ma vacci piano, ok???

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere torna a favore, almeno lei. Così sarai dolce come una crocerossina che si prende cura anche dei fiori finti. Ovviamente il sex appeal dovrà attendere ancora un bel po’ ma nel frattempo amarti come si fa con un cucciolo di Labrador sarà inevitabile. Questo, sappilo, ti farà perdonare da qualsiasi sbadataggine o follia.

Voto 7 per il cucciolo di labrador.