Oroscopo della settimana dal 21 al 27 novembre 2022: Vergine e Pesci in panchina L’oroscopo della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 novembre 2022 vede un trionfo di pianeti veloci transitare nel segno del Sagittario compresa una Luna nuova il 23. Quindi il cielo sarà carico di giovialità, nel senso tecnico del termine!

L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 novembre sarà un trionfo di pianeti nel segno del Sagittario che porteranno a galla ottimismo, convivialità e tantissima voglia di buttarci tra gli abbracci di chi amiamo.

Oroscopo settimanale 21 – 27 novembre 2022: le previsioni segno per segno

Con anche la Luna piena nel segno del Sagittario, proprio il 23 novembre, la voglia di rimetterci in gioco sarà fortissima, soprattutto per i segni di fuoco.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Chiunque avesse intenzione di darti delle regole, degli orari, dei compiti incombenti o anche soltanto farti delle raccomandazioni da ramanzina può decisamente astenersene. Tu hai tutti i pianeti a tuo favore e ti senti il capo del mondo quindi hai soltanto voglia di divertirti e sì, anche di oltrepassare il limite. Ma si sa che a te stare sul sicuro ti annoia parecchio, soprattutto quando sei così energico.

Voto 9 per le energie senza scrupoli.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Penso proprio che questa settimana sarà un po' come la riabilitazione dopo una brutta influenza. Non ti senti ancora proprio in formissima ma il peggio è decisamente passato. Il fatto è che con Urano e Saturno che continuano a solleticarti e a portare domande alla tua attenzione, basta una Venere messa storta a portare a galla dubbi esistenziali. Quindi adesso Venere non c'è più ma i dubbi esistenziali forse restano, sarai tu a gestirli decisamente con più ottimismo.

Voto 6 e mezzo per la convalescenza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se fino ad ora Marte nel tuo segno zodiacale è stato più che altro grande portatore di energia e prestazioni erotiche da segnare sul calendario, adesso potrebbe succedere che amplifichi quella sensazione di non sopportare doveri, confini, responsabilità e soprattutto le opinioni altrui. Insomma Marte ti accende come una miccia mentre Venere e Mercurio in opposizione ti tolgono ogni capacità logica e desiderio di armonia.

Voto 5 e mezzo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per fortuna sei uno di quei segni zodiacali che di natura tende alla dolcezza e alla pazienza quindi anche questa settimana te la caverai nonostante i pianeti non siano più la tua spudoratissimo favore. Usa quindi tutta la tua meravigliosa sensibilità non tanto per piagnucolare quanto per esprimere le tue emozioni apertamente. Potresti fungere da specchio con chi ti sta di fronte e spingerlo ad aprirsi un pochetto, la tua capacità di saltare con un balzo le formalità dei rapporti è davvero impagabile.

Voto 6 e mezzo per l'empatia.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai finalmente un sacco di armi per contrastare Saturno contro e sono sicura che le sfogherai tutte così come sfodererai un sex appeal che da qualche giorno scalpitava per mostrarsi in pubblico. Metti da parte i pensieri faticosi e anche le cose che sai di dover risolvere e per questa settimana goditi soltanto sorrisi occhiolini. Direi proprio che te lo meriti.

Voto 9 sulla fiducia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Inutile che cerchi di indorare la pillola a te che già sai che anche questa settimana non sarà facile trattenere l'esplosione di dichiarazioni decisamente compromettenti che vorresti avere. Se Marte ti innervosisce Venere ti toglie ogni desiderio di mantenere la calma e anche ogni capacità. Se arrivi alla fine della settimana senza aver perso qualche amicizia decennale direi di ritenerti fortunata.

Voto 4 e mezzo ma già lo sai.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Continua questo periodo nel quale hai come l'impressione che tutti la facciano quasi apposta a renderti la vita facile… Sarà forse che tu da un lato hai abbandonato un po' il senso del dovere e del pudore e dall'altro hai amplificato il tuo desiderio di volere soltanto armonia e dolcezza intorno a te. Quindi in questa settimana sarai ancora la versione migliore possibile della Bilancia.

Voto 10 meritatissimo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non è che ci si possa proprio lamentare di questa settimana Scorpione mio ma nemmeno fare festa.Venere e Mercurio ti hanno abbandonato e tu sei lì ancora a vedertela con Saturno e Urano che minano le tue certezze. Così, preso da momenti di spaesamento ti troverai a cercare l'assicurazione nel possesso fisico, l'unica cosa sulla quale proprio non si possa discutere. Che si tratti di un fidanzato, del tuo conto in banca o anche della tua scarpiera, saranno le cose materiali a mettere in pace il tuo cuoricino turbolento.

Voto 6 + per amicizia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Lo so bene che le ultime settimane non sono state facili, caro Sagittario, nemmeno per un segno zodiacale come te dominato dal pianeta dell'ottimismo, ovvero Giove! Insomma lo stesso Giove credo proprio che abbia mollato la presa e ti abbia lasciato tra le tue incertezze e incazzature. Adesso però arrivano Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale e persino il Sole, il che significa che puoi festeggiare il tuo compleanno. Quindi insomma diciamo una settimana di tregua da sfruttare fino all'ultimo minuto.

Voto 8 per sfruttare la settimana di tregua.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La situazione ti sembrerà un po' strana caro Capricorno e spesso mi vedrai un po' più dura con te ma solamente per farti capire che quello che stai vivendo è una grande opportunità. Lo so che spesso iniziano così le frasi che prevedono poi delle fregature, e invece ti giuro che sarò buonissima. Il fatto è che Venere e Mercurio sono in una posizione dalla quale ti portano dubbi, malinconie, incertezze e lacrima facile. Quindi molto diverso dal tuo solito ma decisamente più aperto alle nuove possibilità.

Voto 6 e mezzo per le possibilità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con anche Venere e Mercurio che sono entrati in Sagittario direi che per te non ci sono più nuvole nel cielo, caro Acquario! Sei pronto a tornare in pista e a finire questo 2022 come sorvolando sulle onde della California. Anche perché, diciamocelo, era proprio un peccato non sfruttare appieno le energie di Marte a favore per così tanto tempo, solamente per colpa di Venere che ti voleva ancora più freddo del solito. Adesso via libera addirittura agli sbaciucchiamenti in pubblico.

Voto 9 per i baci pubblici.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Diciamo proprio che non è il massimo della semplicità questo periodo con Marte, Venere e anche Mercurio che se possono ti creano un sacco di problemi. Quindi tocca camminare rasente ai muri e stare attenti a qualsiasi espressione. Perdere la pazienza o sottovalutare la stanchezza è il miglior modo per cadere nella trappola di questi pianeti! Per questo la soluzione migliore sarebbe il riposo, la diplomazia e dei fantastici sorrisini finti strappati sulla faccia. Credi di esserne capace?

Voto 5 scarso.