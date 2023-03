L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2023: Ariete e Leone pieni di buoni propositi L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2023 è particolarmente ricco di novità astrologiche: la Luna nuova in Ariete, l’ultima settimana di Marte in Gemelli dopo la sosta, e l’ingresso di Plutone in Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana dal lunedì 20 a domenica 26 marzo 2023 è particolarmente intenso per tutti i segni zodiacali. Partiamo subito, con martedì 21 marzo, con la luna nuova nel segno dell'Ariete, che coincide con l'equinozio di primavera. Come a dire che le energie cosmiche sono in perfetta sintonia.

Oroscopo settimanale 20- 26 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Sempre in questo oroscopo della settimana, vedremo Marte percorrere gli ultimi gradi del segno dei Gemelli e finalmente dirigersi verso il segno del Cancro dopo sei lunghissimi mesi. Di Plutone che entra nel segno dell'Acquario ne parliamo la prossima settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Preparati ad una settimana particolarmente intensa, soprattutto dal punto di vista intellettuale. Le energie non ti mancano, ma saranno principalmente i pensieri ad occupare le tue giornate. La Luna nuova proprio nel tuo segno zodiacale, insieme a Mercurio, ti rendono necessario mettere da parte qualche impegno erotico per il solo desiderio di innaffiare il tuo cervello. Poi, nulla ti vieta di fare entrambe le cose anche contemporaneamente.

Leggi anche L'oroscopo del 16 marzo 2023

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere, il tuo pianeta preferito, è entrato nel tuo segno zodiacale. E con questo potrei anche smettere di farti l'oroscopo della settimana, perché tanto tu sei già volato via con la testa a sognare serate goderecce con partner e amici. Il bello è che non perderai la voglia di abbracciare stretti tutti quelli che ti passano sotto mano: l'accumulo, anche dei piaceri, sarà il tuo forte.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Goditi l'ultima settimana di Marte tutto nel tuo segno zodiacale, mentre nessun pianeta ti rende ingestibile questo eccesso di energie. Per questo sarai vitale, coinvolgente, affascinante e molto ma molto sexy. Direi che con questa settimana chiude in bellezza un semestre di passione travolgente. Non provarci nemmeno lamentarti, e soprattutto, preparati ad un po' di meritato riposo.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Di questo Mercurio che si è messo di traverso, rendendo difficili le comunicazioni soprattutto istituzionali e diplomatiche, te ne importa davvero poco. Tu vuoi solamente concentrarti sull'amore, e sul ritorno del tuo grande desiderio di stabilità di coppia. Erano troppe settimane che ti sentivi come un naufrago sulla zattera nelle questioni sentimentali. Ci sarà solo l'ultimo colpo di coda della luna nuova in Ariete a farti innervosire, anche soltanto se chi ami non risponde sollecito alle tue proposte di coccole.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

È stato bellissimo vedere Venere a favore nelle ultime settimane, che ti ha permesso di godere senza alcun senso di colpa delle nuove energie che ti dona Saturno. Adesso, più che d'amore e di piaceri, parleremo di idee. Saranno felici il tuo capo e i tuoi collaboratori, perché tu sei davvero pronto a metterti in gioco per progetti di lunga durata. La fatica che dovrai fare non ti preoccupa per niente.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Resta ancora Marte in opposizione, ma ti giuro che saranno davvero non ultimi giorni. Direi che puoi davvero iniziare a goderti quel meritato riposo che ti meriti, soprattutto dalla stanchezza e dalle preoccupazioni. Anzi, con Venere già a tuo favore sono sicura che troverai qualcuno disposto a coccolarti, e che tu potrai sopportare molto ma molto vicino a te. L'insofferenza cosmica si sta ritirando.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere finalmente non è più a tuo sfavore, ma questa settimana faticherai ad accorgertene. Tra Mercurio e soprattutto la Luna nuova proprio in opposizione al tuo segno zodiacale, direi che non riuscirai a riprenderti dalle fatiche sentimentali recenti. Senti di avere ancora pochissime cose da dire alle persone che ti circondano, e invidi un po' chi investe tanto del suo tempo in chiacchiere leggere. Tu a malapena saluti i vicini di casa e nel web call tieni la telecamera spenta.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in opposizione, e tu esibisci tutto il tuo caratteraccio, anche quello che ti eri dimenticato di avere. Polemico, insofferente e allergico ad ogni genere di affettuosa esibizione d'amore. L'unica cosa che bacerai volentieri sarà il calice di vino a fine giornata, che ritieni di esserti meritato per il solo fatto di non aver ucciso qualcuno tra i tuoi colleghi o parenti.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

È davvero il momento giusto per rimettere in piedi buoni propositi. Perché, diciamocelo, a capodanno non eri proprio nella tua forma migliore per permettere di affrontare qualunque cosa con grinta. Adesso oramai senti che l'opposizione sfiancante di Marte è davvero agli sgoccioli, e tu ti stai già preparando per organizzare una festa di ritrovata libertà. Sono davvero fiera di te, che ti devi mettere una medaglia come un veterano astrologico.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

In un colpo solo riconquisti l'amore, ma perdi la tua immensa disciplina intellettuale. Se lo chiedessimo al tuo partner sarebbero entrambi punti a tuo favore dato che in questa settimana, proprio perché non avrai alcuna voglia di lavorare, dedicherai a lui tutto il tempo. Occhio però alle giornate di luna nuova, lunedì martedì e anche mercoledì per sicurezza, a non esagerare con l'impulsività. Si sa che le decisioni ponderate non sono il tuo forte.

Voto 6 +++

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La dolcezza non sarà il tuo primo obiettivo della settimana, mentre dedicherai tutte le tue energie a dare una bella spinta ai tuoi personali progetti di realizzazione. In ufficio non ci sarà dipendente più motivato di te che non vuoi nemmeno sentir parlare di pausa pranzo o fine orario di lavoro. L'ambizione e la voglia di riuscire ti spalmeranno meglio della schiscetta con la pasta avanzata la sera prima.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tieni duro ancora qualche giorno, e poi finalmente anche Marte si toglierà di torno. Potrai poi festeggiare come si deve dato che Marte ti sta già massaggiando il cuoricino come farebbe un allenatore agonistico ad un giocatore che sta per entrare in campo. Saturare il tuo segno zodiacale non è ancora riuscito ad esprimere il meglio di sé proprio per colpa di queste energie scarseggiano. Ma hanno le ore contate

Voto 6 e mezzo