Oroscopo della settimana dal 19 al 25 settembre 2022: Acquario e Gemelli super hot L’oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022 vede, insieme all’equinozio d’autunno, anche Mercurio ancora retrogrado e Plutone che sollecita il Sole, portando passione e voglia di lasciarci guidare dai desideri.

Eccoci qua, all'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 settembre. Ci troviamo nella settimana dell'equinozio di autunno, che sarà il 21 di settembre. In questa data ci si raccoglie per prepararsi alla stagione autunnale nella quale anche la terra cerca il suo riposo. È un periodo di bilanci e, proprio per questo, entriamo nel periodo dedicato al segno della Bilancia.

Oroscopo settimanale 19 – 25 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Mercurio resta retrogrado nel cielo, avvicinandosi sempre più al grado zero della Bilancia, per ritornare in Vergine. Nel frattempo la quadratura tra Saturno e Urano si fa sempre più stretta.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ancora per questa settimana dovrai tenere durissimo e morderti la lingua, perché il tuo spirito guerriero impetuoso non è capace di pensare prima di pronunciare frasi decisamente sconvenienti. Le mezze misure non saranno il tuo forte, ancora meno del solito. So che tu la chiami passione, ma chi ti sta attorno potrebbe non prenderla così. In compenso, se qualcuno cercasse un amico per folli serate, saresti perfetto!

Voto 6 e mezzo ma fai il bravo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Goditi questa settimana nella quale sarai dolce come la glassa sopra alle torte di compleanno nei film americani. Venere amplifica la tua capacità già sviluppatissima di goderti i piccoli piaceri della vita e farne una filosofia: dalla colazione a letto al riaddormentarti dopo il caffè, dal bagno caldo con gli oli essenziali al gelato sul divano. Purché non ci sia un precisetti che ti faccia notare quando sbricioli, tu ti senti un re anche nel tuo bilocale.

Voto 8 + per la felicità intrinseca.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

fermo e zitto proprio non ci sai stare! I tuoi neuroni vano a centomila all'ora e tu non dai nemmeno diritto di precedenza ma lasci che si scontrino tutti nel tuo cervello e soprattutto nella sua agenda. Programmi di fare tante di quelle cose che servirebbe un'intera equipe per starti dietro. Se esistesse il dono dell'ubiquità tu ne avresti diritto perché sapresti proprio come usarlo. Impossibile che tu riesca a trovare il tempo di annoiarti, anche in amore.

Voto 7 per la creatività sfrenata.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ci sono proprio delle cose nelle quali nemmeno ti applichi! Anzi, saranno parecchie per colpa di Mercurio retrogrado in quadratura. Il bello è che fare quello che ha bisogno di aiuto, di supporto, di incoraggiamento e di una spalla è proprio il tuo forte. Ti agganci alle persone che ami come un asciugamano al suo appendino. Il bello è che sei pronto a dimostrare riconoscenza e gratitudine!

Voto 6 ma non fare la cozza!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei in cerca di certezze per placare le ansie di Saturno ma devo dire che ti accontenti di poco. Hai così tanta voglia di trovare un po' di pace che ti basta un invito a cena per sentirti coccolato. Le energie ci sono ma spesso hai bisogno di un invito scritto per mettere in pratica, anche sotto le coperte. In questo caso però sono sicura che ti basterà un occhiolino malizioso per ringalluzzirti subito!

Voto 6 ma con margini di miglioramento.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Raccogli tutto l'amore che sai e che puoi perché è davvero il tuo momento! Prima che Venerre se ne vada nel segno della Bilancia direi che è bene fare più coccole possibili e dichirarti senza messe misure. Poi resterà solo l'insofferenza di Marte a sfavore, quindi fatti dei crediti nei confronti della tua dolce metà. Anzi, appuntati frasi carine da usare in tempi di magra.

Voto 8 per l'amore, in tutti i casi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ma che energia anche nel polemizzare, Bilancia! Marte ti vuole loquace e passionale mentre Mercurio retrogrado ti confonde le idee e ti porta a vivere ogni reazione di chi ti sta attorno come un affronto personale. La tua rinomata voglia di trovare sempre un accordo di pace in questi giorni lascia a desiderare. Che si stia attenti a come ti si parla. Per il resto rimani sempre così sexuy che troverai il modo di farti perdonare!

Voto 8 per il sex appeal, comunque.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le giornate passano e tu perdi il conto delle volte che hai lasciato passare qualche battutaccia a qualcuno. Insomma sei quasi irriconoscibile nel desiderio di renderti invisibile e mimetizzarti. C'è ancora del relax di cui godere e tu non hai la forza di arrabbiarti, qualsiasi cosa succeda. Quasi qausi questa noia ti inizia a piacere.

Voto 7 per le nuove sensazioni da provare, come la noia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

E' sempre meglio che tu te ne stia buono buono sperando che ti si lasci in pace il più possibile. Questo sarà l'unico modo di schivare diverse arrabbiature. La tua famosa giovialità lascia il posto ad un gran desiderio di tirare dei cazzotti. Ti prego prova a distrarti usando il canto delle balene come white noise.

Voto 5 e mezzo, non posso fare di meglio.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei un orsetto gommoso anche questa settimana ma approfittane che è ‘ultima, ok?? Certo, questa poca voglia di dire la tua e questa insicurezza che ti assale ogni volta che tenti di aprire bocca direi che ti sta facendo benissimo! Sappi che così ci piace un casino, ricordatene!

Voto 8 per la dolcezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Niente, sei sempre il meglio, anche questa settimana! Tutto merito dei pianeti a favore, prima di tutto Marte e Mercurio. Quindi significa che le tue doti intellettuali non hanno paragoni e soprattutto che tu non avrai alcun problema a sfgoggiarle come i bicipiti al mare dopo un anno di palestra selvaggia. Bravissimo!

Voto 10 e lode

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non ti pare possibile di essere così di pessimissimo umore, sempre e con chiunque! ma si sa che tu non sei bravo a mentire soprattutto quando si parla di emozioni e di sentimenti. Quindi cerca di metterti il meno possibile in situazioni nelle quali sia evidente che non sopporti nessuno e che il tuo unico desiderio è che il tempo scorra veloce fino all'ora di andare a nanna. Sa solo, ovvio!

Voto 5 scarso, va così!