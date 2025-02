video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio 2025: Pesci e Scorpione sensibili e ispirati Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 17 a sabato 23 febbraio 2025, il Sole entra in Pesci, portando intuizioni e sensibilità accentuata e Mercurio si scontra con Giove creando possibili fraintendimenti. Cancro, Scorpione e Pesci ritroveranno la serenità emotiva.

Nell'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2025, vede il Sole entrare nel segno dei Pesci martedì, invitando a esplorare la propria spiritualità e ad abbandonarsi alla corrente dell'intuizione. La settimana prosegue mercoledì con un potente trigono d’acqua tra Saturno in Pesci, Marte in Cancro e la Luna in Scorpione. Questa configurazione donerà stabilità emotiva e una forza nascosta. Saranno i segni d'acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) a sentire particolarmente il sostegno di questa energia, che porterà loro chiarezza e un senso di direzione ben preciso. Giovedì, Mercurio in Pesci sarà quadrato a Giove in Gemelli, portando al rischio di fraintendimenti soprattutto ai segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) che potrebbero sentirsi sopraffatti da una comunicazione troppo frenetica o da idee ingigantite. Domenica Mercurio in Pesci formerà un trigono con Marte retrogrado in Cancro, creando l’opportunità di riconsiderare vecchie comunicazioni o risolvere malintesi, soprattutto per i segni di acqua, ma anche per Capricorno e Toro che troveranno maggiore predisposizione nel riallacciare legami emotivi interrotti.

Oroscopo settimanale 17-23 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 17 al 23 febbraio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Impossibile ignorarti anche questa settimana, caro Ariete. Venere nel segno ti regala carisma, fascino e quel tocco di sfrontatezza che rende tutto più divertente. Se vuoi qualcosa te lo prendi. Certo, c’è ancora quel Marte in quadratura che ogni tanto prova a rallentarti, come un semaforo rosso piazzato proprio mentre sfrecci verso la tua prossima conquista. Ma tu sai bene che l’attesa dura solo un attimo: appena scatta il verde, riparti più veloce di prima. E con Venere dalla tua, il viaggio è sempre verso qualcosa di bello.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana, Toro, la tua mente è una playlist in shuffle: un attimo pensi a cose geniali, quello dopo ti perdi nei dettagli più assurdi. Mercurio in buon aspetto ti rende più intuitivo, le parole scorrono fluide, le idee prendono forma, ma giovedì qualche distrazione o promessa esagerata potrebbe mandarti fuori tempo come una nota stonata. Niente paura, però, perché domenica arriva il ritmo giusto: decisioni più sicure, azioni più mirate e benessere a 360 gradi, il tutto con la placida calma che ti contraddistingue.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Settimana da funamboli, Gemelli! Vi muovete su un filo sottile tra intuizione e confusione, con Mercurio che ogni tanto sembra parlare in codice. Giovedì potreste perdervi in dettagli inutili o prendere sul serio un’idea bislacca, col rischio di inciampare sulle vostre stesse parole. Anche la Luna quel giorno non aiuta, mettendovi davanti a uno specchio che distorce le immagini. Ma per fortuna Venere vi salva con un sorriso sornione, donandovi fascino e leggerezza e trasformando anche gli scivoloni in mosse di stile.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sole e Mercurio in Pesci cullano i tuoi pensieri come onde leggere e mercoledì le emozioni danzano armoniose nel grande trigono d’acqua tra Saturno, Marte e la Luna: un flusso perfetto che ti permette di sentire ogni cosa nel modo giusto, senza annegare in pensieri cupi. Solo giovedì qualcosa potrebbe increspare un po' di più la superficie del tuo mare: dubbi, ripensamenti, forse un’incomprensione che ti fa sentire fuori rotta. Niente paura, perché domenica ritrovi lucidità e stabilità, come se le nuvole si diradassero e tu vedessi chiaramente il sentiero davanti a te. Venere in quadratura prova a disturbarti, insinuando piccole insicurezze, ma la tua sensibilità è più potente.

Voto 7/8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Che cosa succede quando la leggerezza incontra la passione, Leone? Te lo dirò io: una settimana che scivola via con grazia, senza inciampi. Venere in Ariete accende il tuo fascino naturale e con la Luna in Sagittario da giovedì a sabato, ti senti come se avessi trovato il giusto ritmo, quello che ti fa sorridere senza sforzo. È un buon momento per coltivare la bellezza delle cose semplici e assaporare ogni istante, senza fretta. Il cuore batte più forte, la mente si apre a nuove possibilità e tutto sembra ruotare intorno a te come un bel film che va avanti senza interruzioni.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, questa settimana sembra proprio una di quelle in cui il cielo ti presenta il suo lato più sfidante. Con il Sole e Mercurio in opposizione potresti avere la sensazione di trovarti in mezzo a una nebbia fitta, dove le certezze sembrano sfuggire. Giovedì potresti sentirti un po’ sopraffatta da troppe informazioni, come se fossi circondata da una pioggia di pensieri da filtrare uno a uno. Domenica, però, la Luna in Capricorno ti porge una mano e ti aiuta a fare ordine nei tuoi progetti e, con Mercurio che si allea a Marte, scopri nuove energie per affrontare le difficoltà.

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana, cara Bilancia, il cielo sembra voler mettere alla prova la tua pazienza. L’equilibrio che ti caratterizza potrebbe sembrare un po' più sfuggente e difficile da raggiungere, come se ti trovassi in un continuo tiramolla tra i desideri degli altri e le tue esigenze. La Luna, per fortuna, è al tuo fianco per quasi tutta la settimana, regalandoti quel po’ di serenità che cerchi nei momenti più turbolenti. Quando però domenica sarà in quadratura, il tuo umore potrebbe essere inclemente: sarà il caso di prendersi una pausa. Se tutto sembra troppo, lasciati avvolgere dalla calma e dedica questa giornata al riposo per ritrovare la tua armonia interiore.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sembra che il cielo stia componendo una sinfonia per te, un'armonia tra emozioni e pensieri che ti avvolge come un caldo abbraccio. Con il Sole e Mercurio in trigono, le tue intuizioni e visioni scorrono libere. E anche la danza perfetta tra la Luna, Saturno e Marte crea un equilibrio che ti permette di sentire le tue emozioni e azioni all’unisono. Giovedì, però, potresti incappare in un piccolo intoppo, una lieve incomprensione che non deve comunque preoccuparti perché poi domenica avrai la giusta energia per agire con determinazione e concretizzare i tuoi obiettivi.

Voto 8 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai presente quando stai per concludere un puzzle e ti accorgi che manca proprio l’ultimo pezzo? Ecco, questa settimana potrebbe essere un po' così: Sole e Mercurio in Pesci ti fanno sentire un po’ smarrito, come se stessi cercando di trovare il giusto filo per tessere il tuo racconto, ma le parole ti sembrano sfuggire. Giovedì, poi, c’è un piccolo inghippo, come se l'ispirazione ti lasciasse proprio nel momento in cui ne hai più bisogno. Ma non tutto è grigio all’orizzonte: Venere in Ariete ti regala quella scintilla di energia che ti permette di restare concentrato, mentre la Luna nel tuo segno, da giovedì a sabato, ti regala il coraggio di metterti in gioco. Un po’ di confusione? Sì, ma alla fine troverai la tua via.

Voto 7 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capricorno, questa settimana sembra un po’ come quando stai cercando di tenere tutto in equilibrio, ma ogni tanto qualcosa ti scivola via dalle mani. Venere in quadratura e Marte opposto non rendono le cose facili, ma il Sole e Mercurio in Pesci ti offrono quella sensazione di "soffio di vento" che ti aiuta a guardare le cose da una prospettiva diversa. Domenica, la Luna nel tuo segno ti invia un messaggio chiaro: rallenta un po' e prenditi cura dei dettagli. È il momento di riconnetterti con la tua determinazione e di raccogliere i frutti delle tue fatiche. Un’opportunità per fermarti, riflettere e ricordarti che sei tu il capitano della tua nave.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere, come una brezza fresca in una giornata calda, continua a regalarti un tocco di leggerezza e curiosità. Ti spinge a vedere l’amore e le relazioni con un pizzico di energia audace, come se stessi scrivendo il capitolo più avventuroso di una storia che ti appartiene. La tua natura indipendente ti invita a esplorare nuove idee in modo giocoso, ed ecco che un sorriso spontaneo, un gesto dolce fatto con quella tua naturale originalità, ti regalano un piccolo momento di magia che ti fa sentire connesso al mondo, senza perderti nelle solite routine.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Una settimana che vi invita a galleggiare sereni, quella in arrivo, con la certezza che ogni onda vi condurrà verso un posto speciale. Potrebbe esserci un attimo in cui vi sentirete un po’ smarriti, come se doveste trovare il sentiero giusto tra mille direzioni. Ma mercoledì, con il grande trigono tra Saturno, Marte e la Luna che vi abbraccia, l’energia delle vostre emozioni vi fa sentire sollevati, come se ogni vostro passo fosse più sicuro e guidato da una luce luminosa. Chiudete la settimana con la sensazione che ogni parola e ogni azione si allineino perfettamente, grazie a un Mercurio in buon dialogo con Marte.

Voto 8 + +