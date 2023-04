L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile 2023: Acquario e Gemelli ritrovano l’amore Nell’oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile troviamo Venere in Gemelli e Marte in Cancro. I segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario saranno dolci e i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci, audaci e sexy.

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 aprile 2023 ha come principale novità astrologica l’ingresso di Venere, il pianeta dell’amore, nel segno dei Gemelli. Questa cosa, benché piuttosto veloce, porterà grande voglia di flirtare ai segni d’aria, che si sentiranno in effetti irresistibili.

Oroscopo settimanale 10- 16 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Marte invece, il pianeta del coraggio e del sex appeal, resta nel segno del Cancro. Saranno i segni d’acqua a stupirci con colpi di testa decisamente inattesi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Venere passa a tuo favore, e direi che tiriamo un sospiro di sollievo perché, anche se Marte continua ad essere contrario, tu riesci (ogni tanto) a bilanciare l’insofferenza. Gli scatti di nervosismo incontrollati, spesso, ti faranno venire dei sensi di colpa che potrebbero fungere da freno a mano per quelli subito successivi. Non ti dimenticare che Giove nel tuo segno zodiacale ti porta tanta sicurezza e tanta impulsività, che devono essere tenute a bada, un po’ come un purosangue argentino… Anche le belle emozioni se si esagera rischiano di diventare fuori luogo.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È stato proprio bello avere Venere, il tuo pianeta preferito, proprio nel tuo segno zodiacale. Di sicuro ha esaltato la tua meravigliosa capacità di far dimenticare a chiunque qualsiasi problema, anche solo con un abbraccio stretto. Adesso però resta un bel Marte a favore e, se sei nato nei primi giorni del segno, anche Saturno. Con questi due alleati sono sicura che la tua rinomata pigrizia verrà messa al guinzaglio a favore di una passione sfrenata che ti farà rincorrere i piaceri senza preavviso.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In un periodo in cui, per colpa di Marte che ti ha oramai abbandonato, stavi cercando di comprendere davvero chi sei e che cosa vuoi (anche per colpa di Saturno contro) arriva Venere ad allietarti. Ora, non sono convinta che grazie a Venere tu possa capire te stesso e il tuo momento più in profondità ma comunque aiuta, come un pezzo di cioccolato o un bagno caldo, a fare i conti con i pensieri profondi. Nel dubbio avrai voglia di amare ed essere amato e farai di tutto perché queste due cose avvengano il più spesso possibile.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte è nel tuo segno zodiacale e Saturno a favore: questi due aspetti insieme faranno di te il Cancro più deciso dell’ultimo lustro. In compenso, Venere nella tua 12ª casa, amplificherà la tua capacità di immedesimarti negli altri. Quindi le decisioni che prenderai in modo perentorio manco fossi un generale militare, saranno però sempre con lo scopo di fare del bene a chi hai intorno.

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Finalmente ritrovi, almeno un po’, le tue amate arti amatorie. Il primo a cui rivolgerai tutti i tuoi complimenti sarai tu stesso, specchiato anche nella bottiglia di acqua minerale. Tutto merito di Venere a favore che bilancia decisamente Marte e tutte le insicurezze che ti porta ultimamente. Direi che è giunto il momento di farti bello, se possibile ancora più di quanto già sei.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questo idillio di Venere e Marte entrambi a favore purtroppo è finito, ma direi che te lo sei proprio meritato, dopo l’inverno che hai trascorso e superato (quasi) indenne. Adesso Venere a sfavore ti farà rientrare nella tua figura di signorina precisetti, pronta a farci notare quello che abbiamo sbagliato. Sarà però davvero passeggero e comunque, grazie a Mercurio, avrai effettivamente ragione tu.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sarai una Bilancia piuttosto strana questa settimana, cara mia! Venere è a favore e questo è già un’ottima notizia, soprattutto perché parliamo del tuo pianeta preferito. Marte però continua a guardarti storto, toglierti tutte le energie e la sicurezza di te che avevi accumulato nei mesi scorsi. Quindi, insomma, dovrai rimettere in sesto i programmi e i progetti e ti ritroverai a fare i conti con qualche difficoltà che avevi in effetti sottovalutato. Venere a favore ti ricorda anche che il primo dei tuoi obiettivi è il tempo per te stessa, da goderti fino in fondo.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Resterà molto difficile dialogare con te per colpa di questo Mercurio in opposizione che, te lo anticipo, si fermerà parecchio. Marte ti dona la sicurezza in te stesso e anche la testardaggine di chi non ha alcuna intenzione di trovare un compromesso. Per fortuna almeno Venere si sposta e la smette di farti sogghignare ogni volta che ce l’hai vinta tu.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai proprio l’impressione di non avere mai pace, caro Sagittario! Dopo 6 mesi di Marte in opposizione adesso anche Venere proprio non te la meritavi. Per fortuna, se può consolarti, sappi che questa volta è decisamente più veloce. se chiudi gli occhi e trattieni il respiro nemmeno te ne accorgi. Più che altro però dovrai trattenere le rispostacce e quel desiderio di farti i fatti tuoi anche la sera del tuo anniversario. La dolcezza non è proprio pervenuta.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il problema di questa settimana sarà che Marte continua ad essere in opposizione, come già è, ma Venere non ti darà più il suo sostegno. Resta a tuo favore solamente Mercurio, ovvero il pensiero. Quindi, per riassumere: parlare con te sarà davvero difficile soprattutto se dovessimo discutere per trovare un accordo. Tu sei granitico, testardissimo e il marmo a confronto è una stringa di marshmallow. La tua dolce metà ha tutta la mia comprensione.

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Dopo che per tutto l’inverno sei stato il re dello zodiaco, o quasi, queste ultime settimane ti sono scocciate un po’. Le hai prese però come un momento di defaticamento e riposo. Adesso Venere torna a tuo favore e tu ritrovi tutta la voglia di essere coinvolgente con le persone che ami e soprattutto di amare pazzamente. Dovrai ingegnarti con qualcosa di diverso rispetto alla tua brillante parlantina perché Mercurio continua a darti fastidio. Dove non arriva al cervello ti consiglio di sfoggiare il sex appeal.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questa settimana dovremmo avere a che fare con un Pesci un po’ strano. Se per tutto l’anno è stato Marte a darti fastidio, adesso sarà Venere mentre Marte ti bacia. Quindi insomma hai decisamente recuperato tutta la sicurezza in te stesso ma hai intenzione di metterla all’opera per i tuoi beatissimi scopi personali. Quel poco amore che hai a disposizione lo vuoi investire tutto su di te… E credo proprio che tu faccia benissimo.

Voto 7