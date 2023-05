L’oroscopo di oggi 8 maggio 2023: Venere a favore di Cancro e Pesci Con l’oroscopo si oggi, lunedì 8 maggio 2023, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e goderci un po’ di pace. La Luna è calante, mentre Venere entra nel dolce e pacato segno del Cancro. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario, mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi, lunedì 8 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Direi che possiamo goderci un po' di ritrovata calma. Dopo il weekend di Luna piena con eclissi, che è stato energico ma molto teso, adesso la Luna è calante, quindi più quieta. Mentre anche la Venere è passata nel segno del Cancro, decisamente dolce e sensibile.

La Luna è oramai nella sua fase calante, oggi nel segno del Sagittario, e tutti noi tiriamo un sospiro di sollievo. Soprattutto il Sagittario stesso, che è il segno fortunato di oggi mentre il segno sfortunato sarà il Gemelli, che perde anche la sua amata Venere.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti piacerebbe moltissimo partecipare alle manifestazioni di Ultima Generazione, oggi che la Luna ti rende sensibile alle grandi tematiche ambientaliste. Ma con Marte e anche Venere contro, al momento non hai il physique du rôle per metterti nudo come mamma ti fatto a bloccare le strade del centro di Roma, come di recente accaduto in via del Tritone. Tu al massimo puoi dare il tuo contributo con una telefonata da casa.

Amore: lo hai impacchettato e ritirato con i guanti da sci per la prossima stagione.

Lavoro: il massimo che puoi fare è dare consigli non richiesti.

Salute: vorresti vivere nella penthouse di un hotel a cinque stelle.

Il consiglio del giorno: guarda le partite degli Internazionali di Tennis di Roma.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

La tua attenzione per la natura e tutti gli esseri viventi è enfatizzata da Venere, che stimola la tua indole da biologo. Sei perfetto per unirti al gruppo di ricercatori che vogliono studiare il blue hole apparso nel golfo del Messico e scoprire nuove forme di vita. Ti piace immergerti tra gli elementi dell’universo.

Amore: il tuo cuoricino è colmo di amore universale.

Lavoro: sei come quei secchioni buoni e collaborativi che passano il compito in classe perfetto.

Salute: sei forte e bello come il dio Dioniso.

Il consiglio del giorno: usa l’acqua di cottura della pasta per annaffiare le piante.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con Venere che vi ha salutato vi sentite spodestati dal ruolo di fighissimi dello zodiaco. Non fatevene troppo un cruccio, e sopratutto non prendetevela se tutte le attenzioni sono rivolte a re Carlo e alla maestosa incoronazione dello scorso weekend. Potete dare tutta la colpa alla Luna stortissima che sta trasformando il vostro sorriso malandrino in una buffa smorfia, quindi rimandate i selfie, o le foto per la patente, almeno a domani.

Amore: vi prendete una pausa riflessiva.

Lavoro: siete un po’ troppo puntigliosi e critici.

Salute: avete lo stesso mood delle borse finanziarie dell’ultimo periodo.

Il consiglio del giorno: guardare su Eurosport il torneo Open di Golf senza sbadigliare.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Dopo mesi di alti e bassi su montagne russe sentimentali è arrivato il momento di grande godimento a tutto tondo. Oltre al titolo di sex machine dello zodiaco, ora che hai anche Venere nel tuo segno ti trasformi nel principe azzurro con sorriso smagliante e ciuffo sempre perfetto, anche se ti trovassi a Trieste in piena Bora. Puoi auspicare a relazioni solide e durature, proprio come quella di Kate e William che hanno appena festeggiato i 12 anni di matrimonio. I fiori d’arancio potrebbero proprio sbocciare a breve.

Amore: il sesso lo condisci con una dose extra di sentimenti, come gli sprinkle sul gelato.

Lavoro: gestisci tutto come la cara nonna che fa rigare dritto tutta la famiglia durante i pranzi della domenica.

Salute: puoi partecipare ai casting per fare da testimonial per la campagna di costumi di Calzedonia.

Il consiglio del giorno: prepara già ora la sorpresa per la festa della mamma.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

C’è una punta di invidia da parte tua, quando hai letto la notizia del professore Rocco Veri, che alla veneranda età di 92 anni si laurea per la quinta volta. Tu che, con Mercurio contro, non riesci nemmeno a finire una storia a fumetti di Topolino, non ti capaciti come sia possibile rimanere ore chini sui tomi delle materie universitarie. Tu preferisci di gran lunga restare ore spaparanzato su un prato a goderti il tiepido sole primaverile.

Amore: è quasi un atto spirituale.

Lavoro: le tue dichiarazioni sono a rischio ‘fuori tema’.

Salute: opti per un programma di mantenimento in palestra.

Il consiglio del giorno: acquista una maglietta marinière tipica francese.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti è bastato il caldo abbraccio di Venere per scongelate il tuo cuoricino in due secondi, rendendolo scoppiettante come un pop corn appena fatto in padella. Ora che sei tutta zuccherosa e pronta all’amore, devi fare i conti con la tua grande capacità di logica e voglia di studio. La soluzione per questo problema è molto semplice, perché tu sei grado di fare come Gabri Ponte che metteva i dischi in discoteca, la sua grande passione, mentre preparava esami di fisica e chimica. Tu sei multitasking.

Amore: trionfa come nelle favole romantiche.

Lavoro: sei sempre sul pezzo.

Salute: hai grazia e forza, come le ballerine che realizzano il Grand Jeté.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di clogs, le calzature più trendy della stagione.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Le tue relazioni amorose, ora che Venere si è messa di traverso, sono diventate più drammatiche di quelle raccontate nelle soap opera sudamericane. Parlando proprio di telefilm storici, devi sapere che la famosissima serie ‘Bautiful’, che vanta più di 9000 puntate, sbarca a Roma, e tu che ami il pathos potresti proporti come co-scenggiatrice per dare un tocco nostrano sulla scia del famosissimo film ‘Matrimonio all’italiana’.

Amore: è tutto un ‘tira e molla’.

Lavoro sei infastidita anche quando condividi l’ascensore con i colleghi.

Salute: ti senti impagliata come un gufo sull’albero.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Amo tutto quello che cade a pezzi più di me’.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei tutto sesso e amore, con Marte e Venere che infiammano la tua libido e ti regalano una visione a lieto fine nei rapporti di coppia. Infatti i legami amorosi li vivi a fior di pelle, come la regina Charlotte dello spin off di Bridgerton. La lotta tra attrazione fisica ed emozioni è piena di colpi di scena, come correre la 24 ore di Lehman.

Amore: sei incontenibile.

Lavoro: travolgi tutti con la tua grande determinazione come un cavallo selvaggio in corsa.

Salute: hai il pieno di serotonina.

Il consiglio del giorno: guarda subito la serie sulla regina Charlotte, ovviamente.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Vorresti anticipare le date del festival dello spritz, che si terrà il prossimo week end a Milano, già da oggi, perché vuoi assolutamente festeggiare la fine di Venere in opposizione. Il tuo cuoricino si sente finalmente rinfrancato, anche da una Luna decisamente saggia e positiva che si trova proprio nel tuo segno. Visto questo mood davvero godereccio, prepara caraffe di spritz con fettina d’arancia da offrire a tutti i tuoi amici e colleghi in ufficio.

Amore: conosci la parola amore in tutte le lingue del mondo.

Lavoro: sei il collega divertente che tutti vorrebbero avere come compagno di scrivania.

Salute: con il tuo ritrovato entusiasmo illumini tutta la stanza.

Il consiglio del giorno: ordina in pasticceria la torta regale Victoria Sponge per festeggiare.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Provi grandissima ammirazione nei confronti della studentessa che per protesta vive in una tenda accampata di fronte al Politecnico di Milano, denunciando così l’assurdità dei prezzi degli affitti, che non sono accessibili per gli studenti fuori porta. Tu che hai Marte e ora anche Venere contro, hai perso tutta la scorza granitica dei tuoi principi fatti di grande sacrificio a favore del comodo divano di casa di mamma e papà.

Amore: il massimo dell’apprezzamento è come un ruttino dopo il pasto.

Lavoro: sei la famosa testa di cuoio dell’ufficio.

Salute: sei rigido come uno stoccafisso tutto intirizzito dal sale.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘A casa tutti bene’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il tuo approccio agli affari è come quello di chi ha venduto un celebre dipinto d’autore per poche centinaia di euro pensando fosse una crosta, e dopo pochi mesi lo rivede sul mercato dell’arte newyorkese quotato più di 300.000 euro. Con Mercurio che annebbia la tua mente non hai assolutamente fiuto per gli affari. Per il momento quindi opta per l’approccio ‘stare a bocce ferme’. Capito?

Amore sei aperto a novità e a conquiste straniere.

Lavoro non basta la sola buona volontà o la fortuna per ottenere risultati.

Salute hai perso un po’ di smalto, ora per essere perfetto devi almeno pettinarti.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpe Mary Jane.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi sentite acclamati come Osimhen, che è corteggiato dai club più famosi europei dopo questa stagione d’oro al Napoli. Ora che anche Venere vi illumina, potete finalmente mettere un punto a tutte le pare dell’ultimo periodo sulle questioni di cuore. Forse non sarà oggi, che avete la Luna storta, il momento buono per fare la prima mossa, ma vi assicuro che il due di picche è una carta che non fa più parte del vostro mazzo.

Amore: lo avete messo in agenda.

Lavoro: siete disponibili all’ascolto, come il confessionale del Grande Fratello.

Salute: assolutamente perfetti.

Il consiglio del giorno: con questa ritrovata sensibilità proponetevi come dog sitter per gli amici.

Voto 8