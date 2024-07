video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 8 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di domani, lunedì 8 luglio 2024 con la Luna crescente in Leone e la Venere sollecitata da Urano ci farà iniziare la settimana con sentimenti forti. Difficile zittire la passione! Il segno fortunato é il Leone stesso mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: sei pronto a praticarlo tutte le ore.

Lavoro: appassionati solo su tematiche importanti, lascia il gossip.

Fortuna: ti vuole con giubbotto di pelle e jeans strappati.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni di Vasco.

Voto: 7 e mezzo rocker.

Toro

Amore: energie eccessive.

Lavoro: fai di tutto perché vuoi essere il più bravo in assoluto.

Fortuna: come la corrente alternata a volte c’è, a volte no.

Il consiglio del giorno: work out mattutino per distendere subito i nervi.

Voto 5 caotico.

Gemelli

Amore: deve corrispondere ai vostri stessi valori.

Lavoro: pronti a fare la rivoluzione.

Fortuna: vi protegge dai guai come la protezione solare dai raggi UVA.

Il consiglio del giorno: scrivete frasi motivazionali da mettere sullo specchio del bagno e poesie d’amore.

Voto 8 avanti tutta.

Cancro

Amore: ti becchi un bel 10 e lode.

Lavoro: vuoi assolutamente realizzare qualche cosa di magico e suscitare le stesse emozioni di un concerto di pianoforte.

Fortuna: è come una seconda pelle.

Il consiglio del giorno: serata ad ascoltare musica dal vivo.

Voto 7 + armonioso.

Leone

Amore: vuoi sentirti adorato come un sovrano indiscusso.

Lavoro: con te non bisogna assolutamente cambiare neanche una virgola.

Fortuna: piena di voglia di fare, proprio come te.

Il consiglio del giorno: valorizza la tua casa come potrebbe fare la celebre arredatrice d’interni Martha Stewart.

Voto 8 e mezzo con idee molto chiare.

Vergine

Amore: come una poesia di Tagore.

Lavoro: solida e resistente come l’ufficio amministrativo.

Fortuna: piena di verve e di voglia di fare.

Il consiglio del giorno: leggi poesie ad alta voce.

Voto 8 fluttuante.

Bilancia

Amore: asciutta come una frisella prima di essere ‘cunzata’.

Lavoro: passi al vaglio ogni piccolissimo dettaglio.

Fortuna: te la crei da sola, non aspetti che sia lei a rimpinguarti il conto in banca.

Il consiglio del giorno: segui un master in finanza potresti sempre imparare qualche cosa di nuovo.

Voto 7 vera contabile.

Scorpione

Amore: ti mimetizzi con il panorama per non incontrarlo.

Lavoro: è come una tempesta improvvisa in mare aperto.

Fortuna: una scommessa difficile da vincere.

Il consiglio del giorno: la ricerca della pace sarà davvero impegnativa.

Voto 5 – agitato.

Sagittario

Amore: sperimentatore di avventure.

Lavoro: decisamente molto adattabile come la plastilina.

Fortuna: hai imparato a farla diventare una barzelletta per riderci sopra.

Il consiglio del giorno: voglia di viaggio e novità.

Voto 7 con il passaporto in mano.

Capricorno

Amore: super hot.

Lavoro: ti piace moltissimo comandare.

Fortuna: per te è sinonimo di esagerazione.

Il consiglio del giorno: alimentazione moderata con qualche sfizio, ma pochi eh.

Voto 6 e mezzo esagerato.

Acquario

Amore: è tormentato come quello di Jane Austin.

Lavoro: ti senti sovraccaricato da 1000 responsabilità.

Fortuna: non è una carta che ti puoi giocare.

Il consiglio del giorno: allena la tua immaginazione.

Voto 5 rosicone.

Pesci

Amore: veri maestri d’amore.

Lavoro: virtuosissimi, anche un po’ troppo.

Fortuna: la curate attentamente per poterla duplicare facilmente.

Il consiglio del giorno: giro per saldi in centro.

Voto 7 modaioli.