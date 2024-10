L’oroscopo di venerdì 11 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 11 ottobre 2024 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Capricorno rischia di amplificare la rabbia e il senso di incomprensione di Marte e Chirone. Pensiamo positivo! Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

L'oroscopo di domani, venerdì 11 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani la Luna resta in Capricorno per tutta la giornata per passare poi in Acquario, dove si ferma per il fine settimana, solo all'ora di cena! Sarà un soffio di leggerezza per contrastare Marte. Il segno fortunato è il Toro, nonostante Venere e fino alle 20, mentre il segno sfortunato è la Bilancia che oggi sbotta!

Ariete

Amore: ti senti un orso in letargo.

Lavoro: il tuo ruolo preferito è il passacarte.

Fortuna: cerca di coinvolgerti come un biglietto per il concerto di Angelina Mango.

Il consiglio del giorno: abbigliamento sportivo per la tua voglia di comodità.

Voto: 5 a riposo.

Toro

Amore: nominato all’unisono fidanzato dell’anno.

Lavoro: disponibile 24 ore su 24 e pure nei weekend.

Fortuna: è come una vellutata di zucca, perfetta in questa stagione.

Il consiglio del giorno: fai un regalo inaspettato a chi vuoi bene.

Voto 8 dai il massimo.

Gemelli

Amore: scaldate i motori per un weekend bollente.

Lavoro: perfetti per le trattative internazionali.

Fortuna: resistente come una manicure semi permanente.

Il consiglio del giorno: pensate già alla mise per l’uscita di questa sera.

Voto 8 e mezzo pronti ad andare in ‘vita’.

Cancro

Amore: ti fa dimenticare tutte le paranoie.

Lavoro: è una scocciatura anche solo timbrare il cartellino.

Fortuna: ti sembra un miraggio come le ferie estive.

Il consiglio del giorno: niente pensieri negativi perché tutto procede alla grande.

Voto 5 criticone.

Leone

Amore: sei parecchio selettivo e fai benissimo.

Lavoro: sei come il ‘tutto fare’ della manutenzione che risolve i problemi elettrici, idraulici e anche personali.

Fortuna: vorresti poterla acquistare come gli yogurt al banco frigo.

Il consiglio del giorno: non ascoltare i giudizi degli altri, non ne vale la pena.

Voto 7 scattante.

Vergine

Amore: adorabile sotto ogni punto di vista.

Lavoro: quando prendi tu in mano le redini siamo tutti più tranquilli.

Fortuna: la superi per bravura, incredibile.

Il consiglio del giorno: coltiva un tuo sogno nel cassetto puzza.

Voto 8 e mezzo perfetta.

Bilancia

Amore: lo hai messo sotto vuoto.

Lavoro: chiedi il trasferimento nell’ufficio revisione contabile.

Fortuna: la razioni anche se non scarseggia.

Il consiglio del giorno: scopri la ricetta romanesca delle bucce di patata arrosto.

Voto 5 braccino corto.

Scorpione

Amore: sexy al punto giusto.

Lavoro: capace di sorprendere con poche e azzeccatissime argomentazioni e non è da poco.

Fortuna: non si scolla nemmeno di un millimetro.

Il consiglio del giorno: basta la tua presenza per mettere tutti di buonumore.

Voto 8 e mezzo al top.

Sagittario

Amore: lo trascini nelle tue avventure.

Lavoro: sei un vero tuttologo.

Fortuna: punta su di te perché sei un cavallo vincente.

Il consiglio del giorno: tieni sempre con te il passaporto per partire anche senza il cambio di mutande.

Voto 7 e mezzo dinamico.

Capricorno

Amore: lo coccoli per ore e ore.

Lavoro: vuoi restare nella sua zona di comfort.

Fortuna: rende ancora più calorosi i tuoi baci e i tuoi abbracci.

Il consiglio del giorno: non preoccuparti troppo per il futuro.

Voto 7 ben piantato.

Acquario

Amore: come i marinai con una moglie in ogni porto.

Lavoro: qui tiri fuori artigli e fauci.

Fortuna: quando si attiva ti fa facilmente sbandare.

Il consiglio del giorno: attento a non esagerare.

Voto 7 + imprevedibile.

Pesci

Amore: è l’appuntamento principale delle vostre giornate.

Lavoro: operativi, puntualissimi e volenterosi.

Fortuna: è la vostra fan numero uno.

Il consiglio del giorno: accettate complimenti anche dagli sconosciuti.

Voto 8 fighi pazzeschi.