L’oroscopo di domani, giovedì 11 luglio 2024: le previsioni del giorno segno per segno L’oroscopo di domani, giovedì 11 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. In questa giornata la Venere è molto sollecitata… non solo solleticata! Occhio ai segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) e alle loro dichiarazioni d’amore. Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di domani, giovedì 11 luglio 2024 purtroppo la Venere smette di essere solo ben sollecitata, ma inizia anche a vedersela con Plutone opposto. Prima o poi doveva succedere. Occhio quindi per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario), a colpi di testa sentimentali non supportati dalla ragione. Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: rigoroso anche in questo campo.

Lavoro: ti applichi con la dedizione del secchione.

Fortuna: perfettamente sotto controllo.

Il consiglio del giorno: ogni tanto leggi anche le vignette ironiche dei quotidiani non solo le news di politica ed economia.

Voto: 7 iperlogico.

Toro

Amore: voglia di tenerezze.

Lavoro: sai come farti rispettare.

Fortuna: ti basta chiederla con dolcezza.

Il consiglio del giorno: passeggiatina mano nella mano con il tuo amore.

Voto 7, love is in the air.

Gemelli

Amore: alla ricerca della perfezione.

Lavoro: veri ribelli.

Fortuna: è come un airbag ipersensibile.

Il consiglio del giorno: alla ricerca di flirt estivi, niente di impegnativo.

Voto 5 e mezzo audaci.

Cancro

Amore: tutto un fremito di emozioni.

Lavoro: riecheggi memorie di vecchie glorie.

Fortuna: ti coccola come piace a te.

Il consiglio del giorno: telefona ai tuoi vecchi amici delle elementari.

Voto 7 e mezzo nostalgico.

Leone

Amore: vuoi totale attenzione.

Lavoro: hai la loquacità di uno speaker radiofonico.

Fortuna: ti carica di energie.

Il consiglio del giorno: live sui social che possono diventare ‘virali’.

Voto 7 e mezzo chiacchierone.

Vergine

Amore: tutta da mordere.

Lavoro: sai mettere sempre quel tocco di armonia che serve

Fortuna: con voglia di dare il massimo.

Il consiglio del giorno: giro per saldi in centro.

Voto 9 splendida.

Bilancia

Amore: è solo un corollario.

Lavoro: dirigi perfettamente tutto l’ufficio.

Fortuna: per te si traduce nel numero dei bonifici che ricevi.

Il consiglio del giorno: pronta a investimenti azzardati.

Voto 7 affarista.

Scorpione

Amore: lo vivi serenamente.

Lavoro: cogli le ottime occasioni al volo.

Fortuna: ogni tanto ti fa regali inaspettati.

Il consiglio del giorno: acquista un Gratta e Vinci.

Voto 7 fortunello.

Sagittario

Amore: meglio starti alla larga.

Lavoro: sei come lo sceriffo del far west.

Fortuna: la contempli solo se ti da ragione.

Il consiglio del giorno: stupisci tutti quanti con questo tuo pugno duro.

Voto 5 inamovibile.

Capricorno

Amore: sei pronto a darti totalmente.

Lavoro: corrisponde perfettamente ai tuoi desideri.

Fortuna: ti aiuta a organizzare super feste.

Il consiglio del giorno: impara a realizzare i festoni a mano.

Voto 7 e mezzo felicione.

Acquario

Amore: niente sorprese all’orizzonte.

Lavoro: sei come il tontolone della classe.

Fortuna: avresti bisogno del manuale di istruzioni.

Il consiglio del giorno: non spremere troppo il tuo cervello per trovare soluzioni geniali.

Voto 6 – poco ispirato.

Pesci

Amore: in tutte le posizioni del kamasutra.

Lavoro: bisogna assolutamente dirvi sempre di si.

Fortuna: anche lei vi tratta con i guanti per non infastidirvi.

Il consiglio del giorno: la rapidità potrebbe giocarvi brutti scherzi.

Voto 5 esuberanti.