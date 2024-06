video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 11 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 11 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’é un’altissima tensione da primedonne: Marte, Plutone e la Luna in Leone non hanno alcuna intenzione di starsene zitti e buoni! Il segno sfortunato è l’Acquario mentre il segno fortunato l’Ariete! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, martedì 11 giugno 2024, la Luna resta in Leone mentre Marte, in Toro, si scontra perfettamente con Plutone. Insomma la voglia di essere visti, ascoltati, riconosciuti e se possibile applauditi e ubbiditi resta fortissima, spesso sfugge alla ragione. Il segno sfortunato è l’Acquario mentre il segno fortunato l’Ariete!

Ariete

Amore: lo tieni sempre in alto come se fosse la fiaccola olimpica.

Lavoro: sei in modalità condottiero che avanza senza alcun timore.

Fortuna: è come una protezione solare per le prime uscite al mare.

Il consiglio del giorno: la fantasia è una qualità da riscoprire e allenare.

Voto: 9 e molte iniziative.

Toro

Amore: è molto, molto sexy.

Lavoro: vuoi cambiare il mondo come i giovani liceali che si danno alla politica.

Fortuna: non puoi ancora fare un canestro da ‘tre’ totalmente bendato.

Il consiglio del giorno: dedicati a conquiste amorose.

Voto 5 e mezzo troppo energico.

Gemelli

Amore: ottimi organizzatori di incontri super romantici.

Lavoro: le vostre decisioni sono indiscutibilmente le migliori e non è magia.

Fortuna: essere i migliori è una dote innata.

Il consiglio del giorno: non pensate solo al business.

Voto 8 formidabili.

Cancro

Amore: te lo divori come un pacchetto di coccodrilli gommosi.

Lavoro: l’obiettivo è di mettere tutto in ordine in pochissimo tempo.

Fortuna: pronto alla palestra.

Il consiglio del giorno: fai le ore piccole per goderti al meglio l’estate.

Voto 7 + nuovamente forzuto.

Leone

Amore: lo vuoi recapitato come un pacco Amazon.

Lavoro: richiedi subito un assistente, anche digitale che ti organizzi tutto.

Fortuna: ti aiuta ad alleggerire il senso di ‘gravità’.

Il consiglio del giorno: relax totale.

Voto 7 e mezzo pronto alle vacanze.

Vergine

Amore: ti ci butti come una piscina riscaldata.

Lavoro: hai la sensazione che tutti ti parlino in dialetto barese stretto.

Fortuna: ti senti pronta a tutto.

Il consiglio del giorno: punta sempre su un dialogo rilassato.

Voto 6 e mezzo sviluppa la dialettica.

Bilancia

Amore: torna anche la voglia di tenerezze.

Lavoro: sei sulla corsia preferenziale, quella dei taxi.

Fortuna: meravigliosa come non mai.

Il consiglio del giorno: condividi la tua voglia di libertà.

Voto 8 leggera.

Scorpione

Amore: calma piatta ma non fare il broncio.

Lavoro: non ti piace per nulla tutto questo impegno esagerato.

Fortuna: ti impone la calma, per te una vera sfida.

Il consiglio del giorno: la rabbia non è una buona consigliera.

Voto 5 – troppo agitato.

Sagittario

Amore: lo decanti come un poeta del dolce stil novo.

Lavoro: sei fiducioso nel futuro perché segui la tua ‘pancia’.

Fortuna: meglio non esagerare con i programmi impossibili.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le organizzazioni perché al momento sono impossibili.

Voto 6 più fiducioso.

Capricorno

Amore: già pronto senza mutande.

Lavoro: pensi a tutto tu.

Fortuna: funziona perfettamente come il contactless del pos.

Il consiglio del giorno: look non troppo impagliato.

Voto 6 ma poco ti importa.

Acquario

Amore: troppo impegnato a coltivare te stesso.

Lavoro: tu sei perfetto per fare brainstorming.

Fortuna: la convochi come il preside l’alunno indiscipinato.

Il consiglio del giorno: valuta corsi di studio per una nuova laurea.

Voto 5 e mezzo pieno di interessi.

Pesci

Amore: non è ancora tutto rose e fiori.

Lavoro: riacquistate molto rispetto e ne siete felicissimi.

Fortuna: è un biglietto di sola andata per i Caraibi.

Il consiglio del giorno: la corsetta di prima mattina è per voi un must.

Voto 7 carichissimi.