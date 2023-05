L’oroscopo di oggi 9 maggio 2023: Ariete e Bilancia insopportabili Nell’oroscopo di oggi, martedì 9 maggio 2023, c’è un Urano potentissimo congiunto alla Luna. Si tratta di un aspetto dirompente, geniale e fuori dalle regole, ma anche di una esuberanza incontenibile. Il segno fortunato è il Toro, mentre il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, martedì 9 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Il Sole è perfettamente congiunto a Urano a 18 gradi del segno del Toro. Si tratta di una congiunzione esplosiva, dirompente e innovativa ma anche decisamente poco diplomatica. Occhio a cosa dite, e soprattutto a come lo dite.

Con la Luna che oggi è nel segno del Capricorno, direi che il segno sfortunato sia l'Ariete mentre il segno fortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

A volte nelle relazioni amorose c’è la necessità di mettere delle distanze, e tu che hai Venere contro, stai valutando come Stefano De Martino l’opzione di camere separate anche con una partner hot come Belen. Per fortuna, con la Luna dalla tua, hai proprio voglia di libertà e di startene serenamente per conto tuo.

Amore: lo metti sullo scaffale a prendere polvere, come i regali indesiderati.

Lavoro: oggi te ne stai volentieri a fare smartworking dal bar.

Salute: ti senti pieno di acciacchi fastidiosi.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Renoir a Rovigo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

I misteri e gli enigmi sono per te come le parole crociate a schema facilitato. Infatti, se ti avessero contattato prima, tu avresti saputo subito identificare lo sfondo della Gioconda con il ponte Romito di Laterina vicino ad Arezzo, senza far perdere anni di studi. La tua conoscenza con Mercurio nel tuo segno è sconfinata come quella di Alberto Angela.

Amore: sei tutto un tripudio di emozioni e voglia di baci appassionatissimi.

Lavoro: tu non indovini i numeri del Lotto, li calcoli. Ti assicuro che non è da tutti.

Salute: statuario come Kendall Jenner sul white carpet del Met Gala.

Il consiglio del giorno: prendi il sole in pausa pranzo per seguire subito il trend bronze look.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La Luna di oggi vi fa venire una gran voglia di trasgredire, e potreste prendere decisioni di impulso come recarvi in un tattoo studio. Siccome fate tutto di fretta, potreste optare per lo stile dei nuovi tatuaggi di Damiano dei Måneskin, che ha scelto disegni manga di cui è un vero patito. Sono certa che state già cercando le foto della rock star a torso nudo da mostrare al tattoo artist.

Amore: non avete alcuna voglia di impegni e appuntamenti.

Lavoro: siete totalmente sordi alle critiche.

Salute: il vostro umore è sulle montagne russe di Gardaland.

Il consiglio del giorno: guardate i programmi delle crociere sul mediterraneo, potrebbe essere un’ottima opzione per le vostre vacanze estive.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei prestante, magnetico e con un sex appeal travolgente alla Paola Barale. Oltre alla bellezza che ti dona Venere nel tuo segno sei anche coraggioso e diretto grazie a Marte. Proprio come la bellissima Vip che in un libro descrive come ha affrontato a testa alta il trascorrere degli anni e i preconcetti sulle donne over 40. Tu sei sempre più grintoso.

Amore: ogni momento è buono per le effusioni amorose.

Lavoro: la tua capacità organizzativa è perfetta come quella del responsabile dell’incoronazione di Re Carlo.

Salute: sei snodato come Belen negli stacchetti alle Iene.

Il consiglio del giorno: prendi già ora il biglietto per andare a vedere il film ‘La Sirenetta’.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

In questo periodo la tua reazione quando tutto procede per il verso giusto, come quando parti direzione mare il giorno di bollino rosso e trovi l’autostrada libera, è di sincera commozione, come quella di Spalletti quando ha vinto lo scudetto. Tu che sei sotto assedio da Mercurio contro spesso sottovaluti la potenza di Giove ancora dalla tua. Allenati a vedere il lato positivo.

Amore: tu vuoi contorsioni emozionanti, come quelle del Cirque du Soleil.

Lavoro: i problemi si affrontano sempre uno per volta.

Salute: oggi sei davvero preso bene.

Il consiglio del giorno: assaggia il drink ‘The King coronation Day’ una versione ‘regale’ del classico Gimlet.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mercurio in trigono ti ridona un po’ di ‘occhio critico’, che con Venere a favore si è decisamente un po’ troppo ammorbidito. Infatti, potresti rilasciare qualche commentino pungente sul rocambolesco programma di Harry per poter partecipare all’incoronazione del padre e arrivare in tempo per festeggiare il compleanno del figlio Archie a Los Angeles. Certi atteggiamenti da superman proprio non li tolleri.

Amore: per viverlo appieno tu vuoi regole ben precise.

Lavoro: la tua capacità di analisi è precisa al millesimo.

Salute: tu ti impegni senza alcun risparmio energetico.

Il consiglio del giorno: coltiva il tuo lato romantico con letture di poesie d’amore.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’amore e Venere ti hanno mollato con un punteggio calcistico di 4 a 0. Tutta questa solitudine proprio non la tolleri, tanto che sei disposta a metodi poco ortodossi per far ripopolare il tuo cuoricino. Ti assicuro che non ti serve mettere un’annuncio sul giornale come il Comune di Mantova per attrarre nuovi abitanti. Tu hai voglia di leggerezza e divertimento, e di sicuro troverai la giusta compagnia che non richiede troppo impegno.

Amore: hai bisogno di leggerezza.

Lavoro per convincere il capo non ti bastano più occhioni dolci stile Gatto con gli Stivali.

Salute: senti la necessità di un restyle totale.

Il consiglio del giorno: prepara una centrifuga detox a base si barbabietola.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei ancora un po’ distratto, sempre a causa di Mercurio contro, tanto che razionalmente non hai ben capito cosa fosse e da dove arrivasse il boato che ha avvolto tutta Napoli giovedì scorso quando ha vinto ufficialmente lo scudetto. Invece di provare a decodificare tutto con la logica, dovresti affidarti al grande potere di Venere che come un perfetto gps ti sa indicare la direzione giusta. Affidati alle emozioni.

Amore: per contenere tutto l’amore dovresti soppalcare il tuo cuoricino.

Lavoro: tu ti dedichi profondamente solo ai progetti che ti appassionano.

Salute: sei resistente come gli atleti degli ultrà trail.

Il consiglio del giorno: acquista un capo di stagione nel colore rose peony.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi sei pienamente consapevole che non dovresti procrastinare né i pagamenti delle bollette del gas, né tanto meno i tuoi progetti di vita più importanti. Il rischio di dilatare sempre il tempo è di realizzare i tuoi sogni come la nonnina di Trento che a ben 108 anni riesce finalmente a vedere Venezia e il mare. Dovresti iniziare a darti un po’ una mossa.

Amore: metti in pratica tutta la teoria accumulata negli ultimi mesi.

Lavoro: ti applichi a rilento come i lavori alla metro della capitale.

Salute: il tuo entusiasmo è travolgente come una mandria di bufali che corrono per le praterie del midwest.

Il consiglio del giorno: fai una gitarella in macchina per la provincia italiana che è un ottimo programma.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tutte le storie miracolose di destini travolti e rivoluzionati ti fanno davvero rosicare. Tu che hai Giove e Venere contro non puoi auspicare ad una vita da romanzo come quella di Lucia Farseth che da senza tetto è diventata milionaria, complice anche un biglietto della lotteria davvero fortunato. Tu puoi solo contare sulle tue grandissime capacità razionali.

Amore: tu lo apprezzi solo come i conti corrente con tanti zeri.

Lavoro: prendi decisioni solo guidato dalla fredda razionalità.

Salute: sei sempre molto serio, non sorridi mai.

Il consiglio del giorno: guarda la collezione Versace High Summer per un look estivo davvero perfetto.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti aggreghi volentieri al gruppo musicale ‘Lo Stato Sociale’ in giro per Milano in bicicletta per divulgare comportamenti etici sull’importanza dell’ambiente. Oggi sei particolarmente entusiasta e propenso alla collaborazione. Tu sai perfettamente fare squadra.

Amore ti lasci scappare dichiarazioni d’amore.

Lavoro sai collaborare perfettamente con i tuoi colleghi.

Salute affronti tutto come una partita scanzonata al gioco ‘Uno’.

Il consiglio del giorno: controlla i varchi dello Ztl di Roma che ci sono degli ultimi aggiornamenti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

L’entusiasmo di Venere e anche della Luna a favore oggi non è smorzato da alcun pianeta. Non dubitate delle vostre capacità ma impegnatevi a fondo come Paola e Chiara che si preparano al ritorno Live sul palco di Trezzo. Voi potete sempre contare sulla forza energica della passione in tutto quello che fate.

Amore: è l’appuntamento immancabile della sera dopo cena.

Lavoro: siete mossi sempre da grande dedizione e saggezza.

Salute: siete in perfetta sintonia che le emozioni.

Il consiglio del giorno: rileggete le fiabe italiane raccolte da Rodari.

Voto 8