L’oroscopo di domani, martedì 9 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 9 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Leone e la Venere super sollecitata, questa giornata ci parla d’amore decisamente incontenibile. Godetevelo! Con la Luna in Leone il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di domani, 9 luglio 2024, c’è ancora una bellissima Venere molto sollecitata: dal trigono con Nettuno e dal sestile con Urano. Si prospettano divertenti e importanti dichiarazioni sentimentali. Con la Luna in Leone il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: è un equilibrio sopra la follia.

Lavoro: ti piace scoprire piccoli segreti tra colleghi ma non è detto che tu riesca nell’impresa.

Fortuna: aguzza ancor di più il tuo ingegno e la tua curiosità.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento a ‘Novella 2000’ per l’estate.

Voto: 8 e mezzo chiacchierone.

Toro

Amore: lo vuoi perfettamente abbinato al tuo outfit.

Lavoro: se tutti non ti danno la totale attenzione, ‘mordi’.

Fortuna: difficile sfruttarla al nmeglio con gli sbalzi di umore.

Il consiglio del giorno: la pazienza è una virtù che si può tranquillamente coltivare, ricordatelo.

Voto 5 agitato.

Gemelli

Amore: deve essere allineato ai vostri progetti.

Lavoro: prontissimi a fare il grande salto.

Fortuna: è come un airbag sempre pronto a farvi rimbalzare nel posto giusto al bisogno.

Il consiglio del giorno: coltivate i sogni perché possono diventare realtà.

Voto 8 super attivi.

Cancro

Amore: ti piace in tutte le salse.

Lavoro: ti applichi volentieri per l’approvvigionamento del caffè e di stuzzichini per le riunioni lunghe e noiose.

Fortuna: sei pronto a darle una mano.

Il consiglio del giorno: prepara una extra merenda da offrire a chi se l’è dimenticata.

Voto 7 premuroso.

Leone

Amore: pretendi l’anima gemella altrimenti passi.

Lavoro: è come un sogno ad occhi aperti.

Fortuna: è il tuo asso nella manica.

Il consiglio del giorno: per il tuo outfit prendi ispirazione dallo stile anni 50′.

Voto 8 e mezzo perfettino.

Vergine

Amore: una vera bomba sexy.

Lavoro: risolvi tutto con occhioni dolci e un sorriso smagliante.

Fortuna: è una piacevole compagna di viaggio.

Il consiglio del giorno: nella tua lista della spesa inserisci anche l’ananas.

Voto 8 ammaliante.

Bilancia

Amore: lo conquisti con la tua genialità.

Lavoro: sei almeno dieci passi davanti a tutti quanti.

Fortuna: capacissima di amplificarla come fa il megafono con la voce.

Il consiglio del giorno: solo letture impegnative di filosofi, economi e politici dell’ultimo secolo.

Voto 8 avanti tutta.

Scorpione

Amore: sei a pieno ritmo.

Lavoro: prendila con filosofia se tutto non sta andando proprio per il meglio.

Fortuna: continua a darti due di picche per il momento.

Il consiglio del giorno: rivaluta alcuni progetti anche se pensavi fossero importantissimi.

Voto 5 – insoddisfatto.

Sagittario

Amore: solo flirt poco impegnativi.

Lavoro: va totalmente a braccetto con i tuoi programmi come per i nomadi digitali.

Fortuna: ne tieni sempre un pochino a portata di mano.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio ma solo con i membri della tua famiglia.

Voto 8 e mezzo compagno perfetto.

Capricorno

Amore: super hot.

Lavoro: ti piace moltissimo comandare.

Fortuna: per te è sinonimo di esagerazione.

Il consiglio del giorno: scarpe comode per muoverti con agilità.

Voto 6 e mezzo esagerato.

Acquario

Amore: ti sfugge ancora la formula giusta.

Lavoro: procrastinare è diventata la tua specialità.

Fortuna: ti domandi se per caso tu l’abbia dimenticata in fondo alla sacca degli sci.

Il consiglio del giorno: non disperdere le energie in troppi interessi.

Voto 5 caotico.

Pesci

Amore: campioni di lancio delle mutande.

Lavoro: vi tocca ma non siete performanti.

Fortuna: risponde solo su questioni d’amore per il resto tace silenziosamente.

Il consiglio del giorno: dedicatevi solo all’amore.

Voto 7 – farfalloni.