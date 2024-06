video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 9 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 9 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Marte passa nel segno del Toro dove starà fino al 20 luglio. Tante energie per i segni di Terra (Vergine, Toro e Capricorno).

L'oroscopo di domani, domenica 9 giugno 2024, perfetto quello con Marte, il pianeta delle energie, che passa da Ariete a Toro. Insieme alla Luna in Cancro e ai pianeti in Gemelli probabilmente annulleremo tutti i doveri per dedicarci solo ai piaceri! Il segno fortunato é il Toro mentre il segno sfortunato l’Ariete che ci rimane male per Marte che se ne va!

Ariete

Amore: incredibile conquistatore, ma possessivissimo!

Fortuna: la portano le chiacchiere leggere con i vicini.

Il consiglio del giorno: fai pulizia tra i vecchi costumi.

Voto: 6, ma la serata è in gran ripresa

Toro

Amore: mentre gli stilisti ripescano il “normcore” anni ’90, tu sei pronto a riscoprire la passione, e alla grande.

Fortuna: non è immediata, ma sul lungo termine.

Il consiglio del giorno: metti giù un programma per recuperare il tono muscolare.

Voto: 8

Gemelli

Amore: meno passione, forse, ma ancora tanto fascinoso.

Fortuna: ancora il re Mida dello zodiaco.

Il consiglio del giorno: non dimenticate di fare un po’ di sana introspezione.

Voto : 7

Cancro

Amore: oggi sei del partito del “ogni lasciata è persa”.

Fortuna: una sana botta d’autostima.

Il consiglio del giorno: inizia la giornata con una bella spa casalinga: scrub al caffè, shampoo profumato e colazione preferita.

Voto : 9

Leone

Amore: ricalibra la tua strategia.

Fortuna: le opportunità sono lì, ma potrebbero richiedere un po' di esplorazione interiore per essere scoperte.

Il consiglio del giorno: segui l’esempio del filosofo che contempla il significato della vita dalla sua poltrona preferita.

Voto: un nervosetto 8.

Vergine

Amore: dal menù ordini coccole e sesso sfrenato, golosa!

Fortuna: oggi sorridi tu, lei un po’ meno.

Il consiglio del giorno: che sia un club del libro o un gruppo di alpinisti, fai network con persone che condividono i tuoi interessi.

Voto: 7

Bilancia

Amore: un po’ di calma dopo la tempesta.

Fortuna: ti prepari a raccoglierla a piene mani, come i dolcetti dalle ciotole ad una festa.

Il consiglio del giorno: dai una rinfrescata al tuo beauty.

Voto: 6 in ascesa.

Scorpione

Amore: da questa sera, appendi il cartello: “fuori uso”.

Fortuna: hai perso la voglia di cercarla.

Il consiglio del giorno: in mattinata, segui un webinar per placare la tua sete d’imparare.

Voto: un 7 in picchiata.

Sagittario

Amore: in serata potresti ricordarti di avere ancora una vita.

Fortuna: ti è rimasto il buon senso di non tentarla?

Il consiglio del giorno: lascia che gli altri si prendano un po’ cura di te.

Voto: 5

Capricorno

Amore: sai cosa vuoi e te lo vai a prendere.

Fortuna: sei impegnato su altri fronti.

Il consiglio del giorno: riscopri vecchi hobby che hai messo da parte.

Voto: 5, in miglioramento

Acquario

Amore: o ti offre sicurezza, o si aspetti delle scenate da Oscar.

Fortuna: opportunità di crescita e di espressione creativa.

Il consiglio del giorno: esci di casa a divertirti, così minimizzerai le possibilità di litigio.

Voto: 9

Pesci

Amore: vi fate perdonare il caratterino col vigore sotto le lenzuola.

Fortuna: se vinceste ad una lotteria, il premio sarebbe qualcosa che avete già in abbondanza.

Il consiglio del giorno: provate la meditazione della concentrazione sulla fiamma di una candela.

Voto: 7