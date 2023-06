L’oroscopo di oggi 9 giugno 2023: le stelle ci riprendono per come trattiamo il pianeta L’oroscopo di oggi, venerdì 9 giugno 2023, vede le stelle parlare chiaro. Una Venere che si scontra con Giove e il Nodo nord in Toro, segno della madre Terra, sembra proprio riprenderci per quello che stiamo facendo al nostro pianeta! Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato sarà il Cancro e il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, venerdì 9 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di oggi questa Venere in Leone opposta a Plutone e quadrata alla congiunzione di Giove al Nodo Nord sembra proprio indicarci che stiamo sbagliando qualcosa nella strada verso la cura della nostra Terra. Il Toro è proprio il segno legato alla natura vitale.

La Luna oggi sarà divisa tra il segno zodiacale dell'Acquario, in mattinata, e quello dei Pesci, dall'ora di pranzo. Quindi il segno fortunato sarà il Cancro, a prescindere, e il segno sfortunato del giorno sarà l'Acquario stesso un po' troppo sollecitato da emozioni che non comprende.

Ariete

Hai la stessa verve romantica di Louis Hamilton quando fa allusioni alla piacevole compagnia di Shakira nei box dichiarando ai giornalisti che ha proprio bisogno di una ‘latina’. Invece di pretendere di parlare d’amore come un poeta maledetto stile Baudelaire tu passa all’azione, e sfoggia i tuoi modi da vero macho solo a porte chiuse e con il partner.

Amore sei tutto un bollore di passione.

Lavoro il tuo passo è così deciso che fai rimbombare tutto il corridoio.

Salute: odi profondamente la pigrizia, infatti la tua agenda è piena di appuntamenti come quella di una rockstar in tour.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di occhiali da sole con la montatura sgargiante.

Voto 7 e mezzo

Toro

Nonostante tu ti senta più duro del granito con Venere e anche la Luna contro, in realtà sotto quella scorza da torrone del Natale del 2021 c’è sempre un cuoricino davvero generoso. Infatti sono certa, anzi certissima, che ti sei commosso come una fontana quando hai assistito all’addio di Ibrahimovic al calcio con un discorso da gigante dal cuore tenero. Tu certi passaggi che smuovono il tuo rinomato iper controllo territoriale, fatichi a digerirli.

Amore: tu vuoi essere abbracciato come il cuscino di notte.

Lavoro: tu credi profondamente nel controllo assoluto stile imperatore illuminato.

Salute: per non rischiare la prova costume sei a dieta ferrea tanto che rinunci allo spuntino della buona notte.

Il consiglio del giorno: acquista l’album dei calciatori della panini.

Voto 6 –

Gemelli

Di certo non siete tra i fulmini di guerra dello zodiaco ma di certo quelli con il più alto livello di sex appeal e di voglia di amoreggiare e scherzare dietro ad ogni angolo come degli eterni ragazzini proprio grazie a Venere e alla Luna dalla vostra parte. Avete quel fare scanzonato da belli, belli ma svampitoni come la celebre soubrette Antonella Elia che dichiara in un’intervista di essere ancora troppo ‘giovane’ per sposarsi, nonostante i suoi quasi sessant’anni suonati. Cercate di mantenere sempre questa freschezza da eterni teenager, c’è sempre tempo per crescere.

Amore: vi eccitate ad ogni messaggino che ricevete dal fidanzatino.

Lavoro: vi piace il brivido della sfida, cercate di puntare sempre sul cavallo vincente.

Salute: siete più snodati degli atleti del Cirque du Soleil.

Il consiglio del giorno: fate un corso di tuffi acrobatici.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Tu hai bisogno di seguire dei progetti in cui hai un feedback immediato perché con Mercurio pretendi di controllare subito il risultato di un'operazione con la famosa prova del nove. Per dare sfogo anche alla tua grande sensibilità potresti anche tu realizzare cucce per gatti randagi proprio come il pensionato Jaeshin Ha. Così potrai ricevere subito come compenso una serenata di fusa, accarezzamenti di coda pelosa sulla gampe e ovviamente eterno rispetto. Ti vedo già al Brico per acquistare tutto il materiale.

Amore: hai solo bisogno di un po’ d’incoraggiamento per scatenarti.

Lavoro: per te la precisione è importantissima perché da un certo livello di importanza a tutto quello che fai.

Salute: appena inizi a sudare per te finisce l’allenamento.

Il consiglio del giorno: impara a fare una corona di fiori con le margherite.

Voto 7

Leone

Ti senti così coraggioso grazie a Marte nel tuo segno che non vedi l’ora di esporti in dichiarazioni davvero fuori dal comune. Grazie a Venere e alla Luna sei attento al benessere dei tuoi amici a 4 zampe, come il senatore La Russa che vuole permettere ai suoi colleghi di poter partecipare agli incontri a Palazzo Madama con i loro fidi amici. Ora che hai riscoperto l’amore non vuoi allontanarti più di due metri dai tuoi cari.

Amore: lo vuoi sempre vicino a te. Appena si allontana di qualche metro soffri subito di nostalgia.

Lavoro: sei così tenero che sei considerato la mascotte dell’ufficio.

Salute: anche lo specchio dell’ascensore questa mattina ti fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: impara ricette vegan come i falafel alla menta con yogurt al cocco.

Voto 7 –

Vergine

Lo so che ti piace molto fare la maestrina attenta perché con Mercurio e anche Giove dalla tua, la tua attenzione nei confronti della cultura è davvero incontenibile. Provi quasi un pizzico di gelosia nei confronti dei cugini francesi che di recente hanno organizzato sotto all’Arco di Trionfo e per un bel pezzo degli Champs-Élysées, il ‘dettato’ con più studenti al mondo. Oltre all’idea, in realtà, avresti voluto essere tu a vestire i panni dell’insegnate davanti a quelle migliaia di studenti. Vero?

Amore: non sei un habitué delle doppiette.

Lavoro: la tua logica viaggia alla velocità della luce.

Salute: sei sempre molto ponderata proprio come una wasp dell’Upper East Side di New York.

Il consiglio del giorno: esercita la tua dizione come un’attore di teatro drammatico.

Voto 8 –

Bilancia

Lasciati travolgere da tutta questa passione per il colore rosa, meglio conosciuta come ‘Barbie Core’, che perfettamente si sposa con l’incanato vellutato come una pesca che ti regala Venere a favore e alla Luna che infonde una certa dose di femminilità. Proprio come la principessa Kate che pare abbia sostituito tutto il suo guardaroba nelle mille sfumature del colore più femminile al mondo, il rosa, appunto!

Amore: ti sembra di vivere in un film romantico come ‘50 volte il primo bacio’

Lavoro riesci a coinvolgere anche il capo in balletti stile villaggio vacanze.

Salute: sei snodata come un’insegnate di yoga.

Il consiglio del giorno: compra una pianta grassa per la tua casa.

Voto 7

Scorpione

Certi argomenti sono così lampanti che anche tu che hai Mercurio contro riesci a capirne il valore e l’importanza. Infatti appena hai letto la notizia che i mezzi pubblici per tutti i Ladern in Germania costano solo quarantanove euro al mese sei pronto a mettere su un banchetto davanti al Quirinale per attirare l’attenzione di Mattarella su questo punto. Mi raccomando cerca di moderare i toni che con la Luna storta rischiano di superare la soglia di decibel di tolleranza.

Amore: lo guardi con grande desiderio ma non sai bene come approcciarti.

Lavoro: tu devi sempre fare un ripassino su sintassi e grammatica prima di esporti pubblicamente.

Salute: l’idea di sudare è assolutamente insopportabile. Tu stai bene solo rintanato nell’aria condizionata.

Il consiglio del giorno: regalati l’abbonamento all’Internazionale.

Voto 5

Sagittario

Sei determinato come gli atleti del Sanga Basket che dal campetto della parrocchia sono riusciti a conquistare il campionato A-1. Con Marte, Venere e anche la Luna dalla tua ti senti davvero invincibile e pronto a sfide stile Davide contro Golia. Tu non temi le competizioni fuori dalla tua portata, ma anzi le prediligi perché spingono a tirare fuori la versione migliore di te stesso. Tu sei pronto ad una vera evoluzione.

Amore: è l’appuntamento immancabile della giornata, quello a cui ti presenti addirittura cinque minuti in anticipo.

Lavoro: tu credi fermamente che i tuoi colleghi siano i tuoi migliori amici così ti sembra di non lavorare nemmeno un minuto.

Salute: potresti partecipare a un triathlon senza alcun tipo di allenamento.

Il consiglio del giorno: condivide le tue tip e segreti con il personal trainer.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

In tutto ciò in cui ti applichi, pretendi un altissimo livello perché con Mercurio e Giove dalla tua vuoi solo il massimo. Infatti tu che sei molto affezionato agli anni novanta, soprattutto per il mito del manager rampante, se per caso ti volessi applicare anche a livello sportivo, seguiresti unicamente i consigli della mitica Karen Weight. Proprio come Elle Macpherson, la famosissima modella detta ‘The body’, che di recente ha proprio pubblicato un video della guru del fitness. Tu adori tutto ciò che ti fa arrivare al top, che sia per un corpo statuario che per accrescere il numero di zeri sul tuo conto corrente.

Amore: le tue cene romantiche sono solo a base di ostriche e champagne.

Lavoro: tu aggiungi l’aggettivo lusso a tutto, anche per giustificare il prezzo maggiorato.

Salute: fare girare le rotelle del tuo cervello per te è già grande attività fisica.

Il consiglio del giorno: rispolvera il vecchio step che hai ritirato dieci anni fa in soffitta.

Voto 7

Acquario

Per stimolare un po’ la tua sensibilità che con la Luna nel tuo segno sembra proprio essersi risvegliata dovresti guardar i video dei concerti di Elisa. Infatti le esibizioni della celebre cantante sono pura poesia dove la sua splendida voce viene dolcemente accompagnata da un quintetto d’archi. Vedrai che oltre alla dolcezza questo genere di musica un po’ ‘intellettuale’ solleticherà anche le tue sinapsi che sono da un po’ di tempo spiaggiate inermi su un atollo disperso nell’Oceano Pacifico.

Amore: sei quasi pronto a slanci amorosi d’eccezione.

Lavoro: tu pretendi di essere lasciato tranquillo almeno fino a settembre, poi se ne riparla.

Salute il massimo dell’esercizio fisico è appendere l’amaca al muro.

Il consiglio del giorno: acquista un biglietto per uno dei prossimi concerti di Elisa, ovviamente.

Voto 5 e mezzo

Pesci

A volte dovreste mettere da parte tutta la razionalità troppo concreta in cui Mercurio vi ha incasellato e lasciarvi andare alla creatività e all’improvvisazione. Proprio come Robbie Williams che durante un party su un panfilo improvvisa con un gruppo di jazzisti la celebre canzone ‘I’ll be like you’ del film ‘Il libro della giungla’. Dovete sempre ritagliarvi dei momenti di svago per immergervi nei vostri hobby e passioni.

Amore: ai sentimenti ricordatevi di aggiungere sempre un pizzico di magia, come il sale nei dolci.

Lavoro: optate sempre per ottenere il massimo rendimento con il minimo sbattimento.

Salute: siete già perfettamente in forma senza dover trascorrere ore in palestra.

Il consiglio del giorno: andate a vedere una proiezione del cinema all’aperto.

Voto 7