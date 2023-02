L’oroscopo di oggi 9 febbraio 2023: Gemelli e Capricorno dicono la loro Nell’oroscopo di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Sagittario. La Luna si sposta da Vergine a Bilancia, ma soprattutto sarà Mercurio a farsi sempre più vicino a Plutone. Questa congiunzione amplifica la nostra voglia di comunicare in un modo che non ha alcuna intenzione di passare inosservato.

L'oroscopo di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre Mercurio è sempre più vicino a Plutone, e la comunicazione anche pubblica e mediatica è sempre più potente e incisiva, Venere è sestile a Urano. I sentimenti non vogliono essere diplomatici, ma chiari.

La Luna oggi parte negli ultimi gradi del segno della Vergine, e si sposta in Bilancia intorno all'ora dello spuntino mattutino. Per buona parte di oggi, quindi, il segno fortunato sarà la Bilancia e il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti piacciono le esagerazioni, e pare che tu non ne possa farne proprio a meno. Oggi la Luna ti insegna che è meglio essere morigerati, altrimenti il rischio è che le tue ossessioni siano come quelle della cantante Madonna per la chirurgia estetica, tanto che la signora Ciccone non è stata riconosciuta neppure dal pubblico più affezionato ai Grammy Awards. Non so se ho reso l’idea.

Amore: a volte il due di picche te lo dai da solo.

Lavoro: qui ci vuole proprio la costanza dell’allenamento in palestra.

Salute: hai la stessa forza di Conor McGregor.

Il consiglio del giorno: guarda Muschio selvaggio edizione Sanremo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Di certo il tuo occhio attento, super stimolato da Mercurio, non si è fatto sfuggire il ‘green’ carpet di Sanremo, con il richiamo a fiori e piante locali. Tu, che sei fornito di un super pollice verde, hai molto apprezzato questa scelta che pone attenzione all’ambiente e sa svecchiare abilmente il classico tappeto rosso da divi anni cinquanta di Hollywood, che in effetti è un po’ superato. Non ti sfugge proprio nulla.

Amore: tu non lo baci, lo divori.

Lavoro: pugno di ferro e occhio di ghiaccio appena si parla di investimenti.

Salute: hai una bellezza innata che non ha proprio paragoni.

Il consiglio del giorno: riascolta le canzoni dei Pooh.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Quando sentite un accenno di polemiche su Sanremo mettetevi gli occhialoni da spia in incognito, per non farvi coinvolgere in queste situazioni su cui avete un debole più forte della bisca di poker la domenica sera. Marte vi spinge sempre ad esporvi con un che di nonchalance, ma con Venere contro rischiate di essere un po’ troppo fastidiosi e non ne vale proprio la pena.

Amore: puntate tutto su leggerezza e simpatia.

Lavoro: pensate che seguire un ordine logico tolga tutto il divertimento.

Salute: vi sentite sempre in vena di scherzi come alla parata dei carri di Viareggio.

Il consiglio del giorno: seguite il programma su Sanremo: Citofonare Passoni.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti sei subito allarmato quando hai saputo che i Ferragnez a Sanremo sono alloggiati in due case separate. Ora che hai Venere a favore, non hai intenzione di vedere nessuna nuvoletta grigia all’orizzonte, perché deve sempre splendere un enorme cielo sereno. Ricorda che per il finale sdolcinato ci vuole anche un po’ di pathos. Solo un goccio eh!

Amore: hai la costanza del panettiere che si sveglia in piena notte per andare a sfornare pagnotte.

Lavoro: tu hai bisogno del replay per essere certo di aver colto esattamente quello che ti è stato detto.

Salute: sei come una bella svampitona, ed è per questo che tutti ti adorano.

Il consiglio del giorno: la cofana anni sessanta è il vero hair trend del momento.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il fatto che le mostre più in voga in questo periodo siano quelle dove si fanno i selfie come il Ballon Museum o Ikono, ti piace proprio parecchio. Tu che non vedi l’ora di metterti giù da gara, con una Luna che enfatizza la tua voglia di apparire ma con un certo ‘bonton’. Ricordati durante la visita di portare il powerbank per essere certa di fare incetta di scatti pazzeschi, sia per i social sia da inviare a tutti i tuoi numerosi spasimanti.

Amore: lasciati andare a dolcezze che ti scaldano il cuore.

Lavoro: hai gran voglia di fare caciara e di divertirti, anche quando si parla di business.

Salute: ti basta un mascara e due piume in testa e ti senti già al carnevale di Rio.

Il consiglio del giorno: hai finalmente capito che il trucco per essere sempre felici è essere se stessi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Fare l’intellettuale impegnato ti piace tantissimo, perché il tuo pensiero è sempre rivolto alla conoscenza e all’evoluzione, grazie a Mercurio. Proprio come l’ingegnere Capizzoto, che lascia la Ferrari per andare a insegnare nella scuola pubblica. La missione di forgiare le menti delle nuove generazioni è più forte della passione per la testa rossa. Tu sei sempre prontissima per più alti propositi.

Amore: non ti lasci convincere neppure se fosse il cappotto della vita ai super saldi di fine stagione.

Lavoro: sei sempre molto infastidita da chi vuole per forza inserirsi nel tuo programma perfetto.

Salute: esercitati a fare sorrisi raggianti allo specchio.

Il consiglio del giorno: segui i tips e trucchi di bellezza di Chiara Ferragni a Sanremo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti senti proprio al settimo cielo, oggi che la Luna si trova nel tuo segno e fa sprigionare tutta la tua voglia di vivere, come la palla disco dello Studio 54. Sei super vincente, come Federica Brignone che fa di nuovo filotto a Courchevel, ed è in testa al mondiale di sci. Ti senti davvero irrefrenabile.

Amore con un solo sguardo fai girare a tutti la testa.

Lavoro non ti fai prendere dallo sconforto neanche quando hai le finanze a secco.

Salute: sei sempre reattiva come se avessi la carica a molla.

Il consiglio del giorno: chiedi in prestito il ‘canta tu’ per una serata di canzoni in compagnia di amici.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti un vero romanticone con Venere che ti appoggia quasi ai livelli di Woody Allen, quando ha scritto il film super sdolcinato, e con un’allûre da mercatino di brocantage, ‘Midnight in Paris’. Con questa voglia di Ville Lumière, se non potessi prendere un last minute per una serata tra gli Champs Elisées, puoi sempre adottare lo stile francesina, che pare essere l’ossessione degli stilisti di ultimo grido per sentirti subito tra le viuzze del Marais.

Amore: sei tutto sospironi d’amore e baci appassionati.

Lavoro: sei impegnato nel lavoro, come gli animatori marpioni dei villaggi vacanza.

Salute: tira fuori il tuo fascino irresistibile.

Il consiglio del giorno: fai un corso accelerato di lingua francese.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Vista la tua poca voglia di applicarti sia a lavoro sia in amore, con Venere e Marte contro, hai bisogno di soluzioni efficaci, che richiedono davvero pochissimo impegno. La trovata geniale per te è quella di mandare il tuo CV alla Sleep Company, che offre uno stipendio di circa mille trecento euro per dormire. Direi che per te questo è assolutamente un vero sogno.

Amore: è una missione impossibile, come la prova bikini in questa stagione.

Lavoro: il tuo obiettivo è adottare il minimo sbattimento per il massimo risultato.

Salute: il tuo incubo è la sveglia la mattina, che posticiperesti fino a mezzogiorno.

Il consiglio del giorno: metti fiori freschi in casa per sentire già profumo di primavera.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Devi sempre ponderare bene le tue parole, perché con l’estrema razionalità che ti conferisce Mercurio, tutti seguono pedestremente tutto quello che dici. Hai la stessa autorevolezza di Beppe Vessicchio che dichiara, come simpatico pronostico, che sarà proprio la sua adorata Giorgia a vincere questa kermesse. Anche se volessi essere imparziale, tu hai comunque le tue preferenze.

Amore: il tuo abbraccio è iperprotettivo.

Lavoro: tutto quello che dici viene seguito pedestremente da tutti come un vero leader.

Salute: i tuoi modi sono decisi ma iper affabili.

Il consiglio del giorno: ti puoi concedere due quadratini di cioccolato fondente prima di andare a dormire.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti piacciono quelle imprese da Davide Contro Golia, perché Marte e la Luna oggi ti danno quella sicurezza di avere le capacità per affrontare proprio di tutto. Sono certa che tu ti sei appassionato alla battaglia tra la piccola cantina sarda Muggittu Boeli e la Red Bull, per via dei diritti sull’immagine dei tori che appaiono sull’etichetta dei vini, che assomigliano a quelli della bevanda energetica. Tu sei prontissimo a dare supporto emotivo e intellettuale per vincere questo genere di sfide.

Amore: hai addirittura gli occhi a forma di cuoricino.

Lavoro hai sempre in mano ottime strategie per stupire i concorrenti.

Salute sempre pronto per imprese mitiche!

Il consiglio del giorno: non stressarti troppo se arrivi in ritardo, perché hai sempre mille cose da fare.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi piace moltissimo vivere in quella linea sottile che divide la realtà e la fantasia, perché Mercurio a favore è in stretta relazione con Nettuno nel vostro segno. Pensate che la prossima volta che visiterete il Colosseo ci sarà direttamente l’avatar dell’imperatore Nerone a spiegarvi la storia e i segreti del monumento più famoso della Capitale, con l’aggiunta di qualche battutina colorita romanesca. Da provare subito.

Amore: vi piacciono quei momenti in cui il desiderio si realizza.

Lavoro: fate innamorare tutti appena descrivete gli impossibili progetti che avete in mente.

Salute: un passaggio alla spa fa sempre bene.

Il consiglio del giorno: riascoltate le canzoni degli Articolo 31.

Voto 7