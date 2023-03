L’oroscopo di oggi 7 marzo 2023: Leone e Scorpione liberi e motivati Nell’oroscopo di oggi, martedì 7 marzo 2023, il segno sfortunato sono i Gemelli, mentre il segno fortunato il Toro. Oggi c’è una grande novità astrologica: Saturno entra nel segno dei Pesci, dove resta per 3 anni, fino al febbraio 2026.

L'oroscopo di oggi, martedì 7 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Questa giornata segna una data astrologicamente molto importante. Il pianeta semi lento Saturno, grande temuto dello zodiaco, entra nel segno dei Pesci dove resterà per 3 anni, fino al febbraio 2026.

Saranno quindi Vergine, Gemelli e Sagittario a vedersela con "Saturno contro" ma, niente panico: è solo un'occasione per risolvere quello che non funziona ed evolvere.

Con la Luna in Vergine che oggi sarà anche Luna piena, intorno all'ora di pranzo, il segno sfortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno fortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Quando si tratta di grandi imprese, tu sei sempre in prima fila, perché spronato da un vigorosissimo Marte. Sei come il tifoso del Sud Tirolo, che non indugia a guidare per più di ottocento chilometri per vedere la partita della sua squadra del cuore a Benevento, e festeggiare la vittoria. Sei un vero prezzemolino.

Amore: ti dedichi sempre con grandissima passione.

Lavoro: ti applichi con grandissimo entusiasmo.

Salute: sei così naturalmente resistente che non hai bisogno neppure di alcun integratore.

Il consiglio del giorno: rinnova il tuo look con un bob cut.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

Senti una vera aria di rinnovamento oggi, grazie alla Luna piena a favore e a Saturno che arriva a sostenerti, come un personal coach pieno di entusiasmo. Sei pronto a grandi progetti, che tutti attenderanno, come il nuovo album di Ed Sheeran prossimamente in uscita. Inizia un periodo di grande auto promozione.

Amore: c’è grandissima passione ardente.

Lavoro: è il momento giusto per mettere basi importantissime.

Salute: qui c’è proprio da festeggiare per il ritrovato buonumore.

Il consiglio del giorno: ascolta l’album ‘Trip’ di Coccoluto, per scatenarti in un ballo casalingo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra corsa irrefrenabile oggi avrà una brusca frenata. La Luna piena e Saturno contro vi chiedono di fare un’esame di coscienza quindi, da fare il bip bip tra il Grand Canyon a grande velocità, vi trasformerete negli innovativi robot lombrico, pronti ad esplorazioni sotterranee. Vi assicuro che quest’esperienza sarà altrettanto adrenalinica.

Amore da oggi diventa una delle vostre priorità.

Lavoro: non fidatevi delle vostre scelte fatte ‘di pancia’.

Salute: il vigore fisico oggi non vi sarà di grande aiuto.

Il consiglio del giorno: studiate i significati dei simboli alchemici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Puoi finalmente uscire dal tuo guscio protettivo, e lanciarti nel mondo più saggio e sicuro con l’appoggio di Mercurio e Saturno. Lascia perdere tutte le tue paturnie emotive, perché ti assicuro che trarrai molta più soddisfazione pensando più a te stesso e alla tua realizzazione. Sei capace proprio di tutto, come consultare e comprendere appieno il significato del Codice Atlantico di Da Vinci, che ora è possibile trovare semplicemente online. Mettiti subito alla prova.

Amore: le dolcezze puoi tranquillamente rimandarle a domani.

Lavoro: ormai sei partito alla grande.

Salute: sei impegnatissimo per una ripresa totale.

Il consiglio del giorno: segui il profilo @informaconfede per un concetto di benessere senza l’ossessione della palestra.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Esulti alla notizia che il periodo di Saturno contro è ufficialmente finito. Ti senti in grande forma psicofisica, perché finalmente puoi dare sfogo a Marte senza limiti. Sei proprio come la novantaquattrenne Gwendolen Kaspar, che stravince ai campionati master di nuoto a Ostia. Sei prontissimo ad andare oltre l’infinito e oltre.

Amore: è davvero esagerato.

Lavoro: sei davvero esplosivo come un colpo vincente.

Salute: sei perfetto per la Paris Fashion Week.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio per andare a vedere le fioriture dei peschi in Giappone.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Devi iniziare ad armarti di santa pazienza, perché con Saturno e Mercurio in opposizione le tua capacità di concentrazione e di resa sarà davvero scarsissima. Per questioni importanti potresti affidarti a Chat GPT, che si dimostra essere molto affidabile, tanto che di recente ha addirittura superato il test di medicina e potrebbe iscriversi al corso presso l’Università Sapienza. Ricorda che ogni situazione ha sempre il suo risvolto positivo.

Amore: preferisci di gran lunga ripassare tutti i modi e tempi dei verbi.

Lavoro: concediti del disordine sulla tua scrivania.

Salute: hai proprio bisogno di una maratona sotto al tuo caldo piumone.

Il consiglio del giorno: prova lo spazzolino innovativo Ybrush per un sorriso smagliante.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Anche se hai Venere contro, tu non puoi assolutamente soprassedere ai tuoi principi, che porti avanti con grandissima determinazione grazie a Marte. Infatti, sei l’amica su cui si può sempre contare, proprio come Sabrina Ferilli che dal Giappone è corsa a sostenere la sua amata Maria De Filippi in un momento di grande bisogno. Quando vuoi sei proprio un’ottima spalla.

Amore le romanticherie per te sono proprio inutili.

Lavoro è il momento di puntare tutto sulla carriera.

Salute: ai tuoi venti minuti di allenamento funzionale non sai proprio rinunciare.

Il consiglio del giorno: ascolta i live on line del concerto di Lizzo a Milano.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti pronto a una grande rivoluzione, con Saturno che arriva a sostenere tutte le tue idee futuristiche che ben si sposano con una grande sensibilità che ti garantisce la Luna piena. Potresti tirare fuori dal tuo cappello da mago progetti di grande spessore, come la decisione della piattaforma YOOX di creare un’area dedicata per vendere capi ‘second hand’, ovviamente firmati. Ora puoi finalmente scatenarti.

Amore: sei un vero maritozzo alla crema formato famiglia.

Lavoro: puoi finalmente sbizzarrirti.

Salute: puoi mettere una pausa alla tua continua ricerca di te stesso e goderti la vita.

Il consiglio del giorno: prenota un bel pranzetto con le amiche.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mio caro, metti da parte i grandi progetti da formichina che già avanzavano a singhiozzo e goditi la vita, come una cicala d’estate. Approfitta di Giove e Venere a favore per puntare sull’amore, per cui organizza una sera in Darsena a Milano, perché sono tornate le serenate in gondola da ascoltare romanticamente su un muretto con la tua dolce metà.

Amore: conta solo dolcezza e romanticismo.

Lavoro: per problemi irrisolvibili meglio rivolgersi altrove.

Salute: vuoi essere accudito come un bebè dalla sua mamma.

Il consiglio del giorno: guarda il programma ‘The Voice Kids’.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Saturno e la Luna piena a favore ti riempiono di coraggio e fiducia in te stesso, che è stata minata ultimamente da Venere e Giove contro. Anche se non sei perfetto come vorresti, puoi felicemente metterti a nudo, proprio come ha fatto Cristina Fogazzi (aka Estetista Cinica), promuovendo la body positivity e il fatto che il corpo perfetto sia una mera illusione, che non può minare il successo personale. Fatti subito avanti.

Amore: lo dedichi tutto a te stesso.

Lavoro: torna la grande sicurezza e capacità che da sempre ti contraddistingue.

Salute: alleni la tua mente con l’indovinello più diffide al mondo di George Boolos.

Il consiglio del giorno: acquista una poltrona gaming stile Formula 1.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

L’amore, con Venere e Giove a favore, ti sta dando proprio alla testa, tanto che sei pronto a diventare promotore dell’amore cosmico e duraturo. Il tuo nuovo guru sul tema è senza alcun dubbio Jon Bon Jovi che, pur essendo un sex symbol internazionale, è felicemente sposato da quarant’anni con la sua Dorothea. Tu sei pronto a trovare la tua metà della mela.

Amore: non ne puoi proprio fare a meno.

Lavoro il tuo segreto è aggiungere passione e amore a tutto quello che fai.

Salute sei sempre al massimo del tuo splendore.

Il consiglio del giorno: prepara una cenetta gustosissima da condividere con tutti i tuoi cari.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Potreste sentirvi emotivamente sopraffatti dalla Luna piena di oggi, che si prospetta per voi proprio come una vera sfida. Vi renderete presto conto che, con Saturno che fa capolino nel vostro segno, siete capaci di tutto, tanto che potreste prendere ispirazione dalla storia personale di Patty Pravo, una donna che ha scritto le sue regole seguendo le sue passioni e raggiungendo grandi traguardi professionali e anche personali. Siete prontissimi a navigare le acque inquiete del vostro subconscio.

Amore: è un mare inquieto.

Lavoro le regole potete farvele da soli.

Salute: affrontate di petto la stanchezza con una dose di determinazione.

Il consiglio del giorno: leggete i testi del filosofo Jacques Lacan.

Voto 7 e mezzo