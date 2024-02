Oroscopo di domani 7 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 7 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Trionfano ancora i valori del Capricorno, dove si trovano Luna, Venere e Marte. Intanto Marte stesso diventa irrefrenabile nelle sue energie grazie a Nettuno: il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Luna nell'oroscopo di domani, mercoledì 7 febbraio 2024, è nel segno del Capricorno, ma nella seconda parte della giornata se ne sta abbracciata stretta stretta alla sua Venere. Quanto amore per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno! Intanto Marte è in sintonia con Nettuno, che non vuole mettere freni alle nostre fantasie. Il segno fortunato sarà il Toro e il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Amore: oggi mordi.

Lavoro: qui si che si ragiona.

Fortuna: può darti una mano ma non fare i miracoli.

Il consiglio del giorno: fai esercizi per stare ben diritto.

Voto: 6 e mezzo e visita dal posturologo.

Toro

Amore: sempre ai massimi livelli.

Lavoro: tieni salda la tua routine.

Fortuna: è tipo una fata madrina pronta fornirti sempre nuovi doni.

Il consiglio del giorno: acquista un gratta e vinci.

Voto 8 – fortunato.

Gemelli

Amore: lo conquisti con una chat bollente.

Lavoro: sei sempre in modalità smart working ma super efficiente.

Fortuna: la istalli sul telefonino come un’app.

Il consiglio del giorno: serata di videogiochi con i tuoi amici di sempre.

Voto 7 aggiornatissimi.

Cancro

Amore: lo difendi a spada tratta.

Lavoro: sei combattiva solo per le cose importanti.

Fortuna: al momento non vedi quando ti offre una mano.

Il consiglio del giorno: non polemizzare per qualsiasi cosa.

Voto 5 e mezzo polemico.

Leone

Amore: hai bisogno di coccole non stop.

Lavoro: non farne un dramma se va tutto storto.

Fortuna: fisicamente sei sempre uno ‘sballo’.

Il consiglio del giorno: meditazione mattutina.

Voto 6 – per la sincerità.

Vergine

Amore: come in una favola.

Lavoro: sai perfettamente come promuoverti senza avere un master in comunicazione.

Fortuna: moltiplica la tua autostima.

Il consiglio del giorno rinfresca il tuo abito da sera che indossi per le grandi occasioni.

Voto 7 e mezzo galattica.

Bilancia

Amore: se non ti acchiappa, ti annoia.

Lavoro: riorganizzi tutto l’ufficio.

Fortuna: ne avresti anche bisogno ma non lo ammetterai mai.

Il consiglio del giorno: iscrivi la tua squadra al Fantasanremo anche se in ritardo.

Voto 6 e mezzo attentissima .

Scorpione

Amore: solo qui non perdi un colpo.

Lavoro: caotico e con poche idee.

Fortuna: ti offre poche conferme.

Il consiglio del giorno: per qualsiasi appuntamento parti sempre con un certo anticipo.

Voto 6 e mezzo ritardatario.

Sagittario

Amore: lo seduci con poesie d’amore.

Lavoro: sei un vero fuoriclasse.

Fortuna: è come un make up artist che valorizza i tuoi tratti del viso.

Il consiglio del giorno: serata con gli amici a guardare il Festival di Sanremo.

Voto 7 e mezzo moderatore.

Capricorno

Amore: tripudio di dolci emozioni.

Lavoro: tu ci metti sempre il cuore in tutto quello che fai.

Fortuna: è a tua completa disposizione.

Il consiglio del giorno: vai dalla parrucchiera per la tua seduta di bellezza settimanale.

Voto 8 e mezzo cuore d’oro.

Acquario

Amore: deve essere poco impegnativo.

Lavoro: a disposizione sette giorni su sette.

Fortuna: ha la funzione di un airbag.

Il consiglio del giorno: corsetta al parco di prima mattina.

Voto 7 e mezzo rapido.

Pesci

Amore: universale.

Lavoro: vi basta la bella presenza.

Fortuna: vi infiocchetta come una scatola di cioccolatini a San Valentino.

Il consiglio del giorno: se pensate a un incontro romantico sarete accontentati.

Voto 7 e mezzo carinissimi.