L’oroscopo di oggi 6 ottobre 2023: Capricorno e Ariete a rischio nervi tesi L’oroscopo di oggi, venerdì 6 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Marte è quadrato a Plutone ed è davvero un attimo che qualcuno si lasci sfuggire la diplomazia, soprattutto un segno cardinale: Cancro, Capricorno, Bilancia o Ariete. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Oggi, ahimé, ti tocca un po’ di fatica, fisica, mentale ed emotiva. Mercurio, Marte e la Luna sono contro, e chiedono a gran voce un po’ di impegno. Lo so che per nulla al mondo ti uniresti alla coppia di amici Nico Ralli e Davide Mengoni che hanno deciso di percorrere da Santa Maria di Leuca a Milano a piedi per conoscere meglio sé stessi, invece è proprio quello di cui hai bisogno.

Amore: imbastisci progetti per il futuro.

Lavoro: non ti puoi tirare indietro.

Fortuna: l’aiuto lo si chiede solo nel momento del bisogno. Oggi puoi proprio farlo!

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpe comode per passeggiatine mattutine.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Sei guidato unicamente dalle emozioni e dagli istinti, con la Luna che fa proprio da cassa di risonanza sul tuo sentire profondo. I nervi non sono ancora saldissimi, quindi se ti vedremo sbuffare come un toro alla corrida pronto alla carica è perché hai scoperto quanto cibo viene sprecato ogni ogni giorno sulle nostre tavole, circa mezzo chilo a settimana. Tu pretendi responsabilità e consapevolezza, soprattutto quando si mettono le gambe sotto al tavolo.

Amore: morbidi e dolci da mordere.

Lavoro: giusto equilibrio tra divertimento e impegno.

Fortuna: hai un vero scudo di protezione.

Il consiglio del giorno: studia ricette per cucinare con gli avanzi.

Voto 7 + per l’impegno

Gemelli

Ora che Mercurio è tornato ad illuminare le vostre menti, vi sentite nuovamente completi e ben strutturati, e optate per velocità e fattività. Potete finalmente togliere il cartello ‘lavori in corso’, per il momento, sul percorso di presa di coscienza, proprio come nel cantiere della Sagrada Familia a Barcellona, che dopo ben centoquarant’anni può siglare con una firma il documento con su scritto ‘fine dei lavori’. Più che una festa per celebrare questo risultato, voi ne approfittate per recuperare tutto il tempo perduto nella vorticosa baldoria.

Amore: è perfettamente incastrata nella vostra giornata tipo.

Lavoro: pronti per stupire.

Fortuna: ve la costruite giorno dopo giorno.

Il consiglio del giorno: spegnete il telefono quando andate a letto per non essere sempre connessi.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Lo so che ora che Mercurio ti ha salutato, e oggi con la Luna nel tuo segno, sei più morbido e dolce di un mochi al macha, il dolce che ormai spopola le capitali della moda. Riesci ad essere così comprensivo da scusare addirittura la coppia di sposini che è scappata dal pranzo di matrimonio, a Frosinone, senza aver pagato il conto affermando che in fondo avevano solo voglia di stringersi e coccolarsi senza la folla del parentame. Sei così buono che sei immune a qualsiasi rimprovero per farti riemergere da questa ‘bolla’ tutta rosa.

Amore: favola d’amore.

Lavoro: è tutto un ‘volemose béné’

Fortuna: ti salva come un airbag.

Il consiglio del giorno: ti ricarichi sul divano accanto alle persone che ami.

Voto 6 e mezzo a cuoricini

Leone

Che tu sia assolutamente formidabile in questo periodo lo dimostra il fatto che Mercurio, Venere e Marte sono prontissimi a sostenerti e a prepararti a fronteggiare qualsiasi sfida, come dei veri personal trainer. Infatti, potresti essere proprio tu il papà veronese che ha partecipato alla mezza maratona con ben tre figli nel passeggino. Sei praticamente a livello ‘super eroe’.

Amore: lo accogli in tutte le sue sfumature.

Lavoro: vai davvero forte.

Fortuna: sei già sull’Olimpo con gli dei.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una gara ‘Spartan’.

Voto 8 –

Vergine

Sullo studio scientifico che dimostra che i nonni italiani sono quelli che si occupano di più dei nipoti, tu ti esprimi totalmente a favore. Oggi la Luna enfatizza la tua voglia di stare in famiglia, di merende a casa della nonna e di chiacchiere con le zie che ricordano, con un certo fremito, avventure amorose giovanili. Tutta questa confidenza e amore ti fanno stare benissimo.

Amore: si declina in mille modi.

Lavoro: niente di troppo impegnativo.

Fortuna: la ritrovi sempre tra le mura della tua amata casa.

Il consiglio del giorno: prepara un dolce cioccolato e pere in casa.

Voto 7

Bilancia

Se oggi che hai la Luna storta avessi bisogno di un luogo privato dove raccoglierti, ho io la giusta dritta per te. Pare che sia stata appena rinvenuta una biblioteca Alinea sotto la Sfinge egizia. Il posto perfetto per soddisfare tutte le tue curiosità e la voglia di sapere che è super stuzzicata da Mercurio nel tuo segno.

Amore: ti senti a dieta.

Lavoro: sei un vero genietto illuminato.

Fortuna: sei così ai massimi livelli che sei fuori scala.

Il consiglio del giorno: vai in libreria per fare incetta di nuovi romanzi.

Voto 8 – con un sassolino nella scarpa

Scorpione

Senti già che l’aria tesa degli ultimi mesi sta per cambiare, e non consideri più l’opzione di traslocare dall’altra parte dell’universo dove pare siano state confermate tracce di vita aliena. Ormai hai messo il countdown a Venere contro, e oggi ti godi una meravigliosa Luna che riesce ad ammorbidire e a trasmettere del romanticismo anche a te hai fatto del cinismo il tuo accessorio modaiolo preferito.

Amore: ti emoziona al sol pensiero.

Lavoro: fai veramente a gara per essere il più bravo.

Fortuna: con un rossetto rosso passa tutta la paura.

Il consiglio del giorno: cenetta romantica anche con te stesso.

Voto 7

Sagittario

Se fino all’altro giorno saresti stato anche tu uno degli studenti indisciplinati dell’istituto tecnico di Bologna, che per punizione dovranno occuparsi dell’orto, ora che Mercurio è tornato a risplendere sul tuo segno cambia proprio tutto. Le azioni eccessive lasciano spazio a riflessioni profonde, alla comunicazione e all’educazione. Pare proprio che tu abbia ripreso in mano i comandi della tua astronave.

Amore: prontissimo a tutte le ore.

Lavoro: torni ad essere un vero asso nella manica.

Fortuna: ti da gli stessi effetti di una giornata trascorsa alla spa.

Il consiglio del giorno: vai nei boschi a raccogliere castagne.

Voto 7 –

Capricorno

L’effetto che hanno su di te Venere, Marte, Mercurio e della Luna contro è di ritrovarti in una situazione scomoda che non ti sei scelto, come completamente struccato e senza alcuna ‘armatura’. Se per Pamela Anderson l’apparire completamente acqua e sapone alla Paris fashion Week è una scelta totalmente personale, tu invece hai bisogno di schermarti e di creare una distanza dal mono da cui al momento ti senti sovrastato e la cosa non ti piace per nulla.

Amore: no comment.

Lavoro: n.c.s. (Non ci siamo)

Fortuna: è molto importante sapere di poter sempre contare su un salvagente.

Il consiglio del giorno: opta per il silenzio stampa.

Voto 5 +

Acquario

Potresti trovarti con la persona più dotta e simpatica del mondo con cui potresti creare un esilarante botta e risposta grazie a Mercurio, ma se non c’è il giusto feeling, che con Venere contro è difficile da trovare, ti potresti facilmente annoiare. Come durante la piatta intervista a Belve di Raoul Bova. L’unico modo per tenerti sveglio è fare battutine con doppi sensi che ti solletichino nelle mutande. Allora sì che mostreresti subito la vera natura della tigre che c’è in te.

Amore: solo se ti fa stare sveglio tutta la notte.

Lavoro: manager aitante.

Fortuna: scatto felino per le occasioni da cogliere al volo.

Il consiglio del giorno: serata mondana.

Voto 7

Pesci

Amore e collaborazione sono i vostri punti di forza, che emergono oggi grazie alla Luna. Proprio come quella dei tre gemelli che si laureano contemporaneamente con il voto di cento dieci e lode. Voi adorate stare sempre vicini vicini alle persone che amate e stimate perché sapete di poter ottenere risultati davvero sorprendenti.

Amore: dolcissimo.

Lavoro: lavoro di squadra.

Fortuna: sempre al vostro fianco.

Il consiglio del giorno: organizzate un club del libro.

Voto 7 +