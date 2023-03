L’oroscopo di oggi 6 marzo 2023: Gemelli e Sagittario emotivamente confusi Nell’oroscopo di oggi, lunedì 6 marzo 2023, il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato i Gemelli. La luna e Saturno che cambia segno dopo 3 anni porta giornate intense, soprattutto per i segni mobili: Pesci, Gemelli, Vergine e Sagittario.

L'oroscopo di oggi, lunedì 6 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: per l'ultima volta troveremo Saturno nel segno dell'Acquario. Domani il Pianeta tanto temuto entra nel segno dei Pesci, dove starà per 3 anni. Rimetterà ordine anche nella creatività.

La Luna oggi è già nel segno della Vergine, da dove domani sarà piena. Il segno fortunato oggi sarà il Toro mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Le angherie proprio non le sopporti, perché con Venere nel tuo segno vorresti vivere in una comunità stile Christiania a Copenhagen, dove si vive in totale armonia, o almeno si prova a farlo. Infatti, potresti reagire proprio come Elodie, che si lamenta apertamente con l’inquilina del piano di sopra che cammina con i tacchi di prima mattina, quando si dovrebbe rispettare la quiete per un buon vicinato. Pretendi solidarietà a trecento sessanta gradi.

Amore: per te è il vero sale della vita.

Lavoro: sei sempre pronto all’azione.

Salute: i tuoi muscoloni scalpitanti possono affrontare qualsiasi sfida.

Il consiglio del giorno: vai a Parma a visitare il ‘Mercante in fiera’.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei sempre pronto a proteggere fisicamente i tuoi affetti, e con la Luna a favore oggi si enfatizza ancor di più l’esigenza di possesso. Sono certa che sei perfettamente allineato con Barbara d’Urso che tiene particolarmente alla sua privacy, tanto che si è infiammata quando un paparazzo ha pubblicato le foto di una passeggiata in famiglia con figli e nipote. Sei già intento a installare tutte le telecamere di sicurezza, vero?

Amore: lo proteggi a spada tratta.

Lavoro: vieni facilmente scambiato per il secchione.

Salute: l’approfondimento per te è fondamentale.

Il consiglio del giorno: acquista il casco per andare in bicicletta.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra capacità di concentrazione è decisamente settoriale, da quando avete Mercurio contro. Vi immergete totalmente solo nei videogiochi, come lo studente che è stato derubato in casa mentre giocava alla play station totalmente isolato da un paio di cuffie, lasciando i ladri gironzolare indisturbati nell’appartamento. Non fatevi prendere totalmente dal divertimento .

Amore le vostre tecniche di tacchinaggio sono sviluppatissime.

Lavoro: siete totalmente anti tecnologia.

Salute: siete sbilanciati per troppa forza.

Il consiglio del giorno: segnate in agenda la finale di Masterchef.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche se non ti piace ammetterlo, sei sempre alla ricerca di coccole e dolcezze a causa di Venere contro. Proprio come il cane robot di Alien Go, che tra tutte le sue caratteristiche può vantare anche quella di volere sempre la famosa carezza di approvazione da parte del padrone. Le effusioni fisiche hanno sempre una certa importanza.

Amore: lo aneli come il pirata il tesoro di Long John Silver.

Lavoro: pronto per geniali strategie.

Salute: il tuo obiettivo è l’equilibrio perfetto.

Il consiglio del giorno: fai un acquisto fuori budget, come un cappello haute couture.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Pretendi sempre posizioni di rilievo, che puoi raggiungere grazie all’appoggio di Venere e Giove a favore. Vuoi raggiungere risultati come la spiaggia dei conigli a Lampedusa, che è stata inserita tra le dieci spiagge più belle al mondo. Ti gongoli nell’essere pienamente apprezzato a livello universale.

Amore: lo pratichi in tutte le tue posizioni preferite.

Lavoro: i risultati arrivano con il minimo sforzo.

Salute: riesci a fare tendenza anche con un outfit datato anni novanta.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti l’ultimo trend degli abiti trasparenti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Oggi riesci ad accettare l’opposizione di Mercurio, solo grazie alla Luna nel tuo segno, che risveglia in te un certo senso di logica e di equilibrio. Infatti, concordi appieno con la decisione di Papa Francesco di far pagare l’affitto ai cardinali proprio come principio sociale. Tu, che poi hai sempre un occhio per i numeri, ti piace molto che in questo modo i conti tornino a quadrare.

Amore: è fastidioso come gli scarponi troppo stretti quando vai a sciare.

Lavoro: accetti le puntualizzazioni solo se per migliorare la produttività.

Salute: opti per i rimedi della nonna per eliminare borse e occhiaie sotto gli occhi.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di disegno creativo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Non sei assolutamente disposta a buone azioni, neppure se profumatamente pagate, a causa di Venere contro. Sei perfettamente allineata al cospicuo gruppo di artisti che non hanno alcuna intenzione di esibirsi all’incoronazione di Re Carlo. Le tue decisioni e principii sono incorruttibili.

Amore meglio tenersi alla larga.

Lavoro la tua etica lavorativa è assolutamente ferrea.

Salute: impossibile tenerti lontana da palestra e esercizio fisico.

Il consiglio del giorno: metti un alert sul telefono per quando inizieranno le puntate di Lol 3.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei decisamente molto buono e comprensivo, grazie alla Luna che enfatizza la tua dolcezza. Sei come Lazza, che fa pace con Rocco Tanica dopo la polemica sterile sulle performance in playback, che non c’è mai stata. Con te è proprio impossibile discutere.

Amore: sei sempre disponibile h24.

Lavoro: sei ispirato da grandi pensieri strategici.

Salute: sei disarmato dalla consapevolezza che per una volta tutto sta proprio procedendo per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: vai ad ascoltare musica Jazz al ‘Blue Note’.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ormai hai accettato pienamente il fatto che, con Marte in opposizione, tu sia sempre molto stanco e questo tuo status oggi è ancor più enfatizzato dalla Luna storta. Il nuovo trend di vacanza ‘Sleep Tourism’ pare proprio faccia al caso tuo. Così potrai riposarti in un comodissimo letto senza alcun senso di colpa.

Amore: sei come un orso polare che passeggia sul pack.

Lavoro: salti volentieri anche i corsi di aggiornamento.

Salute: la sveglia la mattina è come un’ispezione del gastroenterologo.

Il consiglio del giorno: iscriviti alla conferenza sui sogni presso la Statale di Milano.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con il ritorno di Mercurio a favore ti senti come quando in una partita a tetris arriva finalmente il pezzo giusto che elimina almeno una decina di linee di mattoncini. Hai lo stesso mood dei ricercatori che hanno scoperto un nuovo corridoio nella Piramide di Cheope, che potrebbe condurli alla tomba principale e quindi al tesoro. Tutto sta finalmente girando per il verso giusto.

Amore: al momento è in fondo alla tua lista delle priorità.

Lavoro: sai di avere ragione e nessuno può fermarti.

Salute: sei più spigoloso di un triangolo equilatero.

Il consiglio del giorno: prenota una crociera sul Nilo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Esulti alla notizia che presto verrà istituita la patente UE riconosciuta in tutti gli stati dell’unione e valida a partire dai diciassette anni. Grazie a Giove a favore sei sempre positivo su iniziative pronte a semplificare la burocrazia. Ricordati però che in futuro dovrai stare attento a non sgasare all’estero, perché le multe sicuramente arriveranno facilmente a casa.

Amore: conosci tutte le sfumature di passione e amore.

Lavoro l’impegno è sempre costante e molto dedicato.

Salute sei un maestro del pensiero positivo.

Il consiglio del giorno: vai a vedere uno spettacolo di balletto alla Scala di Milano.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete sempre spronati da intenzioni nobili ed etiche, grazie a Mercurio nel vostro segno che vi indica sempre la strada giusta. Avete lo stesso spirito da attivisti come Greta Thunberg che partecipa ad un sit-in a favore delle zone di pascolo delle renne ad Oslo e viene portata via dalla polizia. Vi piace vivere liberamente senza alcun compromesso.

Amore: vi lanciate solo in relazioni epistolari.

Lavoro siete guidati da altissimi propositi.

Salute: la vostra attività preferita è quella celebrale.

Il consiglio del giorno: organizzate una cena a due con pagamento alla ‘romana’.

Voto 7 e mezzo