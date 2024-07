video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 6 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 6 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La luna nuova in Cancro grande protagonista: un ottimo momento di pausa per riflettere e sentire, partendo dalle radici. Il segno fortunato é lo Scorpione mentre il segno sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, sabato 6 luglio 2024, la Luna nel segno del Cancro, il segno che più ne esalta le caratteristiche femminili e sensibili, resta vicinissima al Sole, ed é stata Luna nuova questa notte, all’1°! Dedichiamoci il giusto tempo per l’introspezione e l’ascolto. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: umore come una montagna russa? Il tuo partner dovrà avere la pazienza di uno psicologo scafato e sedarti con grandi iniezioni d’autostima.

Fortuna: la crei tu stesso con trovate geniali.

Il consiglio del giorno: usa la tua parlantina come arma segreta. Riusciresti pure a vendere ghiaccio agli eschimesi, puoi fare qualsiasi cosa!

Voto: 5

Toro

Amore: come un tango appassionato, pieno di energia e fascino. È il momento perfetto per fare la tua mossa romantica!

Fortuna: hai la spinta giusta per realizzare tutto ciò che ti passa per la testa. Vai e conquista il mondo!

Il consiglio del giorno: inizia a preparare i tuoi outfit per le vacanze. Niente ti darà più soddisfazione che immaginare nuovi look sotto il sole!

Voto: 8

Leggi anche L’oroscopo di venerdì 5 luglio 2024

Gemelli

Amore: siete pronti a sfoderare il vostro asso nella manica. Tutte le greatest hits delle vostre battute d’acchiappo.

Fortuna: vi raggiunge una brezza leggera di infinite possibilità. Tenetevi pronti a coglierle al volo!

Il consiglio del giorno: pigri ma mentalmente iperattivi? Ritagliatevi un posticino al sole per fare il sudoku o le parole crociate.

Voto : 6

Cancro

Amore: la tua dolcezza matura è irresistibile, come il pane fresco appena sfornato. Per te, c’è la fila come dal fornaio il sabato mattina!

Fortuna: ascolta Marte che t’incoraggia a socializzare senza paranoie.

Il consiglio del giorno: crogiolati al sole come una sirena sul suo scoglio. Sereno e pieno di fascino, senza sforzo alcuno.

Voto : 9

Leone

Amore: divertente, ma imprevedibile quanto una scatola di cioccolatini ripieni, per ispirare sicurezza.

Fortuna: lascia che gli amici ti diano una mano, anche i migliori hanno bisogno d’aiuto ogni tanto.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata in un parco e lascia che i raggi ti ricarichino come una batteria solare.

Voto: 7

Vergine

Amore: porti la definizione di infermierina a nuovi, altissimi livelli di premura.

Fortuna: come un libro d’avventura. Piena di nuove scoperte.

Il consiglio del giorno: organizza una cena con gli amici più cari e dimostra loro quanto apprezzi il loro insostituibile supporto.

Voto: 8

Bilancia

Amore: che nessuno pensi di potersi allargare troppo! Come in un valzer d’altri tempi, concedi che ti si sfiori solo la mano e la spalla, e tieni lo sguardo rigorosamente di lato.

Fortuna: ti senti fortunata quanto Cenerentola prima del ballo, quando viene mollata a casa dalle sorellastre.

Il consiglio del giorno: le uniche persone che vuoi intorno sono i personaggi che vivono tra le pagine di un libro. Segui il tuo istinto ed esci solo per sceglierti il romanzo d’amore dell’estate.

Voto: 5

Scorpione

Amore: con Luna e Venere a favore, sarai pure stronzetto, ma alla fine ti scioglierai come un cremino al sole in un abbraccio caldo.

Fortuna: come un vulcano dormiente, la situazione è potenzialmente esplosiva! Attento ai cambiamenti repentini.

Il consiglio del giorno: segui alla lettera i rituali per questa Luna nuova e, una volta tanto, cerca di rispettare il digiuno.

Voto: 9

Sagittario

Amore: al massimo, puoi scrivere un libro di memorie.

Fortuna: segui alla lettera il vecchio detto: “chi si accontenta, gode!”

Il consiglio del giorno: concediti pure di essere pigro, ma non mentalmente! Sfama i tuoi neuroni affamati!

Voto: 6

Capricorno

Amore: il tuo cuore è blindato come una fortezza, e hai messo pure l’allarme. Sei pronto per una lunga vacanza dai sentimenti.

Fortuna: le gioie di oggi? Se le prende qualcun altro. Sì, anche le tue.

Il consiglio del giorno: noleggia un pedalò e allontanati da tutto e tutti. Un po’ di solitudine sarà assolutamente rigenerante.

Voto: 5

Acquario

Amore: avresti tanto bisogno d’affetto, ma ringhi più di un cane da guardia davanti al cancello.

Fortuna: è uno di quei giorni in cui ti distrai, vorresti comprare un etto di pane, ma ti metti in fila dal salumiere.

Il consiglio del giorno: regalati una colazione sontuosa, almeno per iniziare la giornata col piede giusto.

Voto: 6

Pesci

Amore: sognate una storia da due cuori e una capanna (bollente), preferibilmente vista mare.

Fortuna: giorno perfetto per rivedere sia le strategie che le aspettative.

Il consiglio del giorno: uscite e lasciate fluire la vostra creatività! Che sia pittura, danza, cucina o puntocroce lo farete con passione.

Voto: 9