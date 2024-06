video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 6 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 6 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna nuova in Gemelli, che si congiunge al Sole ma anche a Venere tutti al grado 16 del segno dello stesso segno, è il momento di ricominciare, spinti dalle energie vivaci di questo segno zodiacale d’aria. Il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, giovedì 6 giugno 2024, vedremo la Luna nuova: Luna, Sole e anche Venere si congiungono dopo pranzo a 16 gradi del segno zodiacale d'aria del Gemelli. La fase di introspezione in questo segno sarà meno forte perché le energie dei Gemelli sono vivaci ed estroverse. Un buon momento comunque per rivalutare le nostre relazioni sociali. Con questa Luna il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: un subbuglio di emozioni.

Lavoro: tutto chiarissimo messo nero su bianco.

Fortuna: ti garantisce la velocità super sonica.

Il consiglio del giorno: non ti scaldare troppo oggi che ti senti un supereroe.

Voto: 8 e mezzo determinatissimo.

Toro

Amore: quando vuoi ti sai sciogliere come un cubetto di ghiaccio al sole.

Lavoro: sei stile controllore del biglietto della metro.

Fortuna: con tutte queste regole potresti rimanere incastrato.

Il consiglio del giorno: programma un weekend rilassante.

Voto 6 ma non di più.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 5 giugno 2024

Gemelli

Amore: sempre prontissimi all’azione.

Lavoro: siete guidati da intuito e passione.

Fortuna: profuma tutta l’aria di casa come il vostro incenso preferito.

Il consiglio del giorno: guardate subito la programmazione dei film al cinema.

Voto 9 alla grande

Cancro

Amore: lo ritrovi tra le tue conoscenze dell’infanzia.

Lavoro: diffidi profondamente delle novità.

Fortuna: presente anche quando non la chiami all’appello.

Il consiglio del giorno: merenda a casa della nonna per ritrovare i sapori di casa.

Voto 6 e mezzo nostalgico.

Leone

Amore: in una parola: beatitudine.

Lavoro: non ti ferma più nessuno, neanche la pausa pranzo.

Fortuna: è una compagna affidabilissima.

Il consiglio del giorno: goditi la tua routine ormai perfettamente organizzata.

Voto 8 e mezzo serenissimo.

Vergine

Amore: per te non è neppure menzionato nel dizionario.

Lavoro: troppo impegno ti stressa.

Fortuna: potresti cercarla nelle uova Kinder senza alcun successo.

Il consiglio del giorno: fai il cambio di stagione, ormai l’estate sta arrivando.

Voto 5 confusione totale.

Bilancia

Amore: è proprio come nei tuoi sogni.

Lavoro: qui c’è proprio l’abbondanza di un bel bonus di metà anno.

Fortuna: te la sei tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: pronta a qualsiasi avventura che ti proporrà questa giornata meravigliosa.

Voto 8 radiosa.

Scorpione

Amore: ti senti di nuovo in campo.

Lavoro: rispolveri tutte le tue meravigliose capacità di grande da stratega.

Fortuna: bussa nuovamente alla tua porta.

Il consiglio del giorno: pomeriggio in piscina per ravvivare la tintarella.

Voto 7 e stai benissimo.

Sagittario

Amore: è come un frullato di emozioni contrastanti.

Lavoro: meglio mettere subito l’out of office.

Fortuna: non prendertela con il karma.

Il consiglio del giorno: riflessione e silenzio sono la tua salvezza.

Voto 5 – stropicciato.

Capricorno

Amore: hai ancora molto da esprimere.

Lavoro: fai progetti per il medio periodo.

Fortuna: risiede tutta nel buon senso.

Il consiglio del giorno: fai un ripassino di buone maniere.

Voto 6 + da migliorare.

Acquario

Amore: ai massimi livelli.

Lavoro: la collaborazione è per te assolutamente fondamentale.

Fortuna: perfettamente in sintonia con i tuoi desideri.

Il consiglio del giorno: esprimi un desiderio.

Voto 9 sensazionale.

Pesci

Amore: è un sentimento troppo complesso.

Lavoro: abbandonate idee troppo eccentriche come un weekend sulla Luna.

Fortuna: pare proprio che abbiate finito lo stock.

Il consiglio del giorno: accontentatevi della noiosa routine.

Voto 5 e mezzo fuori centro.