L’oroscopo di oggi 6 giugno 2023: Scorpione e Toro si guardino le spalle Nell’oroscopo di oggi, martedì 6 giugno 2023, c’è una certa tensione. Plutone e Venere si scontrano e la cosa potrebbe portare a galla spiacevoli segreti che non passeranno inosservati. Occhio a chi ne ha da tenere ben nascosti. Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato è Vergine, mentre il segno sfortunato Bilancia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 6 giugno, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi questa Venere ufficialmente entrata nel segno del Leone (dove starà per tutta l'estate) si oppone perfettamente a Plutone al grado zero dell'Acquario. Come dire che ci possiamo aspettare qualche fregatura, qualche ferita, qualche rivelazione importante, soprattutto se siamo nati nei primi giorni di Toro, Scorpione, Leone o Acquario.

Con la Luna che ancora per tutta la giornata di oggi si trova nel segno del Capricorno in fase calante direi che il segno zodiacale fortunato di oggi sarà la Vergine mentre il segno sfortunato del giorno la Bilancia (nonostante Venere a favore).

Ariete

La Luna davvero storta di oggi ti farebbe venire voglia di mandare all’aria tutte le tue relazioni amorose. Proprio come la Lionel Messi che dichiara di salutare il Paris Saint-Germain dopo anni di affiatatissima liaison per una nuova avventura professionale. Per fortuna Venere risplende sul tuo cielo e fa sì che le piccole incomprensioni vengano subito sistemate e l’amore possa godere di passione sfrenata.Ti bastano due moine per perdere il broncio e ritrovare subito il sorriso.

Amore Ti impegni come un bravo scolaretto.

Lavoro Pretendi da tutti la massima attenzione e dedizione. Tu credi fortemente nella collaborazione.

Salute: Sei più sexy di Elodie al concerto di Gigi d’Alessio.

Il consiglio del giorno: Sfodera una minigonna di jeans.

Voto 7

Toro

Il tuo mitico aplomb riceve oggi un bello scossone da Venere che, dopo mesi che ti ha favorito rendendoti tra i più belli e indiscussi dello zodiaco, si piazzata da ora, e per tutta l’estate, in quadratura, quindi contro. Ti senti esattamente come il presidente Joe Biden che cade rovinosamente durante la premiazione dei diplomi dell’Air force One. Per fortuna la Luna a favore di oggi mantiene ancora le temperature del tuo cuoricino tiepide. Approfittane!

Amore: prima di concederti un bacio chiedi l’autorizzazione direttamente al notaio. Per essere certo che sia vero amore.

Lavoro: proprio come i veri secchioni tu oggi stai proprio sulle palle a tutti.

Salute: corri subito ai ripari con i tutorial di make-up della mitica Clio.

Il consiglio del giorno: metti una crema solare sul viso per evitare possibili scottature durante la pausa pranzo al parco.

Voto 6 –

Gemelli

Venere a favore addolcisce la vostra voglia di incontri sotto le lenzuola che Marte ha decisamente infiammato nelle ultime settimane, regalandovi gran romanticismo. Così le vostre calde nottate si tramutano in scampagnate alla ricerca di campi illuminati dalle lucciole che potete trovare appena al di fuori dai bagliori della città. Lì, immersi nel silenzio e nella magia della natura, vi lasciate andare a dichiarazioni di vero amore.

Amore: livello di romanticismo: 100%.

Lavoro: mettete cervello, energie e soprattutto amore.

Salute: vi sentite gagliardi come i quindicenni che escono in jeans e maglietta bianca per andare a ballare.

Il consiglio del giorno: usate solo la bicicletta per gli spostamenti cittadini.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Oggi che hai la Luna storta e a malincuore hai salutato Venere (che per settimane ti ha regalato la silhouette di Gigi Hadid) hai proprio bisogno di segnali fiduciosi e positivi. Vorresti anche tu incontrare un bisonte bianco nelle praterie del Nord America, da sempre simbolo di prosperità, rinnovo e grande fortuna per i nativi americani. Ti avviso che non hai bisogno di prendere un volo per gli Stati Uniti perché con Giove a favore, gli incontri propizi sono proprio dietro l’angolo.

Amore: non aspettare la prima mossa del partner, agisci tu per primo.

Lavoro: sei un po’ troppo integerrimo, ricorda che la pausa caffè è fondamentale per stimolare il lavoro di tutto il team.

Salute: il tuo broncio stampato sul viso è davvero sexy.

Il consiglio del giorno: guarda un documentario della National Geographic.

Voto 7 –

Leone

Le tue gaffes sono clamorose come quella della giornalista Elisabetta Anzaldo che dichiara che gli italiani il 2 giugno del 1946 hanno scelto la monarchia. Ora che hai anche Venere nel tuo segno, in questo genere di situazioni sfoderi il tuo sorriso abbagliante che mette subito a tacere qualsiasi critica e commento. Con il tuo sex appeal risollevi anche i momenti critici.

Amore: il tuo slancio amoroso e come quello di Gimbo Tamberi nel salto in alto.

Lavoro: la seduzione è la tua arma vincente, chiedi subito il trasferimento nel reparto vendite.

Salute: sei un vero prezzemolino che presenzia a tutti gli eventi mondani sulle terrazze della capitale.

Il consiglio del giorno: sfodera i tuoi tacchi con plateau find da prima mattina.

Voto 6 –

Vergine

Hai sempre un occhio attento a tutto ciò che è eticamente corretto grazie a Mercurio e anche la Luna che ti donano la consapevolezza di grandi pensatori e filosofi. Sono certa che sia proprio tua l’idea di porre una stretta al numero di case in affitto e bed and breakfast nel centro di Firenze perché il tuo obiettivo è di tenere viva la comunità cittadina. Anche se le tue opinioni spesso non sono popolari di certo sono tra le più corrette per un prospero sviluppo della collettività.

Amore: lo gestisci con grande cura come se fosse la tua personale s.p.a.

Lavoro: tu sei un tutto fare che sa riparare il rubinetto del bagno fino a scrivere i comunicati stampa da inviare a tutte le testate giornalistiche.

Salute: sei sempre molto impegnata, la tua agenda è un incastro di appuntamenti.

Il consiglio del giorno: impara a fare il ‘contouring’ al viso.

Voto 8

Bilancia

Ti sentiremo esprimerti a favore dell’amore libero e contro gli impolverati e tradizionalissimi taboo. Hai coraggio da vendere con Venere e Marte che ti conferiscono grande sicurezza. Infatti approvi appieno le iniziative come quella del Liceo di Firenze che mette a disposizione in bagno preservati e assorbenti gratuiti. Occhio a non esagerare perché con la Luna storta sei un filino troppo agguerrita nelle tue battaglie personali.

Amore: torna l’amore, quello con la A maiuscola.

Lavoro impartisci ordini come una vera generalessa.

Salute: l’attività fisica per te è fondamentale per il tuo equilibrio psico-fisico.

Il consiglio del giorno: impara a nuotare con lo stile ‘Sirenetta’.

Voto 6 –

Scorpione

Ti sentiremo discutere animatamente su qualsiasi argomento: da quelli politici ed economici fino a quelli della pagina culturale perché ora che hai anche Venere contro sei particolarmente intollerante vwerso tutto e tutti. Infatti la notizia che circa la metà dei bambini italiani non è mai andata al cinema ti fa davvero imbufalire. Per fortuna la Luna a favore ti aiuta a non perdere definitivamente le staffe.

Amore: il tuo appuntamento romantico è stare sul divano a guardare la tua serie del momento, che il tuo partner si adegui subito.

Lavoro: sei assiduo frequentatore dell’ufficio ‘lamentele’.

Salute: vorresti stare serenamente in pantofole e pigiama tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Hollywood’.

Voto 5 +

Sagittario

Sei dotato di grande energia fisica grazie a Marte a favore e ora che si è aggiunta Venere la tua voglia di amoreggiare è davvero irrefrenabile. Tu pretendi grande libertà di espressione proprio come suggerisce la mitica Orietta Berti che di recente ha compito ottant’anni. Tu vuoi vivere i sentimenti in modo totalizzante e senza alcun limite.

Amore: non riesce più a tenere i jeans abbottonati.

Lavoro: tu vuoi sempre avere ragione assoluta. Non ammetti discussioni, per te, inutili.

Salute: vuoi essere adorato con un elenco dei tuoi innumerevoli pregi appena apri gli occhi la mattina.

Il consiglio del giorno: fai stretching di prima mattina per essere sempre iper elastico.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Finalmente ti puoi rilassare dopo settimane di Venere contro. Oggi che hai la Luna proprio nel tuo segno puoi guadagnare il tempo perduto e lanciare nel cestino della carta l’elenco dei tuoi difetti. Approfitta dell’apertura delle piscine all’aperto per la primissima prova costume. Vedrai che è più promettente delle tue severissime aspettative.

Amore: tiri fuori tutta la tua voglia di sesso matto fuori dai tuoi canonici orari.

Lavoro: sei addirittura aperto ad accettare i consigli dai tuoi colleghi.

Salute: stupisci anche lo specchio con un sorriso smagliante di prima mattina.

Il consiglio del giorno: sfoggia vestiti estivi iper colorati.

Voto 7

Aquario

Ti senti sotto assedio con Marte e Venere in opposizione. Vorresti trovare una soluzione inattaccabile per proteggerti dalle stelle avverse. Tu che hai sempre un approccio originale potesti studiare tutta la procedura per diventare Patrimonio Mondiale dell’Unesco ed essere globalmente riconosciuto al pari dei trulli di Alberobello e delle isole Eolie. Tu hai proprio bisogno di sentirti protetto e rincuorato.

Amore: ti senti abbonato al due di picche.

Lavoro: avresti bisogno di un periodo sabbatico.

Salute vorresti un personal stylist che ti prepara look pazzeschi ogni mattina.

Il consiglio del giorno: riguarda le prime puntate della serie ‘Boris’.

Voto 5 e mezzo

Pesci

La grande creatività è certamente una delle vostre doti migliori che sapete concretizzare pienamente proprio grazie a Mercurio a favore. Le vostre idee sono davvero ‘out of the box’ come quella di Siswanti Zuraida che ha realizzato una casa di cemento green utilizzando come base i pannolini usati dei bambini. Voi sapete come sorprendere con grandissimo ingegno.

Amore: è godurioso come un cono gelato a metà pomeriggio.

Lavoro: ad ogni vostro intervento segue sempre l’effetto ‘wow’.

Salute: vi prendete cura di voi stessi come annaffiare una piantina tutti i giorni e spostarla dove c’è più sole.

Il consiglio del giorno: leggete le fiabe italiane di Italo Calvino prima di andare a dormire.

Voto 8 e mezzo