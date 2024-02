Oroscopo di domani 6 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, martedì 6 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. Venere e Marte sono molto sollecitati da Urano e Nettuno: al cuor non si comanda soprattutto per Toro, Vergine, Capricorno e Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, martedì 6 febbraio 2024, Venere e Marte sono molto sollecitati da Urano e Nettuno: al cuor non si comanda, soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e i Pesci. La Luna è ancora in Sagittario ma passa in Capricorno dopo pranzo. Il segno fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato è l'Acquario.

Ariete

Amore: lo vuoi ragionato.

Lavoro: riprendi in mano tutta la situazione.

Fortuna: puoi finalmente calcolarla perfettamente.

Il consiglio del giorno: fai un elenco delle tue priorità.

Voto: 7 + chiacchierone.

Toro

Amore: sai fare sempre faville.

Lavoro: prendi una pausa dalle responsabilità.

Fortuna: ti sa sempre suggerire le scelte più corrette.

Il consiglio del giorno: oggi il tuo ufficio dovrebbe essere all’aria aperta.

Voto 7 – bucolico.

Gemelli

Amore: ti deve assolutamente far ridere a crepapelle.

Lavoro: mettete nuovamente mano a progetti importanti.

Fortuna: sapete perfettamente quando utilizzarla.

Il consiglio del giorno: ascoltate musica folk rock a tutto volume.

Voto 6 e mezzo divertiti.

Cancro

Amore: va a alti e bassi, per il momento.

Lavoro: inizia con riordinare la tua scrivania.

Fortuna: investila tutta nel tuo benessere personale.

Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra.

Voto 6 e mezzo per iniziare bene.

Leone

Amore: vuoi unicamente divertirti.

Lavoro: meglio non seguire le tue intuizioni.

Fortuna: hai coraggio da vendere ma questo non basta.

Il consiglio del giorno: esercitati con gli sciogli lingua.

Voto 6 – per la simpatia.

Vergine

Amore: è il tuo angolo di pace.

Lavoro: il tuo nuovo obiettivo è il benessere.

Fortuna: è sempre pronta a darti ottime idee.

Il consiglio del giorno regalati del tempo per te stessa.

Voto 7 – con calma.

Bilancia

Amore: lo seduci con dolci parole.

Lavoro: puoi nuovamente mostrare a tutti che sei una vera secchiona.

Fortuna: è come ascoltare la tua musica preferita.

Il consiglio del giorno: guarda tutti pronostici su canzoni e artisti del Festival di Sanremo.

Voto 6 e mezzo sveglia.

Scorpione

Amore: qui si che ci sono le migliori soddisfazioni.

Lavoro: hai bisogno di tempi dilatati per prendere le tue decisioni.

Fortuna: si sbizzarrisce solo sull’aspetto esteriore.

Il consiglio del giorno: tecniche di meditazione per incrementare la concentrazione.

Voto 7 e mezzo flemmatico.

Sagittario

Amore: vuoi che sia il tuo compagno preferito di giochi.

Lavoro: scatenato.

Fortuna: sei talmente rapido che fatica a starti dietro.

Il consiglio del giorno: inizia a lavorare per una tua idea imprenditoriale.

Voto 7 e mezzo geniale.

Capricorno

Amore: è un ballo lento a due.

Lavoro: fuori dal tuo ufficio c’è una fila di persone che ha bisogno di un consiglio.

Fortuna: è come un giro gratis su un elicottero.

Il consiglio del giorno: regalati una cena a un ristorante stellato.

Voto 8 e mezzo da premiare.

Acquario

Amore: lo convinci con poesie in rima.

Lavoro: conosci i tuoi limiti e quelli della tua controparte.

Fortuna: fai affidamento solo sulle tue capacità.

Il consiglio del giorno: chiedere lo sconto è una buona abitudine.

Voto 7 e mezzo determinato.

Pesci

Amore: farfalle nello stomaco.

Lavoro: non arrendetevi alle prime difficoltà.

Fortuna: vi ringalluzzisce come un ottimo Café di prima mattina.

Il consiglio del giorno: uscita a due al cinema, che è sempre una buona idea.

Voto 6 e mezzo incerti.